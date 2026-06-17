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Poczta Litewska upamiętniła 100-lecie radia

Poczta Litewska wydała nowy znaczek pocztowy poświęcony stuleciu Radia Litewskiego. Okolicznościowa emisja upamiętnia początki krajowej radiofonii i miejsce, z którego sto lat temu nadano pierwsze audycje.

Autor: Jolanta Balkiewicz
Poczta Litewska.
Fot. Marius Morkevičius, ELTA

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W piątek, 12 czerwca, do obiegu trafił nowy znaczek pocztowy poświęcony 100-leciu Radia Litewskiego. Emisję przygotowała Poczta Litewska, która podkreśla, że jubileusz stanowi ważną okazję do przypomnienia historii jednego z najistotniejszych środków przekazu w kraju.

Autorką projektu znaczka jest artystka Natalija Vaišnorienė. Znaczek ma wartość nominalną dwóch euro i został wydany w nakładzie 15 tysięcy egzemplarzy. Z okazji wprowadzenia go do obiegu w urzędzie pocztowym w Kownie, przy prospekcie Króla Mendoga, odbyło się uroczyste stemplowanie datą pierwszego dnia obiegu, będące tradycyjnym elementem premier emisji filatelistycznych.

Na znaczku przedstawiono stację radiową w kowieńskiej dzielnicy Žaliakalnis — miejsce uznawane za początek historii Litewskiego Radia Narodowego. To właśnie stamtąd sto lat temu nadano pierwsze słowa litewskiej radiofonii: „Alio, alio. Lietuvos radijas, Kaunas” („Halo, halo. Radio Litewskie, Kowno”).

W komunikacie Poczty Litewskiej podkreślono znaczenie radia dla społeczeństwa litewskiego. Jak zaznaczono, przez sto lat radio informowało obywateli, jednoczyło społeczeństwo i towarzyszyło najważniejszym wydarzeniom w historii kraju. Do dziś pozostaje jednym z kluczowych kanałów przekazywania informacji oraz upowszechniania kultury.

Również w piątek rozpoczęła się przedsprzedaż kolekcjonerskiej srebrnej monety o nominale 10 euro „Lietuvos radijui — 100”, emitowanej przez Bank Litwy.

Projekt monety przygotowali Tomas Dragūnas i Eglė Žemaitė. Emisja obejmie 1,5 tys. egzemplarzy, a moneta trafi do obiegu 19 czerwca.

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Afisze

ŹródłaOpr. J.B. na podst. BNS

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