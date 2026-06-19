Firma Vilniaus vystymo kompanija (VVK), działająca na zlecenie Samorządu Miasta Wilna, realizuje projekt modernizacji systemów ochrony w stołecznych przedszkolach. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i pracowników oraz usprawnienie zarządzania placówkami.

Dotychczas rozwiązania stosowane w przedszkolach były rozproszone i różniły się w zależności od placówki. Najczęściej bezpieczeństwo zapewniały nocne patrole, a jedynie część obiektów była objęta monitoringiem.

Teraz w wileńskich przedszkolach mają pojawić się kamery monitoringu, elektroniczna kontrola dostępu, przyciski alarmowe i nowoczesne systemy przeciwpożarowe. Samorząd miasta po raz pierwszy wdraża jednolity standard bezpieczeństwa obejmujący wszystkie placówki miasta.

Ograniczony zasięg monitoringu

Nowy model zakłada całodobowe funkcjonowanie zintegrowanych systemów bezpieczeństwa.

System umożliwia szybką reakcję na potencjalne zagrożenia i natychmiastowe wezwanie patroli interwencyjnych. Dodatkowo każdego wieczoru teren przedszkoli mają kontrolować pracownicy ochrony.

Dostęp do budynków i ich pomieszczeń będzie odbywał się za pomocą kart, breloków lub innych elektronicznych uprawnień. Rozwiązanie pozwoli na dokładniejsze monitorowanie osób wchodzących na teren placówek, przy jednoczesnym zachowaniu wygody dla rodziców i pracowników.

„Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa najmłodszym mieszkańcom Wilna. Chcemy, aby rodzice i pracownicy przedszkoli czuli się spokojni, a dzieci dorastały w bezpiecznym otoczeniu. Dlatego konsekwentnie inwestujemy w rozwiązania, które zapewniają nie tylko reagowanie na incydenty, ale także ich codzienną prewencję” — powiedział Valdas Benkunskas, mer Wilna.

Całość obsługi technicznej i konserwacji urządzeń przejmie dostawca usług, co ograniczy obowiązki administracyjne dyrekcji przedszkoli.

Pierwsze wdrożenia już działają

Nowoczesne rozwiązania zostały już wdrożone w siedmiu przedszkolach w dzielnicy Szeszkinia.

Do końca 2026 r. systemy bezpieczeństwa trafią również do kolejnych placówek: 10 przedszkoli w dzielnicy Żyrmuny, trzech w Grzegorzewie, 11 w Leszczyniakach oraz ośmiu na Starówce i na Rossie.

„Pierwsze konsultacje rynkowe dotyczące zakupu usług ochroniarskich dla przedszkoli w Wilnie zorganizowałem dwa lata temu. Wtedy, przedstawiając przyszłe zmiany dyrektorom przedszkoli, nie zabrakło ani niepokoju, ani najróżniejszych pytań” — powiedziała Donalda Meiželytė, wicemer Wilna.

„Dziś dyrektorzy przedszkoli rozumieją już korzyści płynące z tej zmiany i sami pytają, kiedy system ochrony zostanie zainstalowany w ich placówkach” — dodała.

VVK centralizuje obsługę placówek

Od jesieni ubiegłego roku Vilniaus vystymo kompanija pełni funkcję centralnego operatora usług administracyjnych dla stołecznych placówek edukacyjnych.

Spółka odpowiada za organizację usług ochrony, sprzątania i utrzymania terenów szkół oraz przedszkoli. Według władz miasta scentralizowany model pozwala ograniczyć obciążenia administracyjne oraz ujednolicić standardy bezpieczeństwa.

Do końca 2026 r. usługi ochroniarskie i systemy bezpieczeństwa mają zostać wdrożone w 62 placówkach oświatowych. Jednocześnie usługi sprzątania będą zamawiane w 12 budynkach szkolnych.