Trzy nowe trendy motoryzacyjne. Mogą wkrótce dotrzeć na Litwę

Wnioski płyną z corocznego raportu Niemieckiego Związku Motoryzacyjnego (DAT), uznawanego za jeden z najważniejszych barometrów rynku motoryzacyjnego w Europie. Badanie, prowadzone od ponad 50 lat, analizuje zachowania kierowców i nabywców samochodów oraz wskazuje kierunki zmian, które często z czasem pojawiają się także na innych rynkach.

Jak podkreśla Giedrius Petrikas, kierownik działu szkód komunikacyjnych w Lietuvos draudimas, kierowcy coraz częściej kierują się względami ekonomicznymi i planują eksploatację samochodu w dłuższej perspektywie.

Mniej wizyt w serwisach, wyższe rachunki

Z raportu DAT wynika, że samochód pozostaje niezbędnym elementem codziennego życia — 90 proc. ankietowanych deklaruje, że własny pojazd jest konieczny do wykonywania pracy i codziennych obowiązków.

Jednocześnie rosną obawy związane z kosztami utrzymania auta. Już 44 proc. respondentów w Niemczech uważa, że posiadanie samochodu może stać się dla nich zbyt dużym obciążeniem finansowym. Mimo rzadszych wizyt w warsztatach średni koszt pojedynczej usługi serwisowej lub naprawy osiągnął rekordowy poziom. Od 2019 r. wzrósł o 27 proc.

Kierowcy coraz rzadziej odwiedzają warsztaty. W 2025 r. jedynie jedna czwarta właścicieli samochodów w Niemczech zdecydowała się na naprawę swojego pojazdu. Część użytkowników świadomie odkłada mniej pilne prace serwisowe lub ogranicza się do podstawowej konserwacji. Eksperci ostrzegają jednak, że takie oszczędności mogą prowadzić do poważniejszych awarii i zwiększać ryzyko związane z bezpieczeństwem na drogach.

Wydłuża się okres użytkowania aut

Kolejnym wyraźnym trendem jest wydłużający się okres użytkowania samochodów.

Od 2023 r. średni czas eksploatacji pojazdu systematycznie rośnie, co wskazuje na niechęć kierowców do szybkiej wymiany auta na nowe.

Na takie zachowania wpływają przede wszystkim wysokie ceny nowych i używanych samochodów, a także niepewność dotycząca przyszłych technologii, w tym tempa rozwoju elektromobilności. Dlatego coraz więcej kierowców decyduje się dłużej korzystać z posiadanych pojazdów, odkładając wymianę samochodu.

Więcej kompromisów przy zakupie

Ponad połowa respondentów w Niemczech zadeklarowała, że przy zakupie samochodu musiała zweryfikować swoje pierwotne oczekiwania. Najczęściej wiązało się to z koniecznością zwiększenia budżetu, wyborem innej marki, rezygnacją z części wyposażenia lub zakupem starszego modelu. Wpływ na takie decyzje mają rosnące ceny, ograniczona dostępność pojazdów, wydłużające się terminy dostaw oraz bardziej restrykcyjne warunki finansowania. Choć zjawisko jest najbardziej widoczne na rynku aut używanych, coraz częściej dotyczy również nabywców nowych samochodów.

Eksperci przewidują, że podobne tendencje mogą w najbliższych latach nasilić się także na Litwie. Starzejący się park samochodowy oraz wzrost kosztów usług sprawią, że kierowcy będą dokładniej analizować całkowite koszty związane z posiadaniem pojazdu.

Znaczenia nabiorą nie tylko cena zakupu, ale także wydatki związane z ubezpieczeniem, przeglądami technicznymi, naprawami, kosztami eksploatacji oraz wartością rezydualną samochodu.

W efekcie decyzje zakupowe będą coraz częściej opierać się na analizie ekonomicznej, a nie na czynnikach emocjonalnych, takich jak prestiż marki czy poziom wyposażenia.