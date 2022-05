Już czas na rowerowe przejażdżki. Jak przygotować swój jednoślad?

Wiosna jest początkiem sezonu rowerowego. Wtedy większość z nas wyciąga rowery i rozpoczyna krótsze i dłuższe wycieczki rowerowe.

| Fot. Marian Paluszkiewicz

W rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Zdzisław Tuliszewski, sprzedawca w sklepie rowerów „Dviračio arena”, doradza, jaki model roweru wybrać, a specjaliści z supermarketu Lidl podpowiadają, jak przygotować swoje dwa kółka do kolejnego sezonu.

Wybór roweru

— Zanim kupimy rower, należy przede wszystkim wiedzieć, gdzie chcemy nim jeździć. Jeżeli chcemy jeździć po mieście, gdzie są dróżki rowerowe, to należy wybierać rowery miejskie — uniwersalne, lekkie rowery do jazdy po asfalcie. Jeżeli lubimy jeździć po leśnych ścieżkach i po polnych drogach, to radziłbym wybrać rower górski. Jeżeli ktoś planuje pokonywać na rowerze długie dystanse po utwardzonych nawierzchniach i drogach leśnych, to najlepszy jest rower trekkingowy — tłumaczy sprzedawca Zdzisław Tuliszewski.

Kategorie rowerów

Rowery dziecięce są w jednej kategorii. Natomiast rowery młodzieżowe należą do różnych kategorii, najpopularniejsze z nich to rowery miejskie i górskie. Rower dla „juniora” to zwykle rower przejściowy, między rowerem dziecięcym a tym dla dorosłych. Można je dopasowywać do wzrostu za pomocą regulacji wysokości siodełka. Dodatkowo górskie rowery młodzieżowe mają obniżoną, a czasem wygiętą, górną rurę ramy, co ułatwia wsiadanie.

Wzrost a rama

— Jeżeli już wiemy, gdzie chcemy jeździć, to pozostaje dobrać odpowiedni dla siebie rower. Co dotyczy wagi rowerzysty, to nie jest ona istotna przy wybieraniu roweru, natomiast wzrost już trzeba uwzględniać. Rama rowerowa powinna być dopasowana do wzrostu. Każda marka tworząca rowery posiada nieco odmienny opis ramy rowerowej. Niektórzy producenci podają rozmiary w calach, inni w centymetrach, a pozostali oznaczają je literami, np. od S do XL — mówi Zdzisław Tuliszewski.

Korzyści z jazdy na rowerze

Przesiadając się z samochodu na rower, dbamy nie tylko o siebie, ale też o środowisko. Możemy dużo dokładniej poznać otoczenie, w którym się poruszamy, zatrzymując się wszędzie tam, gdzie mamy na to ochotę.

— Jazda na rowerze przynosi mnóstwo korzyści naszemu zdrowiu. Rower to bardzo dobry sposób na odchudzanie. Jeżeli ktoś chce zrzucić parę zbędnych kilogramów, to rower na pewno w tym pomoże. Osoby, które mają problemy ze stawami, muszą wiedzieć, że jazda na rowerze nie obciąża stawów. Podczas samej jazdy podnosi się poziom endorfin, czyli grupy hormonów odpowiedzialnych za dobre samopoczucie i radość, co sprawia, że poprawia się nam humor. Sama jazda pozwala w znacznym stopniu zwalczyć stres i się zrelaksować — podsumowuje rozmówca.

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Jak przygotować rower do kolejnego sezonu?

Choć najbardziej zapaleni rowerzyści nie żegnają się z jazdą w ciągu całego roku, to wiosna jest prawdziwym początkiem sezonu rowerowego. Ale jak właściwie przygotować rower do kolejnego sezonu? Sieć supermarketów Lidl służy pomocą zarówno entuzjastom, jak i początkującym rowerzystom.

Aby mieć pewność, że pierwsza wiosenna wycieczka rowerowa będzie bezpieczna i przyjemna, każdy właściciel roweru powinien przygotować go do drogi i poddać gruntownemu badaniu przydatności do ruchu drogowego. Sprawdzenie, czy wszystkie części roweru działają tak, jak powinny, nie jest trudne. Oczywiście, specjalny zestaw narzędzi do naprawy i konserwacji rowerów znacznie ułatwia pracę. Jest on już dostępny we wszystkich sklepach Lidl.

