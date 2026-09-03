Dożynki w Solecznikach 2026 [GALERIA AFISZY]

Program:
godz. 11:00–20:00 — Wystawa stoisk dożynkowych, kiermasz sztuki ludowej, rękodzieła i ekologicznych produktów regionalnych, warsztaty edukacyjne, wesołe miasteczko, przestrzeń młodzieżowa.
godz. 12:00 — Msza Święta.
godz. 13:30 — Uroczyste otwarcie dożynek
Poświęcenie chleba i wieńców dożynkowych oraz konkurs „Rolnik Roku”.
godz. 14:30 — Koncert
Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego
godz. 16:00 — Konkurs „Najładniejsza zagroda miejska, wiejska”.
godz. 16:20 — BUDKA SUFLERA.
godz. 18:00 — OBRAZEK DOŻYNKOWY w wykonaniu zespołów ludowych:
„Solczanie”, „Solczanka”, „Gromada”, „Znad Mereczanki”, „Turgielanka” i uczniów Gimnazjum Tysiąclecia Litwy w Solecznikach.
godz. 18:15 — Konkurs „Najładniejsze stoisko i wieniec dożynkowy”.
godz. 18:30 — RICO SANCHEZ & THE GYPSIES.
godz. 20:00 — GJAN.
godz. 21:00 — DJ HUGO | DJ AUGUSTYN
Konferansjerzy:
NOMEDA MARČĖNAITĖ
MIROSŁAW RIEDEL
Zapraszamy wszystkich mieszkańców i gości do wspólnego świętowania!
Główny organizator
Samorząd Rejonu Solecznickiego
Organizator
Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego
Impreza finansowana przez:
Samorząd Rejonu Solecznickiego
Senat RP
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
Samorząd Województwa Mazowieckiego
zadanie dofinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku
Partnerzy medialni:
TVP Wilno
Radio Znad Wilii
Impreza będzie filmowana i fotografowana
Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego