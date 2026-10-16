Więcej niż koncert

„Nad brzegiem Żejmiany” to jednak znacznie więcej niż koncert. To spotkanie ludzi, których łączy przywiązanie do tradycji, języka i kultury. Ziemia Święciańska od wieków jest miejscem współistnienia różnych narodowości i kultur. Mieszkańcy tego regionu żyją obok siebie, wzajemnie się poznają, uczą od siebie i wspólnie tworzą historię tej wyjątkowej części Litwy. Dlatego festyn stał się nie tylko świętem polskiej kultury, lecz także okazją do podkreślenia znaczenia dialogu, przyjaźni, wzajemnego szacunku i lokalnej wspólnoty.

Uroczystość zainaugurował dostojny polonez — taniec od pokoleń obecny w polskiej tradycji, symbolizujący elegancję, jedność i przywiązanie do narodowego dziedzictwa. Wykonali go wyjątkowi goście z Polski — Zespół Pieśni i Tańca „Rodlanie” z Zakrzewa. Następnie wszystkich zgromadzonych serdecznie powitała prezes Święciańskiego Oddziału Rejonowego ZPL Anna Łastowska. Podziękowała publiczności za tak liczne przybycie oraz życzyła wszystkim udanej zabawy i niezapomnianych wrażeń.

Na uczestników wydarzenia czekał bogaty program artystyczny, w którym nie zabrakło muzyki, śpiewu i tańca. Na scenie Centrum Kultury w Podbrodziu zaprezentowali się zarówno miejscowi artyści, jak i goście z Polski.

Publiczność miała okazję podziwiać młode, utalentowane wokalistki — Izabellę i Alisę Naidenkowe, uczennice Gimnazjum „Żejmiana” w Podbrodziu. Dziewczęta rozwijają swoje zdolności wokalne pod czujnym okiem Oksany Ławin-Arbelo. Duże uznanie zdobył również występ Karoliny Chlewińskiej.

Na festiwalowej scenie wystąpił także zespół „Marzenie” z Nowych Święcian, prowadzony przez Jelenę Taujinskienė. W tym roku zespół obchodzi jubileusz 25-lecia działalności artystycznej. To piękny dorobek, będący świadectwem wieloletniej pracy, zaangażowania i pasji do pielęgnowania tradycji muzycznych.

Przed publicznością zaprezentowały się również zespoły „Stokrotki” pod kierownictwem Jolanty Baranowskiej, „Srebrne Pasemko” z Turmont oraz zespół „Żejmiana” wraz z kapelą. Każdy z występów wniósł do programu niepowtarzalny nastrój, ukazując bogactwo polskiej kultury i różnorodność lokalnego życia artystycznego.

Szczególny zachwyt wzbudził występ gości z Polski — Zespołu Pieśni i Tańca „Rodlanie” z Zakrzewa. Artyści, pod kierownictwem dyrektor Barbary Matysek-Szopińskiej, kierownika artystycznego i choreografa Małgorzaty Wyderskiej oraz Henryka Szopińskiego, zaprezentowali publiczności piękno polskiego folkloru, łącząc tradycję z żywiołowością i scenicznym kunsztem.

Świąteczny koncert zwieńczył występ zespołu „Wiza” z Podbrodzia, który pięknie dopełnił program tegorocznego festynu.

Takie spotkania pozwalają pielęgnować dziedzictwo przodków i rozwijać talenty młodego pokolenia | Fot. Vladas Šarėjus

Dostojni goście i wręczenie dyplomów uznania

W XXVIII Festynie Kultury Polskiej „Nad brzegiem Żejmiany” w Podbrodziu uczestniczyło wielu dostojnych gości z Litwy i Polski. Wśród nich znaleźli się: konsul generalny Ambasady RP w Wilnie Dariusz Wiśniewski, radca-minister Ambasady RP w Wilnie Artur Soroko, europoseł, prezes Związku Polaków na Litwie i Akcji Wyborczej Polaków na Litwie — Związku Chrześcijańskich Rodzin Waldemar Tomaszewski, posłowie na Sejm RL Emanuelis Zingeris i Czesław Olszewski oraz poseł na Sejm RP Henryk Szopiński. W uroczystości wzięli również udział wójt gminy Zakrzewo Marek Buława i dyrektor Domu Polskiego w Zakrzewie Barbara Matysek-Szopińska, wicemer rejonu święciańskiego Erikas Demidovas, radny Samorządu Rejonu Święciańskiego i dyrektor Domu Polskiego w Nowych Święcianach Edward Jedziński, radni samorządu Andrzej Jundo i Bronislovas Vilimas, starosta Podbrodzia Anna Zingierienė, prezes Jezioroskiego Oddziału Rejonowego ZPL Teresa Narkevičienė, dyrektor stowarzyszenia „Kuna” Wacław Wiłkojć, wikariusz parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Rodzin ks. Arnoldas Smalstys, dyrektor Centrum Kultury w Podbrodziu Lolita Vilimienė oraz prezes stowarzyszenia „Dubingele” Vladas Šarėjus.

