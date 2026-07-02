Od lipca Samorząd Miasta Wilna rezygnuje z dotychczasowych płatnych numerów skróconych, umożliwiając mieszkańcom korzystanie z bezpłatnych linii telefonicznych. Jak podkreślają władze, rozwiązanie ma ułatwić dostęp do informacji i porad, zwłaszcza osobom starszym oraz mieszkańcom o niższych dochodach.

„O tym, że rozmowa będzie kosztować zgodnie z taryfami operatora komórkowego, wielu mieszkańców dowiadywało się dopiero po nawiązaniu połączenia. Była to szczególnie drażliwa kwestia dla seniorów oraz mieszkańców o niższych dochodach ubiegających się o świadczenia socjalne, dla których każdy cent wydany na połączenie jest bolesny. Przechodząc na linię 800, koszty konsultacji dla mieszkańców pokryjemy z budżetu miasta Wilna” – mówi Laurynas Jakubauskas, kierownik Wydziału Usług Urzędu Miasta Wilna.

Nowe numery i okres przejściowy

Zmiany obejmują kilka najważniejszych numerów konsultacyjnych. Numer Centrum Obsługi Klienta 1664 został zastąpiony numerem +370 800 01664. Centrum obsługi klienta samorządowych przedsiębiorstw będzie dostępne pod numerem +370 800 19118 zamiast 19118. Numer informacji o bezpieczeństwie cywilnym zmienia się z 19101 na +370 800 19101, natomiast infolinia ds. świadczeń socjalnych z 700 35545 na +370 800 35545.

Bez zmian pozostaje numer służby ratunkowej „Grinda” – 1355. Połączenia pod tym numerem nadal są bezpłatne dla mieszkańców.

Dotychczasowe numery będą działały do 2029 roku. W okresie przejściowym mieszkańcy nadal będą mogli z nich korzystać, jednak we wszystkich nowych komunikatach publikowane będą wyłącznie bezpłatne numery.

Szybsza i bardziej przejrzysta obsługa

Samorząd podkreśla, że wprowadzone zmiany mają nie tylko wyeliminować koszty połączeń ponoszone przez mieszkańców, ale również usprawnić obsługę. Wyraźniejsze rozdzielenie infolinii według zakresu spraw – obsługi klienta, przedsiębiorstw samorządowych, bezpieczeństwa cywilnego oraz świadczeń socjalnych – ma ułatwić kierowanie połączeń, skrócić czas oczekiwania i poprawić jakość obsługi.