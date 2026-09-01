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Jesienne wieczory pod gołym niebem – wracają plenerowe seanse filmowe RKC

Zapraszamy do wspólnego spędzenia wrześniowych wieczorów z rodziną, przyjaciółmi i sąsiadami podczas seansów kina plenerowego. W tym roku czekają na Was wzruszające historie, świetne filmy oraz wyjątkowa atmosfera w oddziałach Rudomińskiego Centrum Kultury.

Autor: KW
Afisz filmów pod gołym niebem.
Graf. organizatorzy

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Początek seansów — godz. 20:00

„Pies, który jeździł koleją 2”

4 września – filia RCK w Zujunach
18 września – filia RCK w Ławaryszkach
19 września – filia RCK w Sawiczunach
26 września – filia RCK w Kowalczukach

„Willow i tajemniczy las”

25 września – filia RCK w Czarnym Borze

Ważne: wszystkie filmy będą wyświetlane w języku litewskim. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych seans może zostać odwołany lub przeniesiony do pomieszczeń. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Zabierzcie ze sobą koc, dobry humor i spotkajmy się na kinie pod gwiazdami!

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Centrum Kultury w Rudominie

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