Dożynki w Solecznikach 2026 [GALERIA AFISZY]

Program:

godz. 11:00–20:00 — Wystawa stoisk dożynkowych, kiermasz sztuki ludowej, rękodzieła i ekologicznych produktów regionalnych, warsztaty edukacyjne, wesołe miasteczko, przestrzeń młodzieżowa.

godz. 12:00 — Msza Święta.

godz. 13:30 — Uroczyste otwarcie dożynek

Poświęcenie chleba i wieńców dożynkowych oraz konkurs „Rolnik Roku”.

godz. 14:30 — Koncert

Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego

godz. 16:00 — Konkurs „Najładniejsza zagroda miejska, wiejska”.

godz. 16:20 — BUDKA SUFLERA.

godz. 18:00 — OBRAZEK DOŻYNKOWY w wykonaniu zespołów ludowych:

„Solczanie”, „Solczanka”, „Gromada”, „Znad Mereczanki”, „Turgielanka” i uczniów Gimnazjum Tysiąclecia Litwy w Solecznikach.

godz. 18:15 — Konkurs „Najładniejsze stoisko i wieniec dożynkowy”.

godz. 18:30 — RICO SANCHEZ & THE GYPSIES.

godz. 20:00 — GJAN.

godz. 21:00 — DJ HUGO | DJ AUGUSTYN

Konferansjerzy:

NOMEDA MARČĖNAITĖ

MIROSŁAW RIEDEL

Zapraszamy wszystkich mieszkańców i gości do wspólnego świętowania!

Główny organizator

Samorząd Rejonu Solecznickiego

Organizator

Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego

Impreza finansowana przez:

Samorząd Rejonu Solecznickiego

Senat RP

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

Samorząd Województwa Mazowieckiego

zadanie dofinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku

Partnerzy medialni:

TVP Wilno

Radio Znad Wilii

Impreza będzie filmowana i fotografowana

Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego