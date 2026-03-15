Fałszywe instytucje i niebezpieczne linki

W wiadomościach wysyłanych przez przestępców pojawia się nazwa nieistniejącego Krajowego Systemu Ubezpieczeń Społecznych. Ma to sprawiać wrażenie, że komunikat pochodzi z oficjalnego źródła i wymaga natychmiastowej reakcji.

Odbiorcy otrzymują również linki prowadzące do fikcyjnych stron internetowych. Po ich otwarciu użytkownicy są proszeni o podanie danych osobowych lub danych logowania, które mogą zostać wykorzystane do kradzieży tożsamości lub środków finansowych.

Na co zwrócić uwagę w podejrzanych wiadomościach

Eksperci apelują, aby dokładnie analizować otrzymywane e-maile. O oszustwie mogą świadczyć m.in.:

Podejrzany adres nadawcy – oficjalne instytucje korzystają wyłącznie z domen takich jak @sodra.lt, @socmin.lt czy @lrv.lt.

– oficjalne instytucje korzystają wyłącznie z domen takich jak @sodra.lt, @socmin.lt czy @lrv.lt. Niejasne linki – skrócone adresy lub odnośniki prowadzące do stron, które nie mają bezpiecznego połączenia (https) albo nie należą do oficjalnej domeny instytucji.

– skrócone adresy lub odnośniki prowadzące do stron, które nie mają bezpiecznego połączenia (https) albo nie należą do oficjalnej domeny instytucji. Podkreślanie pilności – komunikaty typu „decyzja nie została zatwierdzona” czy „musisz szybko potwierdzić” mają skłonić do pochopnego działania.

– komunikaty typu „decyzja nie została zatwierdzona” czy „musisz szybko potwierdzić” mają skłonić do pochopnego działania. Prośba o dane logowania lub dane osobowe – instytucje państwowe nigdy nie wymagają podawania haseł czy danych bankowych w wiadomościach e-mail.

– instytucje państwowe nigdy nie wymagają podawania haseł czy danych bankowych w wiadomościach e-mail. Niejasna odpowiedzialność instytucji – informacje o drugim filarze emerytalnym przekazywane są wyłącznie przez oficjalne systemy i konta mieszkańców, np. w systemie SoDry.

Co zrobić po otrzymaniu podejrzanej wiadomości

Otrzymując wiadomość, która budzi podejrzenia, warto zachować szczególną ostrożność. Nie należy otwierać żadnych linków ani załączników, ponieważ mogą prowadzić do złośliwych stron lub instalować szkodliwe oprogramowanie. Nie wolno też udostępniać danych osobowych ani informacji logowania, nawet jeśli nadawca wygląda na wiarygodny.

Najbezpieczniej jest samodzielnie sprawdzić sytuację, wchodząc na oficjalną stronę danej instytucji poprzez ręcznie wpisany adres. Jeśli istnieje ryzyko, że wiadomość jest próbą oszustwa, warto zgłosić sprawę do Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego lub na policję.

Apel o czujność, zwłaszcza wobec seniorów

Ministerstwo przypomina, że wszystkie oficjalne informacje dotyczące drugiego filaru emerytalnego publikowane są wyłącznie poprzez oficjalne kanały instytucji państwowych.

Mieszkańcy proszeni są o zachowanie czujności oraz przekazywanie tej informacji swoim bliskim – szczególnie osobom starszym, które częściej stają się celem internetowych oszustów.