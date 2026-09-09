Poczta Litewska w kampanii „Odłóż słuchawkę”

Informacje o najczęściej spotykanych metodach oszustw pojawią się na ekranach automatów pocztowych „LP Express”, w kanałach społecznościowych Poczty Litewskiej oraz na ulotkach dostępnych w placówkach pocztowych.

Celem kampanii jest pomoc mieszkańcom w rozpoznawaniu oszustw, reagowaniu na wywieraną przez przestępców presję oraz unikaniu strat. Według poczty na Litwie nadal odnotowuje się wiele przypadków wyłudzania pieniędzy i poufnych danych.

„Poczta Litewska codziennie dociera do setek tysięcy osób, które korzystają z automatów pocztowych, odwiedzają placówki pocztowe oraz śledzą nasze profile w mediach społecznościowych. Dlatego chcemy wykorzystać nasze kanały nie tylko do informowania o usługach pocztowych, ale także do przypominania, jak rozpoznać wiadomości wysyłane przez oszustów i inne próby wyłudzenia pieniędzy” — powiedziała Monika Sernovaitė, kierowniczka Działu Odporności Biznesowej Poczty Litewskiej.

Olga Klimenko, starsza śledcza Wydziału Prewencji Komendy Głównej Policji Okręgu Wileńskiego, wskazuje, że dostęp do jasnych i rzetelnych informacji może pomóc mieszkańcom rozpoznawać działania przestępców.

„Ta współpraca to kolejny ważny krok w kierunku wzmocnienia odporności mieszkańców na oszustwa oraz przypomnienia prostej zasady: jeśli masz wątpliwości — odłóż słuchawkę i sprawdź informacje” — powiedziała Olga Klimenko.

Sieć pocztowa na Litwie obejmuje 163 placówki pocztowe, prawie 1,5 tys. automatów pocztowych, a usługi świadczy również 465 mobilnych listonoszy.