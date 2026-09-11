Ministerstwo Opieki Socjalnej i Pracy (SADM) przeznaczy w 2026 r. dodatkowe 1,3 mln euro na działalność ośrodków dziennych dla dzieci. Łączne finansowanie z budżetu państwa wzrośnie dzięki temu do 10,8 mln euro.

Więcej pieniędzy na działalność ośrodków

Dodatkowe finansowanie przyznano po ocenie potrzeb ośrodków, w tym wydatków związanych z wynagrodzeniami pracowników oraz rosnącymi kosztami organizacji i świadczenia usług. Choć organizacja dziennej opieki społecznej nad dziećmi należy do samodzielnych kompetencji samorządów, w jej finansowaniu uczestniczy również państwo.

Minister opieki socjalnej i pracy Inga Ruginienė podkreśla, że ośrodki pełnią znacznie szerszą rolę niż zapewnienie dzieciom miejsca do spędzania czasu po lekcjach.

„Znajdują tu bezpieczne otoczenie, ludzi, na których mogą polegać, pomoc w nauce, nawiązywaniu kontaktów i wzmacnianiu samodzielności. Widząc, z jakimi wyzwaniami finansowymi borykają się obecnie ośrodki, szukaliśmy możliwości pozyskania dodatkowych środków i je znaleźliśmy. Finansowanie to jest istotne, aby ośrodki mogły kontynuować swoją działalność, a usługi niezbędne dla dzieci były dostępne i wysokiej jakości” — powiedziała Inga Ruginienė.

Środki będzie można wykorzystać do końca bieżącego roku na wydatki związane z organizacją i świadczeniem dziennej opieki społecznej nad dziećmi, z wyjątkiem środków trwałych. Ośrodki samodzielnie zdecydują o ich przeznaczeniu. Pieniądze mogą trafić m.in. na wynagrodzenia pracowników, zajęcia edukacyjne czy organizację wycieczek.

Finansowanie wzrośnie do 10,8 mln euro

W 2024 r. z budżetu państwa na ośrodki przeznaczono 8,8 mln euro, a w 2025 r. – 9,5 mln euro. Początkowo na 2026 r. przewidziano również 9,5 mln euro, jednak po przyznaniu dodatkowych 1,3 mln euro kwota wzrośnie do 10,8 mln euro.

Rosną także wydatki samorządów. W 2026 r. minimalna kwota finansowania na jedno dziecko miesięcznie, w porównaniu z rokiem 2024, wzrosła z 82,5 do 148 euro miesięcznie, czyli o 79,4 proc. w przypadku dzieci niepełnosprawnych, dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub dzieci objętych programem zarządzania przypadkami. Dla pozostałych dzieci ze społeczności wzrosła z 38,5 do 66,6 euro miesięcznie, czyli o 73 proc.

Na rosnące koszty zwraca uwagę Aistė Adomavičienė, dyrektor Krajowej Sieci Organizacji na rzecz Zwalczania Ubóstwa.

„Przeprowadzona w tym roku analiza ośrodków opieki dziennej nad dziećmi wykazała, że w ciągu ostatnich pięciu lat finansowanie tych ośrodków wzrosło zaledwie o 20 proc., podczas gdy w tym samym okresie minimalne wynagrodzenie miesięczne wzrosło o prawie 80 proc., a inflacja wyniosła około 36–37 proc. Dlatego decyzja Ministerstwa Opieki Socjalnej i Pracy o przyznaniu dodatkowych środków jest niezwykle ważna. Mamy nadzieję, że Ministerstwo Finansów, przygotowując budżet na przyszły rok, również uwzględni duże zapotrzebowanie na finansowanie ośrodków opieki dziennej dla dzieci” — powiedziała Aistė Adomavičienė.

Pomoc dla ponad 14 tys. dzieci

W 2026 r. państwowe finansowanie rozdzielono między 510 ośrodków działających w 58 samorządach. Z ich usług korzysta ponad 14 tys. dzieci. Placówki zapewniają nie tylko opiekę po lekcjach, ale również pomoc w nauce, rozwijaniu umiejętności społecznych i praktycznych oraz budowaniu samodzielności.

Elena Urbonienė, dyrektor Konfederacji Organizacji Pozarządowych na rzecz Dzieci, wskazuje, że dodatkowe pieniądze mogą pozwolić przynajmniej częściowo pokryć wynagrodzenia pracowników i specjalistów.

„Cieszymy się, że dzieci i świadczone im usługi nie zostały zapomniane w tym trudnym okresie. Zachęcamy również litewskie samorządy do poszukiwania sposobów na dodatkowe wsparcie dla swoich ośrodków dziennego pobytu dla dzieci oraz dzieci, które je uczęszczają. Dziękujemy kierownictwu i specjalistom Ministerstwa Opieki Socjalnej i Pracy za współpracę” — powiedziała Elena Urbonienė, dyrektor Konfederacji Organizacji Pozarządowych na rzecz Dzieci.

Prezes Litewskiego Stowarzyszenia Ośrodków Opieki Dziennej dla Dzieci Haris Urvinis ocenia, że dodatkowe środki pomogą placówkom utrzymać jakość usług w warunkach rosnących cen i kosztów działalności. Wyraził również nadzieję, że jednorazowe zwiększenie finansowania będzie pierwszym krokiem w kierunku jego długoterminowego wzmocnienia.