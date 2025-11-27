Więcej
    W Polsce odnaleziono wileńskie relikwie. Jak można je obejrzeć?

    Po dekadach milczenia i niepewności z prywatnej kolekcji w Polsce wyłaniają się ślady utraconego dziedzictwa benedyktynów z Wilna. Co odkryto i jak udało się je przywrócić litewskiej pamięci?

    W sali kapituły klasztoru urządzono studio do fotografowania odnalezionych dzieł z Wilna.
    W sali kapituły klasztoru urządzono studio do fotografowania odnalezionych dzieł z Wilna | Fot. Karolina Koroliova-Barkova

    Odnalezione dziedzictwo

    Zespół Muzeum Dziedzictwa Kościelnego zidentyfikował i zdigitalizował przechowywane w prywatnej kolekcji w Polsce skarby benedyktynów z Wilna. Przedmioty te zostały wywiezione podczas powojennej „repatriacji” ludności do Polski. To pierwsze takie odzyskanie — w formie cyfrowej — umożliwiające mieszkańcom Litwy zapoznanie się z nieznanym dotąd fragmentem historii Wilna.

    W 1946 r. wileńscy benedyktyni rozdzielili się: część zakonników pozostała w Wilnie, żyjąc w ukryciu po zamknięciu kościoła św. Katarzyny, a druga część osiedliła się w klasztorze w Żarnowcu.

    Przed wyjazdem starano się zabezpieczyć najcenniejsze dobra artystyczne i liturgiczne. Część skarbów, w tym srebra, obrazy, manuskrypty i relikwie, została przetransportowana do Polski — część oficjalnie, część nielegalnie, ukryta wśród rzeczy osobistych.

    Prace naukowczyń przyczyniły się do odkrycia

    Podczas badań w archiwach warszawskich odkryto niedokładne listy obrazów wywiezionych z Wilna. Dzięki pracy dr Laury Petrauskaitė oraz Karoliny Koroliovej-Barkovej możliwe było ich przypisanie do konkretnych dzieł przechowywanych obecnie w Żarnowcu.

    „Nie wszystkie obrazy odpowiadały nazwom podanym w wykazach. Na przykład jedno z dzieł zostało opisane jako »Dziewica Maryja z Dzieciątkiem i oprawą (szatą) na tle ultramaryny, typu Matki Bożej Ostrobramskiej”. Nie znaleźliśmy obrazu o takiej nazwie, ale naszą uwagę przykuł wiszący w sali kapituły klasztoru, gdzie urządziliśmy »studio fotograficzne«, wizerunek Maryi z aureolą na czarnym tle. Dopiero po zdjęciu obrazu i oświetleniu go pod odpowiednim kątem okazało się, że pod warstwą czarnej farby kryje się wspomniany w opisie jasny kolor ultramaryny” — powiedziała dr Laura Petrauskaitė.

    „Część obrazów, które wisiały w refektarzu klasztoru, celach i korytarzach, udało się zidentyfikować na podstawie naklejek na ich tylnej stronie. Obrazy przewiezione »oficjalną drogą” zostały przekazane do przechowania do Muzeum Narodowego w Warszawie, do rąk jego dyrektora Stanisława Lorentza, byłego konserwatora zabytków kultury regionu wileńskiego. W muzeum nadano im numery depozytowe, a dzieła oznaczono naklejkami. Benedyktynki odebrały swoje obrazy z Warszawy dopiero po roku, w 1947 r.” — opowiadała Karolina Koroliova-Barkova.

    Część odnalezionych relikwii
    | Fot. Zofia Grunt, Joanna Szmi

    Wirtualna galeria

    Litewskie badaczki odkryły i opisały 69 dzieł sztuki oraz bogate archiwalia benedyktynów wileńskich, dokumentujące historię klasztoru i jego dziedzictwo. Najcenniejsze artefakty, w tym portrety opatów i szaty liturgiczne, zostały zdigitalizowane i przygotowane do publikacji, by udostępnić je szerokiej publiczności.

    Wyniki badań udostępniono w wirtualnej galerii na stronie Muzeum Dziedzictwa Kościelnego: www.bpmuziejus.lt, w sekcji „O muzeum”. Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury Republiki Litewskiej, Samorządu Miasta Wilna oraz Archidiecezji Wileńskiej udało się połączyć rozproszone dziedzictwo klasztoru i udostępnić je szerokiej publiczności.

    Wszystkie zebrane materiały zostaną opublikowane w 2026 r. w formie opracowania poświęconego historii kościoła św. Katarzyny i benedyktynów wileńskich.

