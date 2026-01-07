Więcej
    Rząd zatwierdził: 10 wsi rejonu wileńskiego wkrótce stanie się miasteczkami

    29 grudnia Rząd Republiki Litewskiej zatwierdził przedstawioną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych decyzję dotyczącą uporządkowania granic terytoriów oraz nazw miejscowości w Samorządzie Rejonu Wileńskiego. Po zatwierdzeniu tej decyzji dziesięć miejscowości rejonu wileńskiego otrzyma status miasteczek, a w części innych miejscowości zostaną doprecyzowane granice terytorialne i nazwy.

    „Jest to istotny krok, odpowiadający szybkiemu rozwojowi miejscowości, umożliwiający skuteczniejsze zarządzanie terytoriami, szybszy rozwój infrastruktury oraz rozwiązanie problemów wynikających z dotychczas obowiązujących granic. Projekt obejmuje wszystkie gminy samorządu. Staraliśmy się zakończyć ten proces, który trwał już wiele lat. Cieszę się, że udało się to zrobić jeszcze w tym roku” – powiedział mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Robert Duchniewicz.

    Status miasteczka zostanie nadany następującym dynamicznie rozwijającym się wsiom: Awiżeniom, Wielkiej Rzeszy, Grygajciom, Czarnemu Borowi, Niemieżowi, Podbrzeziu, Pogirom, Rudominie, Skojdziszkom oraz Zujunom.

    Ponadto część odosobnionych gospodarstw stanie się wsiami: Wysokie Rusoki, Klonówka, Mała Rzesza, Nowosiady, Rajstaniszki, Dolne Rusoki, Błudikalnia, Krejwiany, Kalikściszki, Kaciliszki, Osiukła, Czymboryszki, Dworyszki, Petrucie, Franciszkańce, Tekluńce oraz Słomianka.

    Dyrektor Administracji rej. wileńskiego po spotkaniu w Skojdziszkach: priorytetem zawsze są nasi mieszkańcy

    Mieszkańcy nie będą musieli podejmować dodatkowych działań

    Mieszkańcy nie będą musieli wykonywać żadnych dodatkowych czynności, jeśli adres zmieni się wyłącznie z powodu zmian administracyjnych (np. zmiany nazwy miejscowości lub gminy, gdy dotychczasowa wieś staje się miasteczkiem albo gdy kilka miejscowości zostaje połączonych);

    Dane dotyczące deklarowanego miejsca zamieszkania zostaną automatycznie zaktualizowane w rejestrach państwowych;

    Dane dotyczące nieruchomości również zostaną automatycznie zaktualizowane.

    O konkretnych zmianach adresów mieszkańcy zostaną poinformowani indywidualnie po oficjalnym przyjęciu decyzji rządu i wejściu w życie granic miejscowości.

    Proces porządkowania granic terytorialnych i nazw miejscowości rozpoczął się już w 2018 roku, kiedy Samorząd Rejonu Wileńskiego przeprowadził konsultacje z mieszkańcami. Na podstawie ich wyników rozwiązania były doprecyzowywane i ponownie uzgadniane.

    Informacja dla mieszkańców o zmianach granic i nazw miejscowości

    Informacje o zmianie statusu lub nazwy miejscowości można sprawdzić na stronie elektronicznych usług Centrum Rejestrów www.regia.lt. Należy wybrać Samorząd Rejonu Wileńskiego, odnaleźć swój adres w wyszukiwarce adresów i w zakładkach menu zaznaczyć: Granice obiektów rejestru adresów, Uzgodnione miejscowości.

    Szczegółowe informacje o przyjętej decyzji można również znaleźć w rejestrze aktów prawnych e-tar.lt

    To nie hit techno, to lekcja obrony cywilnej. Litwa zwiększa odporność obywateli na zagrożenia

