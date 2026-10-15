Na Litwie rusza „Linia dla nauczycieli”

„Linia dla nauczycieli” rozpoczęła działalność 9 października i odebrała już pierwsze połączenia. Jak poinformował dyrektor Narodowej Agencji Edukacji (NŠA) Simonas Šabanovas, konsultacje psychologiczne są dostępne w każdy dzień roboczy w godz. 15:00-19:00 pod numerem 0610 00366.

Pomoc psychologiczna jest anonimowa. Natomiast osoby potrzebujące porady prawnej powinny wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej „Linii dla nauczycieli”.

Wsparcie psychologiczne obejmie m.in. problemy związane ze stresem, wypaleniem zawodowym, przemocą, konfliktami i relacjami w miejscu pracy. Prawnicy będą natomiast doradzać w kwestiach prawa pracy, wynagrodzeń, ochrony praw nauczycieli oraz odpowiedzialności zawodowej.

Minister oświaty, nauki i sportu Raminta Popovienė podkreśliła, że współcześni pedagodzy mierzą się z coraz większymi wymaganiami.

„Dzisiaj na nauczycielu spoczywa naprawdę ogromna odpowiedzialność, a oczekiwania wobec niego są naprawdę bardzo wysokie” — podkreśliła Raminta Popovienė.

Finansowana ze środków Unii Europejskiej inicjatywa jest częścią ministerialnego planu na lata 2026-2028, którego celem jest poprawa atmosfery w szkołach oraz zatrzymanie nauczycieli w zawodzie.

Problem jest szczególnie istotny w obliczu prognozowanego niedoboru kadry pedagogicznej. Według szacunków ministerstwa w ciągu pięciu lat na Litwie może zabraknąć nawet 6 tysięcy nauczycieli. Największe braki dotyczą pedagogów matematyki, języków obcych, języka litewskiego, chemii i fizyki.