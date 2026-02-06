Tradycja, która przyciąga

Na zapusty do DKP zjeżdżają goście z całej Litwy. Dla wielu to już tradycja — punkt obowiązkowy dla ludzi spragnionych radości, hucznej zabawy, święta wspólnoty, muzyki i smaku.

— Podobnie jak w ubiegłych latach, jeszcze przed Wielkim Postem, 13 lutego, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbędzie się wielka zabawa zapustowa. Organizatorzy zapowiadają dynamiczny wieczór pełen niespodzianek — zarówno tych artystycznych, jak i gastronomicznych. Na uczestników czeka atrakcyjny program rozrywkowy, a specjalnym gościem wydarzenia będzie Katarzyna Zvonkuvienė. Przez cały wieczór parkiet rozgrzewać będzie muzyka na żywo w wykonaniu zespołu Domino, który doskonale wie, jak porwać publiczność do tańca — w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Władysław Wojnicz, kierownik działu komercyjnego DKP w Wilnie, przedstawia charakter wieczoru.

Walentynkowe akcenty i międzypokoleniowa zabawa

Tegoroczna edycja zapustów zapowiada się wyjątkowo. Organizatorzy stawiają na prawdziwego ducha karnawału — kolor, energię i radość. Co więcej, zapusty odbędą się dzień przed walentynkami, dlatego w programie nie zabraknie akcentów związanych z dniem zakochanych. To połączenie zapustowej swobody i walentynkowej atmosfery zapowiada wieczór pełen emocji.

— Takie wydarzenia są ludziom potrzebne — i widać to gołym okiem. Zapusty w DKP co roku cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Miejsca znikają błyskawicznie, a rezerwacje zamykają się w ciągu kilku dni. Co ważne, na tej zabawie spotykają się wszystkie pokolenia: młodsi i starsi bawią się razem, bez podziałów, w jednej wspólnej przestrzeni. To właśnie ta międzypokoleniowa atmosfera jest jednym z największych atutów zapustów w Domu Kultury Polskiej — podkreśla Władysław Wojnicz.

Choć Wileńszczyzna obfituje w różne wydarzenia kulturalne, nie wszystkie mają tak wyrazistą formułę i tak wierną publiczność. Ogromna frekwencja na zapustach w DKP jest najlepszym dowodem na to, że ludzie potrzebują radości, wspólnego świętowania i tradycji podanej w nowoczesny, atrakcyjny sposób.

Smaczna zapustowa uczta

Zapusty to jednak nie tylko taniec i muzyka, ale także prawdziwa uczta. Restauracja „Pan Tadeusz”, znana z wysokiej jakości kuchni, dba o to, by zapustowy stół spełniał wszystkie oczekiwania. Organizatorzy nie stawiają na kulinarne eksperymenty — bo zapusty rządzą się swoimi prawami. Królują tradycyjne potrawy zapustowe, ale wykonane z najwyższą starannością.

— Najważniejsza jest jakość: świeże składniki, domowy smak i dbałość o detale. Każda potrawa przygotowywana jest z myślą o tym, by nawiązywała do tradycji zapustowej, ale jednocześnie spełniała współczesne oczekiwania gości. Nie ma tu miejsca na przypadkowość ani masowość — liczy się staranny dobór produktów, odpowiednie przyprawienie i sposób podania, który podkreśla charakter domowej kuchni. Chodzi o to, by jedzenie było nie tylko sycące, ale też dawało prawdziwą satysfakcję, by pieściło receptory smakowe i pozostawiało po sobie dobre wspomnienia, do których chce się wracać. Promocja dobrej, zdrowej kuchni jest jednym z filarów tego wydarzenia — kuchni opartej na jakości, tradycji i szacunku do gościa, który przychodzi nie tylko się bawić, ale także dobrze zjeść — podkreśla Władysław Wojnicz.