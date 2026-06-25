W dniach 22–28 czerwca na Litwie odbywa się 7. edycja corocznego Tygodnia Opieki nad Dziećmi. W ramach inicjatywy we wszystkich samorządach organizowane są festyny, spotkania, marsze, warsztaty oraz inne wydarzenia.

Równolegle rozpoczyna się ogólnokrajowa kampania społeczna „Nie ma idealnych dzieci, ale są takie, które potrzebują was”. Ma zwalczać stereotypy dotyczące dzieci objętych pieczą zastępczą oraz zachęcać większą liczbę osób do rozważenia możliwości zostania opiekunem.

Trzy główne problemy

Tegoroczne hasło kampanii ma zwrócić uwagę na fakt, że dzieci trafiające do pieczy zastępczej są często oceniane przez pryzmat doświadczeń, których same nie wybrały. Specjaliści podkreślają, że ich zachowania bywają skutkiem przeżytych trudności, a najważniejszym elementem wsparcia pozostaje obecność odpowiedzialnego i wyrozumiałego dorosłego.

Jak podkreślają przedstawiciele Centrum Opieki przy Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka w rejonie solecznickim, jednym z największych wyzwań pozostaje zapewnienie opieki grupom rodzeństwa. Chodzi o to, by dzieci nie były rozdzielane i mogły dorastać razem, zachowując istniejące więzi rodzinne.

Drugim problemem jest niewielkie zainteresowanie opieką nad starszymi dziećmi i nastolatkami. Potencjalni opiekunowie częściej myślą o przyjęciu niemowląt lub małych dzieci, podczas gdy starsi podopieczni również potrzebują stabilności, poczucia bezpieczeństwa oraz wsparcia w odbudowywaniu zaufania do dorosłych.

Specjaliści zwracają również uwagę na utrzymujące się w społeczeństwie stereotypy dotyczące dzieci objętych pieczą zastępczą. Doświadczenia opiekunów pokazują jednak, że każde dziecko ma potencjał do rozwoju, jeśli otrzyma odpowiednie wsparcie i zrozumienie.

Lokalne wydarzenia dla mieszkańców

W ramach Tygodnia Opieki nad Dziećmi w rejonie solecznickim odbywają się dni otwarte i spotkania rodzin zastępczych. Podczas uroczystości „Świętujmy dzieciństwo razem” posadzono drzewo wspólnoty i odsłonięto rzeźbę „Dla doskonałych dzieci”. Cykl wydarzeń zakończy 5 lipca Msza św. w intencji rodziców zastępczych i dzieci w kościele św. Piotra Apostoła w Solecznikach.

Miłości potrzebuje ponad pięć tysięcy dzieci

Według danych z maja 2026 r. na Litwie w środowisku rodzinnym wychowuje się 4 633 dzieci, natomiast w placówkach opiekuńczych przebywa 938 dzieci. W kraju działa 255 opiekunów doraźnych, 57 stałych opiekunów, 56 rodzin zastępczych oraz 3 070 rodzin wychowujących dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej.

W rejonie solecznickim w środowisku rodzinnym wychowuje się 72 dzieci, a w placówkach opiekuńczych 22. Działają tam również trzej opiekunowie doraźni, jeden stały opiekun oraz 56 rodzin zastępczych.

W Wilnie na Zielonym Moście stanęły rzeźby „idealnych dzieci”, aby popularyzować instytucję opiekunów. Ponieważ takie dzieci nie istnieją – to na cokołach stoją tylko resztki drewnianych pudeł, w których „rzeźby” były transportowane. „Rzeźby” oburzyły wielu mieszkańców, ale zazwyczaj tych, których temat wydarzenia nie dotyczy, bo mają szczęśliwe rodziny i przyszłość. Ale w internecie, jak to w internecie – rzadko jest cokolwiek pozytywnego. Zatem pozostaje mieć nadzieję, że akcja przyniesie poprawę losu najmłodszych.