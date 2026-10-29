Jednolite zasady w 60 samorządach

Ministerstwo Środowiska przygotowało projekt nowelizacji ustawy o dobrostanie i ochronie zwierząt. Jedną z najważniejszych propozycji jest wprowadzenie jednolitych zasad trzymania zwierząt domowych na terenie całej Litwy.

Obecnie każdy z 60 samorządów stosuje własne przepisy, które mogą znacznie się różnić. Przykładowo w niektórych samorządach rozpoczęcie hodowli psa lub kota w budynku wielomieszkaniowym wymaga pisemnej zgody sąsiadów, których mieszkania graniczą ze sobą ścianami, sufitami lub podłogami. Różnice dotyczą również wyznaczania miejsc karmienia bezpańskich kotów.

Zdaniem ministerstwa rozbieżności utrudniają życie osobom przeprowadzającym się do innych samorządów, a także organizacjom zajmującym się opieką nad zwierzętami na większym obszarze.

Zgodnie z propozycją wszystkie samorządy miałyby stosować jednolitą instrukcję zatwierdzoną przez Państwową Służbę Żywnościową i Weterynaryjną.

Koniec z zezwoleniami na niebezpieczne psy

Projekt przewiduje również rezygnację z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na przywożenie, trzymanie, hodowlę i handel psami uznawanymi za bojowe lub niebezpieczne oraz ich mieszańcami.

Ministerstwo argumentuje, że podział psów według ras na niebezpieczne i bezpieczne nie ma podstaw naukowych. Zagrożenie dla ludzi wynika przede wszystkim z niewłaściwego traktowania zwierząt, warunków ich utrzymywania oraz nieuwzględniania indywidualnych potrzeb i cech.

Od ograniczeń dotyczących posiadania psów ze względu na rasę odstąpiły już m.in. Łotwa, Holandia, Włochy, Austria, Niemcy i Hiszpania.

Na Litwie od ponad pięciu lat obowiązuje obowiązkowe znakowanie i rejestracja psów. Dzięki temu możliwa jest identyfikacja każdego zarejestrowanego zwierzęcia oraz jego właściciela. Zdaniem autorów projektu dodatkowe zezwolenia tracą w tej sytuacji uzasadnienie.

Zakaz trzymania zwierząt na uwięzi

Jedną z najbardziej znaczących zmian jest propozycja wprowadzenia zakazu trzymania zwierząt domowych na uwięzi. Oznaczałoby to odejście od praktyki stałego przywiązywania psów, w tym trzymania ich na łańcuchach.

Zakaz nie byłby jednak bezwzględny. Projekt przewiduje wyjątki pozwalające na czasowe uwiązanie zwierzęcia w określonych sytuacjach.

Byłoby to dopuszczalne m.in. podczas transportu, wystaw, konkursów, pokazów, treningów i szkoleń. Możliwość taka pozostałaby również podczas zabiegów weterynaryjnych, pielęgnacji sierści, pazurów oraz innych czynności higienicznych.

Uwiązanie zwierzęcia byłoby dozwolone także w przypadku realnego zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi i innych zwierząt, a także dla ochrony mienia. Wyjątki obejmowałyby również zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu stałego przebywania zwierzęcia oraz podczas działań służb ratowniczych i specjalnych.

Proponowane zmiany nie są jeszcze obowiązującym prawem. Projekt nowelizacji został przedstawiony do uzgodnień, a zainteresowani mogą zgłaszać swoje uwagi i propozycje.

Konsultacje prowadzone są za pośrednictwem Systemu Informacyjnego Aktów Prawnych (TAIS). Termin składania uwag upływa 30 października.

Jeżeli przepisy zostaną przyjęte, właścicieli zwierząt na Litwie czekają istotne zmiany dotyczące zasad ich utrzymywania, niezależnie od miejsca zamieszkania.