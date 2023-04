Rząd postanowił: od maja zmiany w przepisach ruchu drogowego

Dotyczą one korzystania z telefonów komórkowych podczas jazdy, ruchu w strefie mieszkalnej i na parkingach, przewozu dziecka samochodem na specjalnym siedzeniu oraz innych przypadków. Przygotowane przez ministerstwo zmiany w Regulaminie ruchu drogowego 19 kwietnia zostały zatwierdzone przez rząd.

Zmiany zostały wprowadzone w ramach nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie ruchu drogowego przyjętej przez Sejm w październiku ubiegłego roku.

Rozmowy tylko przez głośnik, również w korku

Doprecyzowano wyjątki dotyczące tego, kiedy i w jaki sposób można korzystać z urządzeń mobilnych podczas jazdy. Korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy jest dozwolone tylko za pośrednictwem zestawu głośnomówiącego Bluetooth i tylko wtedy, gdy telefon jest umieszczony w specjalnym uchwycie. Korzystać z telefonu komórkowego można też za pomocą zestawu głośnomówiącego zamontowanego w aucie i umieszczonego na kierownicy, multimediów itp.

„Prowadzenie rozmowy przez telefon trzymany w ręku jest zabronione, z wyjątkiem sytuacji, gdy środek transportu stoi. Wyjątek ten jest dopuszczalny tylko w przypadku zatrzymania się na dłuższy czas, ale nie ma zastosowania podczas zatrzymywania się w korku, na czerwonym świetle, przechodzenia pieszych itp.” — czytamy w komunikacie ministerstwa.

Nie wyprzedzać w strefie mieszkalnej

Zmiany w przepisach ruchu drogowego zaktualizowały porządek ruchu w strefie mieszkalnej i parkingach. Ustalono, że samochody nie mogą wyprzedzać w dzielnicy mieszkalnej, w podwórkach bloków wielomieszkaniowych i na parkingach.

Przepisy jasno określają, że w miejscu parkowania przeznaczonym dla osoby z niepełnosprawnością nie wolno będzie nawet zatrzymać się

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Zakaz zatrzymywania się w miejscu dla niepełnosprawnych

Ponadto, przepisy ruchu drogowego ustanawiają jasny i jednoznaczny zakaz zatrzymywania się i parkowania na miejscu parkingowym przeznaczonym wyłącznie dla pojazdów oznaczonych znakiem rozpoznawczym „Niepełnosprawny” lub kartą parkingową dla osób z niepełnosprawnością.

Pierwszeństwo dla pieszych

W strefie mieszkalnej i na parkingach będą mogli poruszać się swobodniej rowerzyści i piesi. Zgodnie ze zmienionymi przepisami ruchu drogowego rowerzyści w dzielnicy mieszkalnej są zwolnieni z wymogu jazdy w jednym rzędzie i jak najbliżej prawej krawędzi pasa ruchu. Piesi na parkingach mogą poruszać się po całej jezdni, ale nie mogą zakłócać ruchu pojazdów. Obowiązkowe jest korzystanie z przejścia dla pieszych, o ile takowe jest. Na parkingach piesi mają pierwszeństwo przed pojazdami.

Piesi na ścieżce rowerowej

Aby uniknąć nieporozumień, na ścieżkach rowerowych wprowadzono wyjątki dla ruchu pieszych na ścieżkach rowerowych i pasach rowerowych. Piesi mogą przecinać ścieżkę rowerową lub pas ruchu, przechodząc na drugą stronę. Piesi mogą również poruszać się po ścieżce rowerowej, jeśli na drodze nie ma chodnika lub ścieżki dla pieszych. W takich przypadkach piesi muszą iść w taki sposób, aby nie zakłócać ruchu rowerzystów.

Obowiązkowy kask dla kierowcy quada

Ujednolicono wymagania dla kierowców pojazdów czterokołowych wszystkich typów. Ustalono, że kierowca ciągnika kołowego (kategoria T3b) wykonanego na podstawie konstrukcji czterokołowca i nie posiadającego nadwozia (kabiny), podlega wymogom stawianym kierowcom czterokołowców: obowiązkowe jest noszenie kasku i prowadzenie obiema rękami, zabrania się jazdy po autostradzie i na drogach szybkiego ruchu, przewożenia dzieci poniżej 12. roku życia.

Dziecko tylko w foteliku

Dodano nowe zalecenie dotyczące przewozu dziecka samochodem. Zaleca się, aby dziecko w specjalnym foteliku skierowanym tyłem do kierunku jazdy samochodu było przewożone tak długo, jak to możliwe, zgodnie ze wskazaniami producenta fotelika. W ten sposób przewożenie dziecka w fotelikach nowszego typu jest możliwe przez znacznie dłuższy czas (do co najmniej 15 miesiąca życia). Ze względów bezpieczeństwa konieczne jest uwzględnienie wymagań i zaleceń określonych przez producentów fotelików. Ważne jest, aby dziecko było przewożone w specjalnym foteliku dostosowanym do jego wzrostu i wagi.

Nowy znak w miejsce starych

Biorąc pod uwagę nowe potrzeby użytkowników dróg, w przepisach ruchu drogowego pojawia się nowy ostrzegawczy znak drogowy nr 152 „Jeźdźcy” — będzie on ostrzegał o odcinku drogi, na którym często jeżdżą jeźdźcy lub są prowadzone konie. Jednak rezygnuje się z przestarzałych, nieistotnych znaków drogowych. Zniknie znak nr 706 „Telefon” i nr 725 „Odwiedzane miejsce”. Znak „Telefon” stał się nieaktualny po zniknięciu automatów telefonicznych na Litwie, a interesujące odwiedzane miejsca są już oznaczone innymi znakami drogowymi, znakami na brązowym tle ze strzałką do interesującego miejsca lub nazwą interesującego miejsca.

Wszystkie wyżej wymienione zmiany w Regulaminie ruchu drogowego, z wyjątkiem znaków drogowych, wejdą w życie 1 maja br. Zmiany znaków drogowych wejdą w życie 1 listopada.

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Opr. A.P.