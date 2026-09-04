Prognoza pogody na ranek 1 września nie była zachęcająca. Metrolodzy ostrzegali, że może padać deszcz. Mimo obaw uroczysty apel z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego odbył się na boisku przed gmachem szkoły.

„Jestem pewien, że to będzie rok pełen nowych wyzwań. Pełen nowych przygód, pełen niespodzianek, nowych przyjaźni” — powitał uczniów, pedagogów i rodziców dyrektor gimnazjum Walery Jagliński.

Sprawdzian wiedzy dla starszych, łóżka dla najmłodszych

Dyrektor polskiej placówki oświatowej w Wilnie w swej mowie inauguracyjnej zwrócił się do poszczególnych grup społeczności szkolnej. Zaznaczył, że to będzie bardzo ważny rok dla ostatniej klasy gimnazjalnej, ponieważ w tym roku przystąpią do zdawania drugiej części egzaminu maturalnego. Zwrócił się również do uczniów klasy przedostatniej.

„Nie mniej ważny jest ten rok dla klas dziesiątych (2 gimnazjalna — przyp. red.), ponieważ kończycie szkołę podstawową i przed wami w zasadzie jest mała matura. Podobnie, jak klasy ósme lub czwarte będziecie musieli podejść do sprawdzianów wiedzy” — wyliczał tegoroczne cele dyrektor Jagliński.

Dyrektor zwrócił się też do pierwszoklasistów i uczniów klasy przygotowawczej.

„Wy naprawdę macie fajnie, ponieważ ta przygoda, o której mówiłem przed chwilą, jest przed wami. To wszystko na was czeka. Najlepiej to oczywiście mają nasi zerówkowicze, grupa przedszkolna, ponieważ, kto by nie chciał mieć w szkole łóżek. Mimo, że jesteście w szkole, uczycie się, ale macie łóżka i możecie w południe się zdrzemnąć” — żartował dyrektor.

1 września odbył się tradycyjny apel szkolny w Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie | Fot. Antoni Radczenko

Szkoła, do której się wraca: wizyta absolwentek

„Jeszcze wczoraj był sierpień. Wakacyjne przygody, wakacyjne plany. Nie trzeba było nigdzie śpieszyć. Dzisiaj już szkolny korytarz wypełnił się gwarem, śmiechem uczniów. Spotkaliśmy znajome twarze. To oznacza, że wracamy” — powitała zebranych na uroczystym apelu przybyłych uczniów Lucija Kołpak, wicedyrektorka szkoły.

Na uroczystość z okazji 1 września do Gimnazjum im. Szymona Konarskiego przybyły absolwentki sprzed lat: mieszkająca od lat 60-tych XX w. w Wielkiej Brytanii Teresa Kiewra oraz wykładowczyni Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu w Manchesterze dr Halina Dobrzyńska. Teresa Kiewra przekazała na potrzebę szkoły 1 tys. funtów brytyjskich.

„Z ogromną radością i wzruszeniem uczestniczę dzisiaj w uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego. W miejscu, które zajmuje szczególne miejsce w moim sercu. To właśnie tutaj spędziłam lata nauki, dlatego powracam do tej szkoły. Jest to dla mnie zawsze wyjątkowe przeżycie” — powiedziała absolwentka.

Dwa jubileusze

Tymczasem dyrektor szkoły poinformował zebranych, że rok szkolny 2026-2027 będzie szczególny – przede wszystkim dlatego, że będzie miał dwa ważne dla placówki jubileusze.

— Będziemy obchodzili jubileusz zespołu „Świtezianka” oraz 120-lecie szkoły. Tu na pewno dużo, kogo zadziwiłem, ponieważ przed trzynastu laty świętowało się 50-lecie. To jak tak za 13 lat przeżyliśmy tych 70? W przypadku 50-lecia to chodziło o radziecką szkołę. Ona powstała w 1963-64 r. Rozmawiałem z wieloma osobami, które pytały: dlaczego zapominacie o nas? Przecież uczyliśmy w tym budynku. Uczyliśmy się w polskiej szkole. W końcu świętej pamięci założyciel „Świtezianki” Władysław Korkuć uczył się w okresie międzywojennym w Szkole im. Szymona Konarskiego. Krok po kroku była wicedyrektor pani Krystyna Kratkowska znalazła w archiwach początek naszej szkoły. W roku 1906, jeszcze za Rosji carskiej, pani Stefania Świdro otrzymała koncesję na prowadzenie Szkoły Powszechnej im. Szymona Konarskiego — powiadomił dyrektor Jagliński.

Wyprawki dla pierwszaków

Na zakończenie uroczystości tegoroczni maturzyści przekazali wyprawki szkolne dla pierwszaków. Wyprawki zostały przekazane polskim uczniom na Litwie przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego. Projekt został dofinansowany w ramach konkursu „Edukacja polonijna — wsparcie nauczania języka polskiego w lokalnych systemach oświaty”, ogłoszonego przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego.

Na zakończenie uroczystości tegoroczni maturzyści przekazali wyprawki szkolne dla pierwszaków | Fot. Antoni Radczenko

Krótki zarys historii szkoły

Historia szkoły sięga lat 50-tych XX w. od 1955 r. przy ulicy Statybininkų 5 funkcjonowała Szkoła Średnia Nr. 21 z litewskim językiem nauczania, przy której działał pion polskiej szkoły podstawowej. W styczniu roku 1964 Szkoła Średnia Nr. 21 została podzielona na litewską i polsko-rosyjską. Klasy litewskie zostały w budynku przy ul. Statybininkų, natomiast placówka polsko-rosyjska znalazła się przy ulicy Konarskiego 37. W roku 1992 zaprzestano kompletowania klas w języku rosyjskim. od 2001 r. nauczanie odbywa się wyłącznie w języku polskim. od 16 czerwca szkoła ma własnego patrona — Szymona Konarskiego. Od 2015 r. dyrektorem gimnazjum jest Walery Jagliński.