Letnie festiwale pod lupą ekologów. Jak bawić się odpowiedzialnie?

Letnie festiwale często odbywają się w lasach, nad jeziorami lub na innych terenach cennych przyrodniczo. Powstają tam sceny, strefy gastronomiczne, pola namiotowe i zaplecze sanitarne. Ekolodzy podkreślają, że organizacja wydarzeń powinna uwzględniać lokalne warunki środowiskowe oraz okresy szczególnie ważne dla przyrody, takie jak sezon lęgowy ptaków.

Organizacja wydarzeń z poszanowaniem przyrody

Przy planowaniu festiwali należy dostosować działania do charakteru miejsca, zwłaszcza jeśli wydarzenie odbywa się na obszarach chronionych, w parkach narodowych, regionalnych lub rezerwatach. Organizatorzy powinni zapewnić odpowiednie parkingi, właściwie wyznaczyć strefy kempingowe oraz ograniczać rozwiązania generujące nadmierną ilość odpadów.

Coraz więcej wydarzeń promuje ekologiczne rozwiązania, w tym infrastrukturę do segregacji odpadów oraz działania informacyjne skierowane do uczestników. Celem jest pozostawienie terenu festiwalu w stanie niepogorszonym po zakończeniu imprezy.

Parkowanie i biwakowanie tylko w wyznaczonych miejscach

Departament przypomina, że pojazdy należy pozostawiać wyłącznie na wyznaczonych parkingach lub poboczach dróg, nie niszcząc mchów, porostów i krzewów. Samochodów nie wolno parkować bliżej niż 25 metrów od brzegu zbiornika wodnego.

Równie istotne są zasady biwakowania. W lasach odpoczynek i noclegi są dozwolone wyłącznie w publicznych miejscach rekreacyjnych, takich jak pola namiotowe, miejsca wypoczynku czy specjalnie przygotowane obiekty rekreacyjne.

Uczestnicy powinni również dbać o porządek, segregować odpady i korzystać wyłącznie z wyznaczonych miejsc do ich składowania.

Ogień, zwierzęta i pirotechnika pod szczególnym nadzorem

Rozpalanie ognisk oraz używanie otwartego ognia są możliwe jedynie w odpowiednio przygotowanych i oznakowanych miejscach. Ekolodzy zwracają uwagę, że niedopałki papierosów należą do najczęściej spotykanych odpadów w środowisku i mogą być przyczyną pożarów.

Jeżeli regulamin wydarzenia dopuszcza obecność zwierząt, właściciele są zobowiązani do zapewnienia im odpowiedniej opieki. Psy powinny być prowadzone na smyczy, a zwierzęta poruszające się swobodnie muszą mieć założony kaganiec. Konieczne jest także sprzątanie po swoich pupilach.

Choć organizatorzy mogą stosować materiały pirotechniczne po uzyskaniu zgody właściwego samorządu, specjaliści zalecają ograniczenie ich używania. Podobne rekomendacje dotyczą balonów i lampionów. Alternatywą mogą być pokazy świetlne z wykorzystaniem dronów lub laserów.

Mniej plastiku i większa ochrona wód

Departament Ochrony Środowiska zachęca uczestników do ograniczania ilości odpadów poprzez korzystanie z opakowań wielokrotnego użytku. Jednorazowe produkty bardzo szybko stają się śmieciami, które często trafiają do środowiska.

Przypomniano również, że obowiązują ograniczenia dotyczące sprzedaży wielu jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych, w tym sztućców, talerzy, słomek, mieszadeł do napojów czy pojemników wykonanych z pianki polistyrenowej.

Szczególnej ochrony wymagają również jeziora i rzeki. Nadmierne używanie detergentów, szamponów czy innych środków chemicznych bezpośrednio w zbiornikach wodnych prowadzi do zanieczyszczenia środowiska i może szkodzić zarówno przyrodzie, jak i zdrowiu ludzi. Dlatego rekomendowane jest tworzenie na terenach festiwalowych specjalnych punktów do mycia naczyń oraz pryszniców.

Departament Ochrony Środowiska przypomina, że odpowiedzialne zachowanie organizatorów i uczestników pozwala ograniczyć negatywny wpływ imprez masowych na przyrodę i sprawia, że letni wypoczynek pozostaje bezpieczny zarówno dla ludzi, jak i środowiska.