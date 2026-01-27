Statuetkę św. Krzysztofa Artur Ludkowski otrzymał w uznaniu zasług na rzecz wzmacniania dialogu międzykulturowego, m.in. rozwój więzi polsko-litewskich, wspieranie Ukrainy, zaangażowanie w działania pomocowe uchodźcom wojennym z ogarniętego wojną kraju.

Wspólny sukces

— Odbieram to jako zaszczytne wyróżnienie dla całego zespołu Domu Kultury Polskiej w Wilnie oraz całej naszej społeczności. Staramy się, by DKP był otwarty na różne formy współpracy polsko-litewskiej. Cieszę się, że nasza praca została dostrzeżona. Został doceniony wkład każdego pracownika, to motywuje do dalszej pracy — mówi „Kurierowi Wileńskiemu” laureat przyznawanego przez miasto wyróżnienia.

Od początku wojny DKP aktywnie organizował pomoc Ukrainie.

— Działania na rzecz Ukrainy obejmowały zbiórkę niezbędnych rzeczy oraz zbiórkę pieniędzy, które za pośrednictwem Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie przekazaliśmy na zakup medykamentów. Część zebranych środków została przekazana na zakup generatorów. Jesteśmy wdzięczni Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego, która kupiła generatory i przekazała je Ukrainie — dodaje dyrektor DKP.

Najwyższy wyraz uznania

Statuetki św. Krzysztofa, patrona Wilna, są przyznawane osobom oraz instytucjom, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju, promocji wizerunku miasta, aktywnie działają na rzecz mieszkańców. Wyróżnienie jest przyznawane za działalność społeczną, kulturalną, sportową.

Tegoroczna uroczystość wręczenia statuetek odbyła się w ramach obchodów 703. urodzin Wilna. Wydarzenie miało miejsce 23 stycznia w Pałacu Władców.

„Najbardziej zaszczytne wyróżnienie nadawane przez miasto jest najwyższym wyrazem uznania dla osób, które swoją działalnością w szczególny sposób przysłużyły się stolicy” — zaznaczył stołeczny mer Valdas Benkunskas.

Czytaj więcej: Artur Ludkowski: „Mam nadzieję na przełom w sprawach mniejszości”

Laureaci nagrody

W tym roku statuetkę św. Krzysztofa otrzymali:

za zasługi naukowe — prof. dr Linas Mažutis; za kunszt projektowania wnętrz w wileńskich przestrzeniach — pracownia architektoniczno-projektowa Inblum; za obywatelską postawę w pielęgnowaniu pamięci historycznej — twórcy inicjatywy Uniwersytetu Wileńskiego „Przywracanie Pamięci”; za zasługi dla kultury — dr Gražina Arlickaitė, założycielka i wieloletnia dyrektorka Europejskiego Festiwalu Filmowego „Scanorama”; za wkład w zdrowie psychiczne społeczeństwa — prof. Danute Gailienė; za wieloletnie wsparcie emocjonalne młodzieży z okazji 35-lecia działalności — instytucja publiczna Jaunimo linija; za realizację wizji łączącej biznes i sztukę — deweloper Darius Žakaitis; za zasługi dla sportu — litewski trener koszykówki Giedrius Žibėnas; za niestrudzone i nieprzerwane wsparcie dla Ukrainy — dziennikarka Rita Miliūtė.

Polacy wśród laureatów

Samorząd Miasta Wilna statuetki św. Krzysztofa zasłużonym mieszkańcom przyznaje od 1998 r. Wśród laureatów poprzednich edycji są m.in.: Alicja Klimaszewska — prezes honorowa Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą, s. Michaela Rak — założycielka i dyrektorka Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie, Robert Tworogal — gimnastyk, reprezentant Litwy na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 r., Polski Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca „Wilia”.

Niejednokrotnie statuetkę Małego Krzysztofa przyznawano uczniom polskich szkół. Do lutego można zgłaszać kandydatów do tej nagrody. Uroczystość wręczenia statuetek odbędzie się 11 marca.