    Bohaterowie kalendarza „KW” na 2026 rok: „Wieszają je polskie szkoły, jesteśmy zaszczyceni”

    Do prenumeratorów dziennika „Kurier Wileński” wraz z pierwszym wydaniem magazynowym w 2026 roku trafił kalendarz. Na nim — wyjątkowo zgrana, wręcz promieniejąca Kapela Podwileńskich Kawalerów.

    Autor: KW
    Kalendarz „Kuriera Wileńskiego” 2026.
    Fot. „KW”

    To nie pierwszy raz!

    Na tegorocznym kalendarzu wylądowała Kapela Kawalerów Podwileńskich widziana w obiektywie fotoreportera „Kuriera Wileńskiego” Mariana Paluszkiewicza.

    Jak dowiadujemy się od kierownika kapeli, Juliana Germanowicza, niektórzy członkowie już byli na wcześniejszym kalendarzu, jako członkowie zespołu „Wileńszczyzna”.

    — Byliśmy zaskoczeni, to była bardzo przyjemna propozycja. Część z nas, z naszej piątki, była na kalendarzu „Kuriera Wileńskiego” w 2022 roku, ale wtedy w składzie zespołu „Wileńszczyzna”. Teraz wracamy na ten kalendarz już pod innym szyldem, tak swojsko. Wiemy, że te kalendarze bardzo chętnie wywieszają polskie szkoły, aż zaszczyceni jesteśmy taką promocją naszej skromnej kapeli — w rozmowie przekazał kierownik kapeli, która jest głównym bohaterem nowego kalendarza na 2026 rok, Julian Germanowicz.

    Dowiedzieliśmy się też, że kapela powstała na wyjeździe do Polski, który na łamach „Kuriera Wileńskiego” był opisywany w aż trzech częściach.

    — Kapela powstała prawie 5 lat temu już (w 2021 r. — przyp. red.), w Polsce na projekcie wyjazdowym do Przesieki. Wtedy z dzisiejszym członkiem Tomkiem Fedorowiczem, a także panią Renatą i panią Anią Wielofunkcyjnego Ośrodka Kultury w Niemenczynie wpadliśmy na pomysł, że powinna powstać kapela przy placówce. Więc tam w Przesiece napisaliśmy naszą pierwszą piosenkę. Chociaż pomysł za nami chodził nawet od 2019 roku, choć w innej formule — abyśmy grali na obiadach dla turystów z Polski. Zrobiliśmy program, podszykowaliśmy się i… przyszła kwarantanna. Więc zaczęliśmy pomysł „modyfikować” — opowiada muzyk.

    Skład Kapeli Kawalerów Podwileńskich

    Kapela obecnie składa się z Juliana Germanowicza (kierownik, kompozytor, pianino), Tomasza Federowicza (teksty i śpiew), Mateusza Gajdukiewicza (śpiew), Edwina Jakuńca (akordeon), Dejwida Gudańca (basowa gitara) i Ernesta Kierula (perkusja).

    Kapela Kawalerów Podwileńskich składa się z profesjonalnych muzyków i tworzy muzykę po polsku mieszczącą się w szeroko rozumianym miejskim folklorze. Naturalnie, centralnym tematem ich piosenek jest Wilno i Wileńszczyzna.

    W specjalnym wywiadzie dla „Kuriera Wileńskiego” o kapeli mówił maestro Zbigniew Lewicki, pierwsze skrzypce Litewskiej Państwowej Orkiestry Symfonicznej.

    „Ewenement, bo ci ludzie też mają wykształcenie muzyczne, nie są amatorami. Na ile słyszałem, to mają taki styl fusion, splot różnych kierunków. Nawet z humorem podchodzą do tego, co robią. Jako muzyka mnie to bardzo bawi, słyszę ukryte żarciki muzyczne w brzmieniach” — komentował rok temu twórczość kapeli maestro Lewicki, który sam niejednokrotnie występował z kultową Kapelą Wileńską.

    Maestro Lewicki zagrał koncert 60-lecia. W rozmowie zdradza założenia słuchowiska

    Wkrótce — pierwsza płyta

    Kapela Kawalerów Podwileńskich pochwaliła się też, że na początku tego roku nagrywała swój pierwszy album, który za kilka miesięcy ujrzy światło dzienne.

    Kalendarz „Kuriera Wileńskiego” trafił do prenumeratorów dziennika, w tym do tych szkół, w których są czytelnicy polskiej prasy na Litwie. Dodatkowo można go nabyć w redakcji „Kuriera Wileńskiego”.

    „Rudomianka” i Kapela Kawalerów Podwileńskich wystąpiły na Kaziukach w Zgierzu

    Redakcja „Kuriera Wileńskiego”

    RedKomy

