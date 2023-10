„Państwowa Rada Energetyczna wykonuje swoją pracę”

— Najpierw chciałbym podkreślić to, że Kontrola Państwowa zwróciła uwagę na tę kwestię i nie przymknęła na to oczu. To pokazuje, że Państwowa Rada Energetyczna wykonuje swoją pracę i nie zgodziła się z propozycją ESO i Ignitis, aby te przedpłacone pieniądze pozostawić w firmie. Tymczasem Państwowa Rada Energetyczna nalegała na zwrot pieniędzy konsumentom. Jak rozumiem, istniała opcja, że Ignitis rozważał pójście do sądu, więc wszyscy zapłacilibyśmy za prawników po obu stronach. Powiedziałbym, że na tym etapie doszło do dość cywilizowanego rozwiązania tego sporu — powiedział „Kurierowi Wileńskiemu” Jarosław Niewierowicz.

Litewski Operator Dystrybucji Energii ESO planuje spłacić 200 mln euro przepłaconych przez konsumentów w ciągu 15 lat. Cała kwota ma zostać spłacona z zysków firmy.

— 15 lat to zbyt długi okres na spłacanie długu. Ludzie przepłacili w ciągu 5 lat, a na zwrot mają czekać 15? Na pewno należy rozważyć inne opcje. Myślę, że ESO może ten dług spłacić w ciągu roku, zmniejszając rachunki konsumentów — wyjaśnił prezydencki doradca.

Proces zwrotu trwa od zeszłego roku

Renaldas Radvila, dyrektor generalny ESO, podczas konferencji prasowej powiedział, że ESO rozpoczął spłatę w 2022 r. poprzez zmniejszenie składnika taryfy dystrybucyjnej. Firma obiecuje przyspieszyć ten proces.

„Głównym komunikatem dla mieszkańców jest to, że cała różnica w wysokości 160 mln euro już jest zwracana przez ESO konsumentom. Odbywa się to, zgodnie z przepisami państwowymi, poprzez odpowiednią obniżkę taryf. Proces zwrotu trwa od zeszłego roku. ESO będzie również szukać sposobów na szybszy zwrot niż obecnie przewidywany, biorąc pod uwagę możliwości finansowe firmy i bez narażania niezawodności sieci. Należy również zauważyć, że całkowita kwota, którą zwrócimy ludności, szacowana jest na około 200 mln euro, w tym odsetki” — powiedział szef ESO.

Taryfa ESO jest zawsze ustalana przez władze, a nie przez samą spółkę. Zgodnie z procedurą, zwrot jest dokonywany poprzez składnik taryfy opłat za energię elektryczną. W związku z tym, zamiast bezpośredniego przelewu środków do mieszkańców lub zwrotu kosztów rachunków, składnik taryfy dystrybucyjnej całkowitej ceny energii elektrycznej ESO zostanie obniżony w przewidzianym okresie.

ESO zwraca również uwagę, że Kontrola Państwowa RL stworzyła fałszywe wrażenie, że każdy konsument nadpłacił prawie 90 euro. „W rzeczywistości konsument płacił za rzeczywistą ilość energii elektrycznej zużywanej miesięcznie. Tak więc konsument, który zużywa na przykład 100 kWh energii elektrycznej miesięcznie, nadpłacił 19 euro w tym okresie (lub 3 euro w ciągu jednego roku), czyli pięć razy mniej niż kwota podana w raporcie Kontroli Państwowej” — wyjaśnił Radvila.

