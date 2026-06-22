Wakacje. Jak mądrze radzić sobie z „przerwą letnią” w nauce?

W 2026 r. dzieci żyją w świecie krótkich filmików, gier, algorytmów i AI, która potrafi napisać streszczenie albo rozwiązać zadanie. Dlatego lepsze od pytania: „Jak zmusić dziecko do nauki?” jest pytanie: „Jak pomóc dziecku nie wypaść z rytmu myślenia i jednocześnie odpocząć?”.

„Przerwa letnia” w nauce oznacza sytuację, w której dziecko po dłuższym odpoczynku gorzej radzi sobie z tym, co jeszcze w maju lub czerwcu było dla niego dostępne. Nie chodzi zwykle o zapomnienie całego materiału, ale o spowolnienie tempa, mniejszą płynność czytania, kłopoty z tabliczką mnożenia czy słabszą koncentrację.

Szczególnie wrażliwa bywa matematyka, bo wymaga ćwiczenia. Jeśli dziecko przez dwa miesiące nie liczy i nie rozwiązuje prostych problemów, powrót do szkolnych zadań może być trudniejszy. Z czytaniem bywa lepiej, ale tylko wtedy, gdy książka, komiks, audiobook czy ciekawy tekst wciąż są obecne w życiu dziecka. Nie chodzi więc o drugą szkołę, lecz o małe sytuacje, które uruchamiają język, pamięć, myślenie i wyobraźnię.

Życie jako materiał edukacyjny

Największym błędem nas jako rodziców jest przekonanie, że nauka wakacyjna musi wyglądać jak nauka szkolna: zeszyt, długopis i polecenie „zrób jeszcze dwie strony”. Czasem taka forma jest potrzebna, ale dla większości dzieci skuteczniejsza będzie nauka wpleciona w codzienność.

Gotowanie to matematyka, czytanie ze zrozumieniem i planowanie: mierzenie składników, przeliczanie proporcji, czytanie przepisu. Wyjazd wakacyjny to geografia, języki, historia i kompetencje społeczne. Dziecko może sprawdzić trasę, policzyć koszt paliwa, porównać ceny biletów albo przeczytać informacje o miejscu, do którego jedzie rodzina. Zakupy to szacowanie, procenty i porównywanie cen. Taka nauka pokazuje, że wiedza szkolna przydaje się w życiu.

Jedną rzeczą, którą warto utrzymać przez wakacje, jest czytanie. Nie musi to być godzina z klasyką literatury. Wystarczy 15 minut kilka razy w tygodniu, bez presji i bez odpytywania jak na lekcji.

Warto pozwolić dziecku wybierać. Komiks, powieść przygodowa, książka o sporcie, kosmosie, historii czy zwierzętach – wszystko to może być dobrym początkiem. Dziecko, które samo wybiera tekst, częściej czyta chętnie.

Dobrze działa także czytanie rodzinne: czytanie na głos, audiobook w samochodzie, rozmowa o bohaterach. Pytania: „Co byś zrobił na jego miejscu?”, „Dlaczego ona tak postąpiła?”, „Co będzie dalej?” rozwijają język, empatię i argumentowanie. Ważne jednak, by nie zamienić czytania w wakacyjny egzamin.

Matematyka w codzienności

Wielu uczniów nie traci w wakacje całej wiedzy matematycznej, ale traci pewność, dlatego warto zadbać o krótkie, naturalne sytuacje matematyczne. Wystarczy zapytać: ile reszty powinniśmy otrzymać? Który produkt bardziej się opłaca? Ile kilometrów zostało do celu? Jak podzielić pizzę na równe części?

Dla młodszych dzieci dobre są gry planszowe, karty, domino i zabawa w sklep. Dla starszych – budżet wycieczki, porównywanie promocji, gotowanie według przepisu, statystyki sportowe albo aplikacje do matematyki, ale używane krótko i celowo. Najważniejsza zasada: często, krótko i praktycznie.

Sztuczna inteligencja może być wakacyjnym pomocnikiem: zaproponować książki, przygotować quiz, wyjaśnić trudne słowo, pomóc zaplanować trasę wycieczki, stworzyć zagadki matematyczne. Może też wspierać dzieci, które mają trudności w czytaniu, pisaniu lub uczeniu się języka.

Granica jest jednak jasna: AI nie może zastąpić wysiłku dziecka. Jeśli dziecko tylko kopiuje gotowe odpowiedzi, nie uczy się. Warto uczyć prostego schematu: najpierw próbuję sam, potem proszę o podpowiedź, sprawdzam, czy rozumiem, a na końcu tłumaczę własnymi słowami. Rodzic może zapytać: „Co sam już wiesz?”, „Czego nie rozumiesz?”, „Czy ta odpowiedź ma sens?”.

Wakacje to także odbudowa emocjonalna

Nie każde dziecko kończy rok szkolny z poczuciem sukcesu. Niektóre są zmęczone, przeciążone, zniechęcone, porównywane z innymi. Dla nich wakacje nie powinny być kolejnym okresem presji. Czas wolny może odbudować poczucie sprawstwa: dziecko może nauczyć się jeździć na rolkach, przygotować śniadanie, opiekować się rośliną, prowadzić dziennik albo zaplanować rodzinny spacer. To też jest rozwój.

Dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wakacje są szczególnie ważne. Z jednej strony potrzebują odpoczynku od stałego wysiłku adaptacyjnego, z drugiej – zbyt długie zerwanie z rutyną może utrudnić powrót do szkoły. Pomagają przewidywalne elementy dnia, kalendarz wakacyjny i krótkie aktywności utrwalające.

Wakacje nie są od nadrabiania całego roku, ale od utrzymania kontaktu z myśleniem. Dobry rytm może być prosty: trochę ruchu, trochę obowiązków, trochę czytania, trochę rozmowy, trochę swobodnej zabawy, trochę nudy i ograniczony, świadomy czas ekranowy. Raz na jakiś czas wycieczka, biblioteka, wspólne gotowanie, gra planszowa albo małe wyzwanie.

Ostatni tydzień wakacji nie powinien być panicznym nadrabianiem. Lepiej stopniowo przywracać rytm snu, uporządkować miejsce do nauki, sprawdzić przybory i porozmawiać o planie dnia. Dzieci nie potrzebują rodziców pilnujących ich jak nauczyciele. Potrzebują dorosłych, którzy potrafią stworzyć warunki do odpoczynku, ale nie rezygnują z mądrego rytmu.

Ekrany: mniej zakazów, więcej zasad

Wakacje często obnażają problem ekranów. Latem pojawia się wiele wolnych godzin i jeśli rodzina nie ma pomysłu na rytm dnia, telefon, tablet, komputer lub konsola szybko stają się głównym organizatorem czasu.

Nie chodzi o demonizowanie ekranów. Dziecko może obejrzeć film, zagrać czy skorzystać z edukacyjnej aplikacji. Problemem jest bierne przewijanie treści, które zabiera sen, ruch, rozmowę, czytanie i nudę potrzebną do twórczego myślenia. Zamiast hasła „mniej telefonu” lepiej ustalić zasady: nie korzystamy z telefonu podczas posiłków, nie zabieramy go do łóżka, najpierw ruch lub obowiązek domowy, potem ekran. Zasady działają lepiej, gdy dotyczą także nas – rodziców.

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 23 (65) 13-19/06/2026