Konkurs w rocznicę urodzin Lema. Oceniono 33 cyfrowe prace

We środę, 15 grudnia 2021 roku odbyło się rozstrzygnięcie konkursu literackiego dla dzieci i młodzieży „Ludzie i technologie. Świat według Stanisława Lema”, którego pomysłodawcą było Stowarzyszenie Polonistów na Litwie. Konkurs miał na celu popularyzację dorobku polskiej literatury science-fiction oraz promowanie uczniów uzdolnionych humanistycznie i artystycznie.

Założenie i regulamin konkursu: Konkurs „Ludzie i technologie. Świat według Stanisława Lema” dla klas 5-10

Uczestnicy spotkania z Piotrem Jezierskim

| Fot. Bartosz Urbanowicz

Novum tego konkursu było formowanie kompetencji komunikacyjnych i cyfrowych, bowiem wszystkie prace musiały być, po uprzednim zapoznaniu się z twórczością Stanisława Lema, wykonane za pomocą określonych narzędzi TIK.

Kategorie zadań

Uczestnicy konkursu mieli zróżnicowane zadania w zależności od kategorii wiekowej.

Tak więc uczniowie klas 5. mieli za zadanie wykonanie pocztówki okolicznościowej z okazji 100. rocznicy urodzin Stanisława Lema.

Uczniowie klas 6. musieli stworzyć komiks do wybranego opowiadania Lema.

Klasy 7. przygotowywały elektroniczną książeczkę.

Uczniowie klas 8. zmagali się ze stworzeniem gry interaktywnej inspirowanej postacią i dziełami pisarza fantasy.

Klasy 9. tworzyły krótką tiktokową historyjkę.

Uczniowie najstarszej kategorii mieli za zadanie przygotowanie filmiku (ok. 5 min), w którym w sposób twórczy zostaną zaprezentowane charakterystyczne dla twórczości S. Lema tematy i motywy.

Na konkurs wpłynęły 33 prace z różnych poziomów.

Komisja sprawdzająca wyłoniła laureatów:

Klasy 5.

Kamila Turlińska, Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie, nauczycielka: Wiesława Gawerska-Žvirblis

Krzysztof Rusiecki, Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, nauczycielka: Bożena Ustjanowska

Klasy 6.

Rafał Antoni Iwaszko, Gimnazjum w Grzegorzewie, nauczycielka: Teresa Bielak

Lukrecja Stankiewicz, Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, nauczycielka: Bożena Ustjanowska

Klasy 7.

Dominika Petrauskaitė, Gimnazjum w Ejszyszkach, nauczycielka: Zenona Minakowska

Kotryna Astaszczenko, Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, nauczycielka: Monika Urbanowicz

Klasy 8.

Adrian Łausz, Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie, nauczycielka: Renata Slavinskienė

Kamila Klenowska, Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudaminie, nauczycielka: Ilona Herman

Klasa 9.

Emilia Gajewska, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, nauczycielka: Janina Snarska

Dominika Tuminskytė, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, nauczycielka: Janina Snarska

Klasa 10.

Daniel Pietkiewicz, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, nauczycielka: Danuta Szejnicka

Bartosz Wojciech Urbanowicz, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, nauczycielka: Teresa Król

Spotkanie z autorem „Aligatora w Wilnie”

Podczas rozstrzygnięcia konkursu odbyło się spotkanie z Piotrem Jezierskim, pisarzem, dziennikarzem, kulturoznawcą i autorem książki „Aligator w Wilnie”. Warto zaznaczyć, że spotkanie to było prapremierą książki. Autor swej najnowszej powieści dla nastolatków uchylił uczestnikom konkursu jako pierwszym rąbka tajemnicy i opowiedział o swoim najnowszym utworze. Jest to opowieść dla nastolatków, skrzyżowanie kryminału i powieści przygodowej przyprawione szczyptą historii Polski oraz Wileńszczyzny. Cieszymy się, że ta książka dotarła już do młodzieży na Litwie.

Pierwsza edycja konkursu literackiego z wykorzystaniem narzędzi TIK, czyli technologii informacyjno-komunikacyjnych okazała się bardzo udana, co utwierdziło organizatorów konkursu w przekonaniu, że współczesna młodzież potrafi spojrzeć na literaturę pod innym, kreatywnym kątem. Mamy nadzieję, że były to nie ostatnie zmagania konkursowe, zwłaszcza że przed nami Rok Romantyzmu Polskiego, który z pewnością wyzwoli w uczniach ducha walki i kreatywności. Zachęcamy do śledzenia wszystkich informacji, jakie pojawiają się na stronie Stowarzyszenia Polonistów na Litwie i w mediach społecznościowych.

Renata Slavinskienė, polonistka z Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie

Bożena Ustjanowska, polonistka z Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie