Więcej
    Strona głównaKultura

    Zapusty w DKP w Wilnie — punkt obowiązkowy w kalendarzu karnawałowych wydarzeń

    Zbliżają się zapusty — jeden z najważniejszych i najbardziej wyczekiwanych okresów na Wileńszczyźnie. A gdy w Wilnie mówi się o prawdziwej, hucznej zabawie zapustowej, odpowiedź od lat jest jedna: Dom Kultury Polskiej w Wilnie. „Na uczestników czeka atrakcyjny program rozrywkowy, a specjalnym gościem wydarzenia będzie Katarzyna Zvonkuvienė” — w rozmowie z „KW” zachęca Władysław Wojnicz.

    Autor: Honorata Adamowicz
    Przebierańcy.
    Zapusty na Wileńszczyźnie co roku cieszą się ogromnym zainteresowaniem | Fot. Marian Paluszkiewicz

    Czytaj również...

    Tradycja, która przyciąga

    Na zapusty do DKP zjeżdżają goście z całej Litwy. Dla wielu to już tradycja — punkt obowiązkowy dla ludzi spragnionych radości, hucznej zabawy, święta wspólnoty, muzyki i smaku.

    — Podobnie jak w ubiegłych latach, jeszcze przed Wielkim Postem, 13 lutego, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbędzie się wielka zabawa zapustowa. Organizatorzy zapowiadają dynamiczny wieczór pełen niespodzianek — zarówno tych artystycznych, jak i gastronomicznych. Na uczestników czeka atrakcyjny program rozrywkowy, a specjalnym gościem wydarzenia będzie Katarzyna Zvonkuvienė. Przez cały wieczór parkiet rozgrzewać będzie muzyka na żywo w wykonaniu zespołu Domino, który doskonale wie, jak porwać publiczność do tańca — w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Władysław Wojnicz, kierownik działu komercyjnego DKP w Wilnie, przedstawia charakter wieczoru.

    Czytaj więcej: Katarzyna Zvonkuvienė: „Żmudzini są podobni do Polaków”

    Walentynkowe akcenty i międzypokoleniowa zabawa

    Tegoroczna edycja zapustów zapowiada się wyjątkowo. Organizatorzy stawiają na prawdziwego ducha karnawału — kolor, energię i radość. Co więcej, zapusty odbędą się dzień przed walentynkami, dlatego w programie nie zabraknie akcentów związanych z dniem zakochanych. To połączenie zapustowej swobody i walentynkowej atmosfery zapowiada wieczór pełen emocji.

    — Takie wydarzenia są ludziom potrzebne — i widać to gołym okiem. Zapusty w DKP co roku cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Miejsca znikają błyskawicznie, a rezerwacje zamykają się w ciągu kilku dni. Co ważne, na tej zabawie spotykają się wszystkie pokolenia: młodsi i starsi bawią się razem, bez podziałów, w jednej wspólnej przestrzeni. To właśnie ta międzypokoleniowa atmosfera jest jednym z największych atutów zapustów w Domu Kultury Polskiej — podkreśla Władysław Wojnicz.

    Choć Wileńszczyzna obfituje w różne wydarzenia kulturalne, nie wszystkie mają tak wyrazistą formułę i tak wierną publiczność. Ogromna frekwencja na zapustach w DKP jest najlepszym dowodem na to, że ludzie potrzebują radości, wspólnego świętowania i tradycji podanej w nowoczesny, atrakcyjny sposób.

    Smaczna zapustowa uczta

    Zapusty to jednak nie tylko taniec i muzyka, ale także prawdziwa uczta. Restauracja „Pan Tadeusz”, znana z wysokiej jakości kuchni, dba o to, by zapustowy stół spełniał wszystkie oczekiwania. Organizatorzy nie stawiają na kulinarne eksperymenty — bo zapusty rządzą się swoimi prawami. Królują tradycyjne potrawy zapustowe, ale wykonane z najwyższą starannością.

    — Najważniejsza jest jakość: świeże składniki, domowy smak i dbałość o detale. Każda potrawa przygotowywana jest z myślą o tym, by nawiązywała do tradycji zapustowej, ale jednocześnie spełniała współczesne oczekiwania gości. Nie ma tu miejsca na przypadkowość ani masowość — liczy się staranny dobór produktów, odpowiednie przyprawienie i sposób podania, który podkreśla charakter domowej kuchni. Chodzi o to, by jedzenie było nie tylko sycące, ale też dawało prawdziwą satysfakcję, by pieściło receptory smakowe i pozostawiało po sobie dobre wspomnienia, do których chce się wracać. Promocja dobrej, zdrowej kuchni jest jednym z filarów tego wydarzenia — kuchni opartej na jakości, tradycji i szacunku do gościa, który przychodzi nie tylko się bawić, ale także dobrze zjeść — podkreśla Władysław Wojnicz.

    Zapusty w wileńskim DKP: było smacznie, wesoło, tradycyjnie

    Afisze

    Więcej od autora

    Szkolnictwo

    Egzaminy tuż za rogiem: czas na wybór

    Honorata Adamowicz
    Gospodarka

    Testy UNLOCK ujawniają mocne strony i wyzwania dla litewskich pracowników

    Wyniki ujawniły wyraźne zależności między poziomem wykształcenia a kompetencjami poznawczymi oraz zauważalny spadek wyników wśród osób powyżej 55. roku życia. Jednocześnie badanie wykazało, że zdolności uwagi pozostają mocną stroną...
    Społeczeństwo

    Globalne ocieplenie to fakt, jednak ekstremalne mrozy nadal mogą nas zaskoczyć

    Honorata Adamowicz

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.