Walizka z narzędziami

Każdy właściciel roweru powinien mieć specjalną kompaktową walizkę z narzędziami, w której powinny być klucze do szprych w różnych rozmiarach, specjalne narzędzie do odkręcania korb, klucz do odkręcania nakrętek zębatek, klucz do pedałów, narzędzie do montażu, a nawet trzy podnośniki do opon. Mając ten zestaw narzędzi pod ręką, można z łatwością przeprowadzić niemal profesjonalny przegląd roweru.

Zestaw składający się z wielu różnych części jest jednak dość duży, więc nie jest wygodny do zabierania go ze sobą w podróż, więc najlepiej taki zestaw mieć w domu. A mały zestaw narzędzi rowerowych, który mieści się pod siodełkiem roweru, zabierać można ze sobą. Zestaw jest wykonany z wodoodpornej i odpornej na rozdarcia tkaniny. Uniwersalne narzędzia i zestaw do naprawy dętek pomogą rozwiązać najczęstsze problemy, które frustrują właścicieli rowerów.

Wiele narzędzi rowerowych ma specjalne przeznaczenie, dlatego najpierw należy odkręcić i wyregulować siodełko rowerowe za pomocą klucza płaskiego. Jeśli pokrowiec jest zużyty, dla wygody należy go wymienić. Należy użyć specjalnych narzędzi do wyregulowania przerzutek i całego układu hamulcowego roweru. Te dwa działania mają zasadnicze znaczenie, ponieważ nie tylko decydują o jakości jazdy rowerem, ale także o bezpieczeństwie rowerzysty i innych użytkowników dróg.

Większy zestaw narzędzi rowerowych zawiera również przerywacz łańcucha i klucz do ogniw. Należy się upewnić, że łańcuch rowerowy nie jest zbyt luźny — ta część z czasem się zużywa, więc nie należy zwlekać z jego wymianą. Oczywiście łańcuch rowerowy nie może być zbyt sztywny, ponieważ może to utrudniać jazdę. W takim przypadku należy dokładnie wyczyścić łańcuch specjalnym środkiem czyszczącym i nasmarować go smarem do łańcuchów.

Należy także zadbać o koła roweru: sprawdzić, czy w dętkach kół nie ma dziur — należy zatkać je, sprawdzić ciśnienie za pomocą manometru i w razie potrzeby dodać więcej powietrza. Przydatna będzie mała pompka powietrza, którą można przymocować bezpośrednio do ramy roweru. Należy skontrolować także sztywność szprych — jeżeli rower jest trudniejszy w prowadzeniu i nie jedzie prosto, może to oznaczać, że szprychy są zbyt luźne.

Należy następnie zadać sobie pytanie — czy ja też jestem gotowy na przyjemną jazdę? Każdy właściciel roweru musi zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników dróg.

Odblaski na rowerze

Rower powinien być oznaczony za pomocą odpowiednich odblasków i świateł. Zgodnie z najnowszą wersją przepisów ruchu drogowego tył roweru musi być wyposażony w czerwone światło lub czerwony element odblaskowy, a po obu stronach roweru muszą znajdować się pomarańczowe elementy odblaskowe, które zazwyczaj są przymocowane do szprych. Podczas jazdy po jezdni kierujący rowerem musi mieć na sobie kamizelkę w jaskrawym kolorze z elementami odblaskowymi, a rower musi być wyposażony w białe światło z przodu i czerwone światło z tyłu.

Nie zapominaj o kasku

Rowerzyści zawsze muszą mieć kask podczas jazdy. Kask musi nosić także pasażer roweru, np. małe dziecko w specjalnie przystosowanym foteliku. Ponadto nie należy korzystać z telefonu podczas jazdy na rowerze — należy raczej używać poręcznego etui montowanego na rowerze z przezroczystym okienkiem, zatrzymywać się w bezpiecznym miejscu i zsiadać z roweru, gdy zachodzi potrzeba skorzystania z telefonu.

Wygodna odzież

Odpowiednia odzież sportowa również zwiększa przyjemność z jazdy na rowerze. Należy nosić ubrania, w których można się swobodnie poruszać, ale które przylegają do skóry. Unikać należy noszenia takich ubrań, w tym sukienek lub spódnic, które mogą zostać porwane przez wiatr i zaplątać się w łańcuch lub szprychy roweru. Zawsze należy dopasować ubiór do temperatury i pogody.