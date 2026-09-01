Początek seansów — godz. 20:00
„Pies, który jeździł koleją 2”
4 września – filia RCK w Zujunach
18 września – filia RCK w Ławaryszkach
19 września – filia RCK w Sawiczunach
26 września – filia RCK w Kowalczukach
„Willow i tajemniczy las”
25 września – filia RCK w Czarnym Borze
Ważne: wszystkie filmy będą wyświetlane w języku litewskim. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych seans może zostać odwołany lub przeniesiony do pomieszczeń. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.
Zabierzcie ze sobą koc, dobry humor i spotkajmy się na kinie pod gwiazdami!
Centrum Kultury w Rudominie