Infrastruktura bliżej codziennych marszrut mieszkańców

Mer rejonu wileńskiego, Robert Duchniewicz, podkreśla, że projekt ten stanowi strategiczny krok w kierunku budowy nowoczesnego regionu, w którym troska o środowisko idzie w parze z komfortem mieszkańców.

„Liczba samochodów elektrycznych na drogach szybko rośnie, dlatego naszym obowiązkiem jest zadbanie o to, aby infrastruktura nie pozostawała w tyle, lecz wyznaczała tempo zmian. Chcemy, aby stacje ładowania były częścią codziennego życia mieszkańców. Planujemy je tam, gdzie ludzie bywają najczęściej – przy instytucjach publicznych, centrach handlowych oraz obiektach rekreacyjnych. Dzięki temu kierowcy będą mogli wygodnie ładować swoje pojazdy podczas załatwiania codziennych spraw, a to stanie się silnym impulsem do wyboru bardziej przyjaznego środowisku środka transportu” – powiedział mer Robert Duchniewicz.

Stacje ładowania zostaną zainstalowane przy budynkach urzędów gmin, placówkach oświatowych i ochrony zdrowia, centrach handlowych oraz obiektach rekreacyjnych. Priorytetowo traktowane będą lokalizacje łatwo dostępne zarówno dla mieszkańców, jak i gości rejonu oraz odpowiadające największym potrzebom komunikacyjnym poszczególnych miejscowości.

Rozwój obejmie cały rejon

Aby rozwój infrastruktury był równomierny, stacje ładowania powstaną w różnych miejscowościach rejonu. Najwięcej punktów ładowania zaplanowano w: gminie Niemież – 5, mieście Niemenczyn – 4, gminie Pogiry – 4, gminie Rudomino – 4. W niektórych gminach stacje zostaną rozmieszczone w kilku miejscowościach, co ma zapewnić równomierny rozwój infrastruktury i lepszą dostępność dla mieszkańców.

Projekt będzie realizowany ze środków Unii Europejskiej, państwa oraz samorządu. Celem tej inicjatywy jest ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko, promowanie korzystania z samochodów elektrycznych oraz stworzenie korzystniejszych warunków dla zrównoważonej mobilności w rejonie wileńskim.

Stronę przygotowano

na podstawie informacji

Samorządu Rejonu Wileńskiego