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Dożynki w Solecznikach 2026 [GALERIA AFISZY]

Już 19 września spotykamy się w Solecznikach na wyjątkowym święcie tradycji, muzyki i wspólnej zabawy, Święto pełne pięknych obrzędów, regionalnych smaków, muzyki, tańca i atrakcji!

Autor: KW
Afisz dożynek w Solecznikach.
Graf. organizatorzy

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Program:

godz. 11:00–20:00 — Wystawa stoisk dożynkowych, kiermasz sztuki ludowej, rękodzieła i ekologicznych produktów regionalnych, warsztaty edukacyjne, wesołe miasteczko, przestrzeń młodzieżowa.
godz. 12:00 — Msza Święta.
godz. 13:30 — Uroczyste otwarcie dożynek
Poświęcenie chleba i wieńców dożynkowych oraz konkurs „Rolnik Roku”.
godz. 14:30 — Koncert
Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego
godz. 16:00 — Konkurs „Najładniejsza zagroda miejska, wiejska”.
godz. 16:20 — BUDKA SUFLERA.
godz. 18:00 — OBRAZEK DOŻYNKOWY w wykonaniu zespołów ludowych:
„Solczanie”, „Solczanka”, „Gromada”, „Znad Mereczanki”, „Turgielanka” i uczniów Gimnazjum Tysiąclecia Litwy w Solecznikach.
godz. 18:15 — Konkurs „Najładniejsze stoisko i wieniec dożynkowy”.
godz. 18:30 — RICO SANCHEZ & THE GYPSIES.
godz. 20:00 — GJAN.
godz. 21:00 — DJ HUGO | DJ AUGUSTYN

Konferansjerzy:

NOMEDA MARČĖNAITĖ
MIROSŁAW RIEDEL

Zapraszamy wszystkich mieszkańców i gości do wspólnego świętowania!

Główny organizator

Samorząd Rejonu Solecznickiego

Organizator

Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego

Impreza finansowana przez:

Samorząd Rejonu Solecznickiego
Senat RP
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
Samorząd Województwa Mazowieckiego

zadanie dofinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku

Partnerzy medialni:

TVP Wilno
Radio Znad Wilii

Impreza będzie filmowana i fotografowana

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Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego

Afisze

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