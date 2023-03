Park Grutas — odłamek komunistycznej przeszłości w jednym miejscu

Prywatny skansen otworzył swoje bramy przed zwiedzającymi 1 kwietnia 2001 r.

Początkowo skromna kolekcja sowieckich pomników była systematycznie uzupełniana kolejnymi. Obecnie jest tu 86 prac 46 autorów. Co roku park przyciąga około 300 tys. odwiedzających. Na terenie 20 ha większość eksponatów umieszczona jest na otwartej przestrzeni wzdłuż betonowych alejek. Znalazły się tu pomniki komunistycznych działaczy, wagony bydlęce, w których wywożono mieszkańców Litwy do łagrów, rzeźby odzwierciedlające ideologię sowiecką. Taka liczba rzeźb ideologicznych, eksponowanych w jednym miejscu, to zjawisko rzadkie nawet w skali światowej. Ekspozycja ma na celu umożliwienie obywatelom Litwy, odwiedzającym kraj turystom, a także przyszłym pokoleniom, pokazanie zdemaskowanej sowieckiej ideologii, która przez wiele dziesięcioleci uciskała mieszkającą na Litwie ludność.

Wagony bydlęce, w których wywożono mieszkańców Litwy do łagrów

Muzeum, kawiarnie, lunapark

W parku działa też muzeum. Ulokowane jest w drewnianym gmachu przypominającym budowane w latach 40-tych i 50-tych XX w. domy kultury. Zbiory centrum informacyjnego muzeum i prezentowane materiały dokumentalne (nagrania, filmy, zdjęcia) pokazują i demaskują zideologizowaną sowiecką kulturę, pseudonaukę, formy sowieckiej ideologii i propagandy. Stworzone w stylu realizmu socjalistycznego obrazy odzwierciedlają kult sowieckich przywódców — Lenina, Stalina, Breżniewa i innych.

W Parku Grutas działają również kawiarnie, w których można degustować m.in. potrawy popularne w ZSRS. Najmłodsi goście parku mogą spędzać czas na placu zabaw oraz w popularnym w ZSRS lunaparku. Na terenie skansenu działa również mini ogród zoologiczny.

W okresie marzec–kwiecień Park Grutas czynny jest codziennie od godz. 9:00 do 20:00, w maju od godz. 9:00 do 21:00, w czerwcu, lipcu i sierpniu — od godz. 9:00 do 22:00.

Bilet wstępu dla osoby dorosłej kosztuje 12 euro, są też bilety ulgowe, dla dzieci w wieku poniżej 4 lat wejście za darmo.