Początek seansów — godz. 20:00

„Pies, który jeździł koleją 2”

4 września – filia RCK w Zujunach

18 września – filia RCK w Ławaryszkach

19 września – filia RCK w Sawiczunach

26 września – filia RCK w Kowalczukach

„Willow i tajemniczy las”

25 września – filia RCK w Czarnym Borze

Ważne: wszystkie filmy będą wyświetlane w języku litewskim. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych seans może zostać odwołany lub przeniesiony do pomieszczeń. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Zabierzcie ze sobą koc, dobry humor i spotkajmy się na kinie pod gwiazdami!

Centrum Kultury w Rudominie



