Już kilka lat z rzędu Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie zaprasza polskie społeczności szkolne, aby 1 września, zamiast kupowania kwiatów dla pedagogów, złożyć ofiarę na rzecz hospicjum. W tym roku również pedagog i doktor nauk społecznych Austėja Landsbergienė po raz pierwszy oficjalnie zaprasza wszystkie litewskie szkoły i przedszkola do przyłączenia się do inicjatywy „Naród Książki” i przyniesienia książek do szkół i przedszkoli 1 września zamiast kwiatów.

Zamiast bukietu: róża albo słodycze

— Kwiaty sprzedaję już ponad 20 lat. Z każdym rokiem popularność ich maleje. Jeszcze 10 lat temu przed 1 września roboty mieliśmy pełne ręce. Ludzie kupowali nauczycielom ogromne bukiety. 1 września od razu było widać, że idzie nauczycielka, bo miała mnóstwo kwiatów. Teraz coraz rzadziej kupują kwiaty nauczycielom, a jeżeli już ktoś i kupuje — to tylko jedną symboliczną różę, bukiety bardzo rzadko. W ciągu ostatnich lat w ogóle jakoś ludzie nie kupują kwiatów w prezencie. Najczęściej kwiaty kupują na zaręczyny, czy na upiększenie imprezy — dzieli się w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Larisa, wieloletnia sprzedawczyni kwiatów na wileńskim rynku kwiatowym przy ul. Basanavičiaus.

Tymczasem sprzedawczyni sklepu cukierniczego Ali w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” mówi, że coraz więcej osób na 1 września, na obchodzony w październiku Dzień Nauczyciela czy 8 marca w prezencie nauczycielom zamiast kwiatów kupują ciastka, eklery, cukierki, trufle czy też orzechy w czekoladzie.

— Mamy bardzo dużo zamówień. Mamy nawet specjalne zestawy słodyczy. Ceny są bardzo różne. Niektórzy kupują na przykład pięć sztuk cukierków za 10,50 euro, a niektórzy wybierają zestawy słodyczy po 45 euro. Popyt jest ogromny — mówi nam Karina ze sklepu Ali.

Nowa inicjatywa

W tym roku pedagog i doktor nauk społecznych Austėja Landsbergienė zachęca do przyłączenia się do inicjatywy „Naród Książki” i przyniesienia książek do szkół i przedszkoli 1 września zamiast kwiatów. Postanowiliśmy zapytać w księgarni Pegasas, czy chętnie uczniowie i rodzice dołączają się do tej inicjatywy. 31 sierpnia w księgarni Pegasas w centrum handlowo-rozrywkowym Akropolis było mnóstwo ludzi, którzy właśnie szukali książki dla nauczyciela.

— Myślę, że to bardzo dobra inicjatywa. Właśnie szukam książki dla nauczycielki. Chcę wybrać coś z psychologii. Wychowawczyni mojej córki jest nauczycielką matematyki, więc nie wiem, jakie książki lubi. Córka w tym roku idzie do ósmej klasy i już dawno nie nosi kwiatów. Zazwyczaj kupowałam jej jakieś słodycze, bo w klasie nikt już nie przynosi kwiatów — mówi mama Ariany.

Również mama Damiana także mówi, że kwiaty dla nauczyciela są niepotrzebne. Lepiej sprezentować coś, z czego pedagog może skorzystać, uważa kobieta. Nie wie jednak, jaką książkę wybrać, więc postanowiła sprezentować kupon na 30 euro.

„Lepiej czekolada”

Nauczyciele także uważają, że zamiast kwiatów wolą otrzymać jakiś drobny upominek — na przykład w postaci czekoladki czy kawy.

— Kiedyś przynoszono mnóstwo kwiatów, z którymi nie wiadomo było co zrobić. W dodatku kwiaty są drogie, a korzyści nie ma. Nauczyciele wolą otrzymać symboliczną czekoladę, którą zjedzą na przerwie przy kawie, niż stos kwiatów. Nie tylko ja tak myślę. Ale najważniejsze, żeby wszystkie dzieci wróciły zdrowe i wypoczęte. Zwłaszcza teraz, gdy widzimy, co się dzieje — powiedziała w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” nauczycielka z jednej z wileńskich szkół.

