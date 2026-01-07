„Jest to istotny krok, odpowiadający szybkiemu rozwojowi miejscowości, umożliwiający skuteczniejsze zarządzanie terytoriami, szybszy rozwój infrastruktury oraz rozwiązanie problemów wynikających z dotychczas obowiązujących granic. Projekt obejmuje wszystkie gminy samorządu. Staraliśmy się zakończyć ten proces, który trwał już wiele lat. Cieszę się, że udało się to zrobić jeszcze w tym roku” – powiedział mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Robert Duchniewicz.

Status miasteczka zostanie nadany następującym dynamicznie rozwijającym się wsiom: Awiżeniom, Wielkiej Rzeszy, Grygajciom, Czarnemu Borowi, Niemieżowi, Podbrzeziu, Pogirom, Rudominie, Skojdziszkom oraz Zujunom.

Ponadto część odosobnionych gospodarstw stanie się wsiami: Wysokie Rusoki, Klonówka, Mała Rzesza, Nowosiady, Rajstaniszki, Dolne Rusoki, Błudikalnia, Krejwiany, Kalikściszki, Kaciliszki, Osiukła, Czymboryszki, Dworyszki, Petrucie, Franciszkańce, Tekluńce oraz Słomianka.

Mieszkańcy nie będą musieli podejmować dodatkowych działań

Mieszkańcy nie będą musieli wykonywać żadnych dodatkowych czynności, jeśli adres zmieni się wyłącznie z powodu zmian administracyjnych (np. zmiany nazwy miejscowości lub gminy, gdy dotychczasowa wieś staje się miasteczkiem albo gdy kilka miejscowości zostaje połączonych);

Dane dotyczące deklarowanego miejsca zamieszkania zostaną automatycznie zaktualizowane w rejestrach państwowych;

Dane dotyczące nieruchomości również zostaną automatycznie zaktualizowane.

O konkretnych zmianach adresów mieszkańcy zostaną poinformowani indywidualnie po oficjalnym przyjęciu decyzji rządu i wejściu w życie granic miejscowości.

Proces porządkowania granic terytorialnych i nazw miejscowości rozpoczął się już w 2018 roku, kiedy Samorząd Rejonu Wileńskiego przeprowadził konsultacje z mieszkańcami. Na podstawie ich wyników rozwiązania były doprecyzowywane i ponownie uzgadniane.

Informacja dla mieszkańców o zmianach granic i nazw miejscowości

Informacje o zmianie statusu lub nazwy miejscowości można sprawdzić na stronie elektronicznych usług Centrum Rejestrów www.regia.lt. Należy wybrać Samorząd Rejonu Wileńskiego, odnaleźć swój adres w wyszukiwarce adresów i w zakładkach menu zaznaczyć: Granice obiektów rejestru adresów, Uzgodnione miejscowości.

Szczegółowe informacje o przyjętej decyzji można również znaleźć w rejestrze aktów prawnych e-tar.lt