W ciągu ostatnich dziesięcioleci stosunki polsko-litewskie przeszły znaczące zmiany – od trudnych dyskusji o wspólnej historii i pamięci historycznej po coraz ściślejsze partnerstwo strategiczne. Rosyjska wojna przeciwko Ukrainie, zmieniająca się architektura bezpieczeństwa europejskiego, wyzwania związane z bezpieczeństwem energetycznym, dezinformacja oraz konieczność wzmacniania odporności regionu nadały współpracy Polski i Litwy nowe znaczenie.

Jakie wyzwania stoją dziś przed dyplomacją Litwy i Polski? Czy historia nadal pozostaje próbą dla stosunków dwustronnych, czy może stać się źródłem zaufania i wspólnej odporności? Jaka jest odpowiedzialność Litwy i Polski w regionie, w którym ponownie rozstrzygają się fundamentalne kwestie bezpieczeństwa i wolności Europy?

O tych kwestiach opowiedzą dyplomaci, którzy w latach 2018–2023 nie tylko uważnie śledzili, lecz także aktywnie kształtowali relacje polsko-litewskie:

Urszula Doroszewska – Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie w latach 2017–2023, dyplomatka, była działaczka opozycji demokratycznej;

Eduardas Borisovas – Ambasador Republiki Litewskiej w Polsce w latach 2018–2023, dyplomata.

Rozmowę poprowadzi docent Uniwersytetu Witolda Wielkiego dr Andrzej Pukszto.

Dyskusji towarzyszyć będzie prezentacja wydanej niedawno w języku polskim książki Urszuli Doroszewskiej „Pora się godzić. Wyzwania dyplomacji historycznej”. Autorka, odwołując się do doświadczeń swojej misji dyplomatycznej w Wilnie, opowiada w niej o dialogu litewsko-polskim, interpretacjach wspólnej historii oraz miejscu pamięci historycznej we współczesnej dyplomacji.

Książkę będzie można nabyć przed rozpoczęciem dyskusji.

Fot. Sławek Przerwa

Wydarzenie odbędzie się w języku polskim i litewskim z tłumaczeniem symultanicznym.

Wstęp wolny. Obowiązuje rejestracja.

„Kolokwia Warszawsko-Wileńskie” to cykl dyskusji organizowany przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie, Stację Wileńską Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego w Wilnie oraz Muzeum Narodowe – Pałac Wielkich Książąt Litewskich. Partnerami są Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie oraz Uniwersytet Michała Römera w Wilnie.

Ambasada RP w Wilnie