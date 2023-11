Za oknem jest już ciemno — odblaski włożyć czas. Ratują życie

— Odblaski mogą uratować życie. Jesień to czas, gdy bardzo wcześnie robi się ciemno i widoczność jest bardzo słaba. Cieszymy się, że większość dzieci nosi odblaski i wie, jak je prawidłowo założyć. Odblaski dla przedszkolaków i uczniów bardzo często są rozdawane w szkołach i przedszkolach. W placówkach tych jednocześnie tłumaczy się, jak bardzo są one ważne. Policja także często organizuje różne akcje, podczas których są rozdawane odblaski. Ale pamiętajmy, że największa odpowiedzialność spoczywa na rodzicach, to oni muszą pilnować, żeby dziecko miało odblask — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Jorūnė Liutkienė, główna specjalistka Wydziału Czynności Administracyjnych i Nadzoru Ruchu Litewskiej Służby Policji Drogowej.

Potrąceni w ciemności

W tym roku zginęło 18 pieszych, a 497 zostało rannych. W 2022 r. zginęło 31 pieszych a rannych zostało 714. W 2021 r. zginęło 28 pieszych, a 629 zostało rannych. Spośród prawie 3 tys. wypadków drogowych, w których ludzie odnoszą obrażenia, około 22 proc. jest spowodowanych przez pojazdy i są w nich potrącani piesi. Spośród 714 osób rannych w ubiegłym roku i 629 rok wcześniej, 23 proc. stanowili piesi, którzy byli potrąceni w ciemności.

— W ciemności lub przy słabej widoczności i w ciemnym ubraniu będziemy prawie niezauważalni dla kierowców. Najskuteczniejsze środki to odblaski lub odzież odblaskowa. Posiadanie ich lub ich noszenie w ciemności jest obowiązkiem pieszych. Należy zawsze nosić prawidłowo dopasowane odblaski lub kamizelkę w jaskrawym kolorze z elementami odblaskowymi. Jeśli ich nie masz, noś latarkę — apeluje Jorūnė Liutkienė.

Nosić prawidłowo

Odblaski nie świecą, a jedynie odbijają światło, dlatego odblask powinien być przymocowany do odzieży w taki sposób, aby był dobrze widoczny dla innych użytkowników drogi. Odblask przypięty po prawej stronie ubrania i dokładnie na wysokości świateł samochodu będzie dobrze widoczny dla kierowców pojazdów nadjeżdżających z naprzeciwka. Jeśli odblaski są w paski, podczas chodzenia po drodze powinny być noszone na prawym ramieniu i — o ile to możliwe — powyżej nadgarstka lub na nodze przy goleni. Należy używać kilku elementów odblaskowych. Jeśli odblask jest wiszący, należy umieścić go na kieszeni płaszcza lub kurtki tak, aby wisiał na wysokości kolan osoby dorosłej tj. mniej więcej na wysokości reflektorów samochodowych. Jeśli odblask znajduje się na torebce, nie należy nosić jej na ramieniu, ale tak, aby odblask znajdował się na wysokości kolan i wisiał na zewnątrz.

Mandaty dla pieszych

W ubiegłym roku wykryto 679 przypadków nieprzestrzegania przez pieszych zasad bezpiecznego zachowania się po zmroku. Takie naruszenie przepisów ruchu drogowego podlega odpowiedzialności administracyjnej (grzywna w wysokości do 40 euro). Piesi mogą zostać ukarani grzywną w wysokości od 10 do 230 euro. Najsurowsza kara jest nakładana za wykroczenie, które spowodowało lekki uszczerbek na zdrowiu innych osób lub uszkodzenie bądź zniszczenie pojazdów, towarów, drogi i innych urządzeń lub mienia w sytuacji, gdy pieszy był pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych substancji psychoaktywnych albo uchylał się od poddania badaniu na zawartość w organizmie alkoholu lub środka odurzającego.