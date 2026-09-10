Groźby wobec sześciu szkół w Wilnie

Anonimowe zgłoszenia dotyczyły Liceum im. Adama Mickiewicza, Gimnazjów na Zarzeczu oraz Zwierzyńcu, Gimnazjum „Veiksmo”, Klasycznego Gimnazjum im. Abrahama Kulvietisa oraz prywatnej szkoły „Pažinimo medis”.

W wiadomościach grożono podłożeniem ładunków wybuchowych. Według przekazanych informacji eksplozje miały nastąpić o godz. 10:00.

Informację o potencjalnym ładunku wybuchowym w gimnazjum na Zwierzyńcu otrzymała również jedna ze służb bezpieczeństwa. Uczniowie tej placówki zostali ewakuowani.

Rzecznik Departamentu Policji Ramūnas Matonis poinformował, że była to jedyna szkoła, która zdecydowała się na ewakuację uczniów. Decyzję podjęto zgodnie z zaleceniem firmy ochroniarskiej zabezpieczającej placówkę.

O wskazanej w wiadomościach godz. 10:00 do wybuchów nie doszło.

Policja wysłała patrole do placówek

Funkcjonariusze skontaktowali się ze szkołami wymienionymi w wiadomościach i skierowali do nich patrole. Informacje dotyczące potencjalnego zagrożenia są sprawdzane i analizowane.

„Policja skontaktowała się z wymienionymi szkołami, wysłano do nich patrole, informacje są sprawdzane i analizowane, na razie nie widzimy realnego zagrożenia. Funkcjonariusze, po ocenie gróźb, zalecają zachowanie czujności, ale jednocześnie kontynuowanie procesu nauczania” — powiedział Ramūnas Matonis, kierownik Wydziału Komunikacji Departamentu Policji.

Policja zaleca osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo sprawdzenie terenu placówek. W przypadku znalezienia podejrzanych przedmiotów należy natychmiast zadzwonić pod numer 112.

Wiadomości zawierały liczne błędy

Według policji przesłane wiadomości były długie i zawierały wiele błędów stylistycznych, gramatycznych oraz logicznych. Ramūnas Matonis wskazał również, że pomieszano w nich nazwy krajów.

„Poruszono również temat religijny — że na Litwie nie przyznaje się prawa do istnienia pewnej religii, dlatego chcą się za to zemścić” — powiedział przedstawiciel policji.

Podobne groźby na Łotwie i w Estonii

We czwartek podobne wiadomości z groźbami otrzymały również instytucje na Łotwie i w Estonii.

Nie jest to pierwszy przypadek masowego informowania o potencjalnych ładunkach wybuchowych. Setki takich zgłoszeń dotyczących placówek oświatowych napłynęły 1 czerwca, wraz z rozpoczęciem sesji egzaminów maturalnych.