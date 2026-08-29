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Zespół Pieśni i Tańca „Jawor” z Awiżeń wystąpił na Dożynkach Gminno-Parafialnych w Jedwabnie [Z GALERIĄ]

15 sierpnia Zespół Pieśni i Tańca „Jawor” z Awiżeń reprezentował Wileńszczyznę podczas Dożynek Gminno-Parafialnych w Jedwabnie na Warmii i Mazurach. Udział w tym wyjątkowym święcie plonów był okazją nie tylko do prezentacji dorobku artystycznego zespołu, ale także do promocji bogatego i wielokulturowego dziedzictwa Wileńszczyzny.

Autor: KW
Zespół Pieśni i Tańca „Jawor” z Awiżeń.
Fot. Centrum Kultury w Rudominie

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Wspólna modlitwa

Tegoroczne dożynki w Jedwabnie zgromadziły mieszkańców regionu, licznych gości oraz zespoły artystyczne z Polski i Litwy. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą. Wspólna modlitwa była okazją do podziękowania za owoce pracy rolników, urodzajną ziemię oraz możliwość wspólnego przeżywania tego szczególnego dnia. Po Mszy Św. uczestnicy wzięli udział w tradycyjnym, barwnym korowodzie dożynkowym. W korowodzie niesiono tradycyjny wieniec dożynkowy przygotowany przez Zespół Parafialny „Caritas” w Jedwabnie. Ważnym punktem programu był również obrzęd dożynkowy przygotowany przez Zespół Pieśni i Tańca „Jedwabno”, przypominający o znaczeniu tradycji ludowych i szacunku dla pracy rolników.

Występ „Jawora”

Jednym z najbardziej wyczekiwanych punktów programu był występ Zespołu Pieśni i Tańca „Jawor”. Artyści zaprezentowali publiczności różnorodny program artystyczny. W repertuarze znalazły się tańce i pieśni polskie, litewskie, białoruskie oraz romskie, odzwierciedlające wielokulturowy charakter Wileńszczyzny i wielowiekowe współistnienie różnych narodów oraz tradycji na ziemi wileńskiej. Barwne stroje, żywiołowa choreografia i piękne śpiewy spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności. Występ „Jawora” został nagrodzony gromkimi brawami. Zespół udowodnił wszystkim, że jest doskonałą wizytówką Wileńszczyzny poza granicami Litwy.

Koncert Skolima w Jedwabnie

Po części obrzędowej i folklorystycznej przyszedł czas na muzykę oraz wspólną zabawę. Na scenie pojawił się Bartosz Abramski, artysta muzyki tanecznej i rozrywkowej. Po swoim występie „Jawor” miał również okazję poznać popularnego polskiego wokalistę Skolima, którego babcia pochodzi z Wileńszczyzny. Koncert Skolima w Jedwabnie zgromadził tłumy słuchaczy i zapewnił doskonałą atmosferę.

Delegacja z podwileńskiej Mejszagoły

Do Jedwabna przybyła również delegacja z podwileńskiej Mejszagoły na czele ze starostą Renatasem Kasparasem. Podczas pobytu zespół oraz delegacja mieli okazję zapoznać się z historią oraz dziedzictwem kulturowym gminy Jedwabno i miasta Szczytno. Jednym z punktów programu wizyty było również zwiedzanie ruin zamku krzyżackiego w Szczytnie, które dzięki przeprowadzonym pracom rewitalizacyjnym stały się atrakcyjnym miejscem prezentującym historię i dziedzictwo regionu.

Udział w Dożynkach Gminnych w Jedwabnie był dla Zespołu Pieśni i Tańca „Jawor” kolejną ważną okazją do prezentowania kultury Wileńszczyzny oraz budowania więzi pomiędzy społecznościami Polski i Litwy.

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Fot. Centrum Kultury w Rudominie

Zespół Pieśni i Tańca „Jawor” z Awiżeń.

Centrum Kultury w Rudominie

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