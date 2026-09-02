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„Kolokwia Warszawsko-Wileńskie” pt. „Wyzwania litewskiej i polskiej dyplomacji w XXI wieku”

3 września o godz. 18:00 w Muzeum Narodowym — Pałacu Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie (pl. Katedros 4, Wilno) odbędzie się dwudziesta pierwsza dyskusja z cyklu „Kolokwia Warszawsko-Wileńskie” pt. „Wyzwania litewskiej i polskiej dyplomacji w XXI wieku”.

Autor: KW
Afisz : „»Kolokwia Warszawsko-Wileńskie« pt. »Wyzwania litewskiej i polskiej dyplomacji w XXI wieku«”.
Graf. organizatorzy

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W ciągu ostatnich dziesięcioleci stosunki polsko-litewskie przeszły znaczące zmiany – od trudnych dyskusji o wspólnej historii i pamięci historycznej po coraz ściślejsze partnerstwo strategiczne. Rosyjska wojna przeciwko Ukrainie, zmieniająca się architektura bezpieczeństwa europejskiego, wyzwania związane z bezpieczeństwem energetycznym, dezinformacja oraz konieczność wzmacniania odporności regionu nadały współpracy Polski i Litwy nowe znaczenie.

Jakie wyzwania stoją dziś przed dyplomacją Litwy i Polski? Czy historia nadal pozostaje próbą dla stosunków dwustronnych, czy może stać się źródłem zaufania i wspólnej odporności? Jaka jest odpowiedzialność Litwy i Polski w regionie, w którym ponownie rozstrzygają się fundamentalne kwestie bezpieczeństwa i wolności Europy?

O tych kwestiach opowiedzą dyplomaci, którzy w latach 2018–2023 nie tylko uważnie śledzili, lecz także aktywnie kształtowali relacje polsko-litewskie:
Urszula Doroszewska – Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie w latach 2017–2023, dyplomatka, była działaczka opozycji demokratycznej;
Eduardas Borisovas – Ambasador Republiki Litewskiej w Polsce w latach 2018–2023, dyplomata.
Rozmowę poprowadzi docent Uniwersytetu Witolda Wielkiego dr Andrzej Pukszto.

Dyskusji towarzyszyć będzie prezentacja wydanej niedawno w języku polskim książki Urszuli Doroszewskiej „Pora się godzić. Wyzwania dyplomacji historycznej”. Autorka, odwołując się do doświadczeń swojej misji dyplomatycznej w Wilnie, opowiada w niej o dialogu litewsko-polskim, interpretacjach wspólnej historii oraz miejscu pamięci historycznej we współczesnej dyplomacji.
Książkę będzie można nabyć przed rozpoczęciem dyskusji.

Fot. Sławek Przerwa

Wydarzenie odbędzie się w języku polskim i litewskim z tłumaczeniem symultanicznym.

Wstęp wolny. Obowiązuje rejestracja.

„Kolokwia Warszawsko-Wileńskie” to cykl dyskusji organizowany przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie, Stację Wileńską Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego  w Wilnie oraz Muzeum Narodowe – Pałac Wielkich Książąt Litewskich. Partnerami są Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie oraz Uniwersytet Michała Römera w Wilnie.

Czytaj także: Kolokwia Warszawsko-Wileńskie: „Polska i Rosja. Sąsiedztwo wolności i despotyzmu”. Wykład prof. Andrzeja Nowaka

Ambasada RP w Wilnie

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