Trzy rekordy w ciągu jednej doby

— 28 czerwca padł rekord najwyższej temperatury dla tego dnia, a jednocześnie został ustanowiony rekord najwyższej temperatury w całym czerwcu. Minionej nocy odnotowano również rekord najcieplejszej czerwcowej nocy. Łącznie ustanowiono więc trzy rekordy. Dziś spodziewamy się także pobicia rekordu temperatury dla 29 czerwca — wczoraj, 29 czerwca, powiedział nam meteorolog Gytis Valaika.

Jednocześnie podkreślił, że nie chodzi jeszcze o rekord absolutny.

— W niedzielę w Polsce odnotowano najwyższą temperaturę w historii pomiarów — 40,5 st. C. Rekord padł w miejscowości położonej przy granicy polsko-niemieckiej. Na Litwie do absolutnego rekordu jeszcze trochę brakuje. Wynosi on 37,5 st. C, podczas gdy w niedzielę najwyższa zmierzona temperatura osiągnęła 36,3 st. C — powiedział Gytis Valaika.

Pod „kopułą ciepła”

Meteorolog zwrócił uwagę, z podobnymi temperaturami zmaga się obecnie niemal cała Europa.

— To zjawisko dotyczy praktycznie całego kontynentu. Europa znajduje się pod wpływem tej samej fali upałów, określanej w anglojęzycznych mediach jako „kopuła ciepła” (ang. heat dome – przyp. aut.). Większość Europy zmaga się obecnie z bardzo wysokimi temperaturami — podkreślił rozmówca „Kuriera Wileńskiego”.

Dobrą wiadomością jest to, że upały nie zakończą się gwałtownie.

— To akurat dobra wiadomość, ponieważ nagłe ochłodzenie mogłoby przynieść silne burze. Tymczasem ochłodzenie będzie następować stopniowo. Mogą pojawić się przelotne opady deszczu i burze, jednak obecnie nic nie wskazuje na wystąpienie gwałtownych zjawisk atmosferycznych. Jeszcze przez najbliższe dwa dni na południu i południowym wschodzie Litwy temperatury mogą osiągać 30-31 st. C. Będzie już jednak o kilka stopni chłodniej niż obecnie. od czwartku ochłodzenie stanie się wyraźniejsze — powiedział meteorolog.

Orzeźwiający weekend

Największa zmiana nadejdzie pod koniec tygodnia.

— W weekend temperatura w ciągu dnia może nawet nie przekroczyć 20 st. C. Dla wielu osób będzie to bardzo odczuwalna zmiana. Obecnie napływa do nas gorące powietrze z południa i południowego zachodu, natomiast pod koniec tygodnia zacznie napływać chłodniejsze powietrze z północy. Jeśli miniony weekend był wyjątkowo gorący, to nadchodzący, długi weekend zapowiada się już dość chłodno. W wielu miejscach temperatura może nie osiągnąć nawet 20 st. C. To będzie naprawdę duża zmiana — prognozuje specjalista.

Gdzie było najgoręcej?

Najwyższe temperatury podczas obecnej fali upałów odnotowano w Druskienikach i na Vente.

— W Druskienikach termometry pokazały 36,3 st. C, a na Przylądku Vente 36,2 st. C. Szczegółową mapę temperatur dla całej Litwy opublikowałem już na profilu Meteo.lt na Facebooku. Można tam sprawdzić wyniki dla wszystkich regionów kraju, w tym Wilna, rejonu wileńskiego i solecznickiego — poinformował meteorolog.