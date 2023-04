Należąca do PKN Orlen spółka Orlen Lietuva jest największym płatnikiem podatków na Litwie. Dla spółki cele społeczne są tak samo ważne jak cele biznesowe.

— Orlen Lietuva stara się wspomagać nie tylko duże organizacje społeczne, wspierać projekty o skali ogólnolitewskiej, ale także wspomagać lokalne społeczności, miejscowe szkoły, zarówno polskie, jak i litewskie — mówi „Kurierowi Wileńskiemu” dyrektor generalny Orlen Lietuva Michał Rudnicki.

Czytaj więcej: Michał Rudnicki: Najlepiej czuję się w Wilnie

Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

Przekazane dla Gimnazjum im. św. Jana Pawła II komputery nie są nowe, ale są sprawne.

— Z tego, co porozumiewaliśmy się z panem dyrektorem Adamem Błaszkiewiczem, są to komputery, które są tu bardzo potrzebne. Bardzo się cieszę, że udało nam się nawiązać współpracę z tą szkołą. Orlen Lietuva wspiera zarówno litewskie szkoły, jak i szkoły polskie i takie wsparcie jest dla nas naprawdę wielką przyjemnością. Możemy pokazać, że realizujemy w ten sposób jedną z wartości PKN Orlen, odpowiedzialność za społeczeństwo, wśród którego prowadzimy działalność. Jest to wsparcie symboliczne, ale na pewno bardzo potrzebne, dlatego z taką radością i przyjemnością to przekazujemy — zaznacza Michał Rudnicki.

W poprzednich latach spółka PKN Orlen przekazywała komputery dla szkół w rejonie możejskim.

— Jeżeli chodzi o polskie szkoły, to nie jest pierwszy przypadek. Trzy lata temu partia komputerów trafiła do jedynej polskiej szkoły w rejonie święciańskim, czyli do szkoły w Podbrodziu. Jeżeli chodzi o polskie szkoły w Wilnie, jest to pierwszy raz, ale nie jest to pierwszym wsparciem udzielanym przez nas dla polskich szkół na Wileńszczyźnie. Prowadzimy współpracę ze szkołą im. Czesława Miłosza w Pakienie — wyjaśnia Michał Rudnicki.

PKN Orlen Lietuva udziela różnego rodzaju wsparcia.

Dyrektor generalny Orlen Lietuva Michał Rudnicki

| Fot. Marian Paluszkiewicz

— Jesteśmy otwarci. Zbieramy wnioski i potem w miarę możliwości staramy się zaspokoić potrzeby. W tym przypadku są to tylko komputery, ale na przykład w porozumieniu z Fundacją PKN Orlen ufundowaliśmy wakacje dla dzieci z tej szkoły, prezenty świąteczne. Nasza współpraca na polu edukacyjnym jest oczywiście znacznie szersza, dlatego że Orlen Lietuva jest stałym partnerem Akademii Biznesu, która do pandemii Covid-19 była organizowana rok po roku, a z tego, co wiem, w tym roku również się odbędzie — podkreśla dyrektor generalny Orlen Lietuva.

Gimnazjum im. św. Jana Pawła II złożyło także do spółki Orlen Lietuva wniosek o wsparcie projektu „Ekologiczna przyroda”. Jest to projekt integracyjny uczniów, rodziców oraz nauczycieli.

Czytaj więcej: ORLEN Lietuva patrzy w przyszłość