Podczas uroczystości głos zabrał Waldemar Tomaszewski, który wyraził radość z tego, że polskość na Ziemi Święciańskiej wciąż kwitnie, a polska kultura pozostaje ważną częścią życia lokalnej społeczności. W swoim wystąpieniu wspomniał również osoby, których nie ma już wśród nas, a które współtworzyły Związek Polaków na Litwie w rejonie święciańskim i przez lata angażowały się w pielęgnowanie polskich tradycji. Waldemar Tomaszewski przekazał także modlitewniki, które zostały poświęcone przez księdza. Na zakończenie festynu rozdano je uczestnikom jako pamiątkę tegorocznego spotkania. Ten gest stał się symbolicznym wyrazem pamięci o wartościach, które łączą kolejne pokolenia polskiej społeczności.

Ważnym momentem uroczystości było również wręczenie dyplomów uznania przez posła na Sejm RP Henryka Szopińskiego. Wyróżnienia otrzymali Anna Łastowska, Edward Jedziński oraz Jelena Taujinskienė, kierowniczka zespołu „Marzenie”. Był to wyraz wdzięczności za ich zaangażowanie i pracę na rzecz pielęgnowania polskiej kultury oraz umacniania więzi w lokalnej społeczności. Takie wyróżnienia stanowią nie tylko docenienie dotychczasowych osiągnięć, lecz także motywację do dalszej działalności na rzecz zachowania narodowego dziedzictwa.

Słowa wdzięczności

Organizatorzy XXVIII Festynu Kultury Polskiej „Nad brzegiem Żejmiany” składają serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do organizacji tego wyjątkowego wydarzenia. Dzięki ich wsparciu, zaangażowaniu i życzliwości możliwe było przygotowanie święta, które po raz kolejny zgromadziło miłośników polskiej kultury, tradycji i folkloru.

Szczególne wyrazy wdzięczności kierowane są do sponsorów i osób wspierających festyn: Ambasady RP w Wilnie, spółek Intersurgical, Pabradės kartonas i Delmita a także MB Bonada oraz jej dyrektora Dmitrija Skworcowa, Daniela Mikelewicza, Rimy i Czesława Łosińskich, Andrzeja i Lilii Andrukiańców, Algisa Ignatowicza, rodziny Jackiewiczów z Powiewiórki oraz Jolanty Mackiewicz. Organizatorzy dziękują również za owocną współpracę i nieocenioną pomoc Domowi Polskiemu w Nowych Święcianach oraz Edwardowi Jedzińskiemu, stowarzyszeniu „Dubingele” i Vladasowi Šarėjusowi, Lolicie Vilimienė oraz pracownikom Centrum Kultury w Podbrodziu, a także wszystkim prezesom kół i członkom Święciańskiego Oddziału Rejonowego ZPL. Szczególne słowa wdzięczności należą się członkom oddziału, którzy zadbali o poczęstunek i częstowali uczestników tradycyjnym bigosem. Dzięki ich pracy, gościnności i serdeczności przy wspólnym stole panowała ciepła, rodzinna atmosfera, sprzyjająca rozmowom, integracji i budowaniu więzi między uczestnikami. Serdeczne podziękowania organizatorzy kierują również do nauczycieli Gimnazjum „Żejmiana” w Podbrodziu za pomoc w koordynacji wydarzenia, zaangażowanie i wsparcie organizacyjne.

Dzięki wspólnemu wysiłkowi, życzliwości i otwartym sercom tak wielu osób XXVIII Festyn Kultury Polskiej „Nad brzegiem Żejmiany” stał się pięknym świętem polskiej tradycji, wspólnoty i wzajemnej życzliwości. Organizatorzy wyrażają wdzięczność wszystkim, którzy dołożyli swoją cegiełkę do jego sukcesu i mają nadzieję na kolejne spotkania w równie serdecznej atmosferze.

Festyn po raz kolejny udowodnił, że kultura jest ważnym elementem budowania więzi międzyludzkich i wzmacniania lokalnej tożsamości. Takie spotkania pozwalają pielęgnować dziedzictwo przodków, rozwijać talenty młodego pokolenia oraz umacniać relacje między ludźmi różnych narodowości. Wspólne świętowanie stało się pięknym wyrazem szacunku dla tradycji, otwartości na innych i przywiązania do małej ojczyzny.

Andrzej Aszkiełowicz