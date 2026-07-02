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W rejonie wileńskim powstaje nowoczesna sieć ładowania samochodów elektrycznych

Do 2030 roku w rejonie wileńskim planowane jest znaczące rozszerzenie infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych. Na terenie całego rejonu powstanie 47 ogólnodostępnych punktów ładowania, co zapewni mieszkańcom wygodniejsze i bardziej zrównoważone możliwości przemieszczania się.

Autor: Inf. ASRW
Samorząd Rejonu Wileńskiego.
Fot. vrsa.lt

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Infrastruktura bliżej codziennych marszrut mieszkańców

Mer rejonu wileńskiego, Robert Duchniewicz, podkreśla, że projekt ten stanowi strategiczny krok w kierunku budowy nowoczesnego regionu, w którym troska o środowisko idzie w parze z komfortem mieszkańców.

„Liczba samochodów elektrycznych na drogach szybko rośnie, dlatego naszym obowiązkiem jest zadbanie o to, aby infrastruktura nie pozostawała w tyle, lecz wyznaczała tempo zmian. Chcemy, aby stacje ładowania były częścią codziennego życia mieszkańców. Planujemy je tam, gdzie ludzie bywają najczęściej – przy instytucjach publicznych, centrach handlowych oraz obiektach rekreacyjnych. Dzięki temu kierowcy będą mogli wygodnie ładować swoje pojazdy podczas załatwiania codziennych spraw, a to stanie się silnym impulsem do wyboru bardziej przyjaznego środowisku środka transportu” – powiedział mer Robert Duchniewicz.

Stacje ładowania zostaną zainstalowane przy budynkach urzędów gmin, placówkach oświatowych i ochrony zdrowia, centrach handlowych oraz obiektach rekreacyjnych. Priorytetowo traktowane będą lokalizacje łatwo dostępne zarówno dla mieszkańców, jak i gości rejonu oraz odpowiadające największym potrzebom komunikacyjnym poszczególnych miejscowości.

Rozwój obejmie cały rejon

Aby rozwój infrastruktury był równomierny, stacje ładowania powstaną w różnych miejscowościach rejonu. Najwięcej punktów ładowania zaplanowano w: gminie Niemież – 5, mieście Niemenczyn – 4, gminie Pogiry – 4, gminie Rudomino – 4. W niektórych gminach stacje zostaną rozmieszczone w kilku miejscowościach, co ma zapewnić równomierny rozwój infrastruktury i lepszą dostępność dla mieszkańców.

Projekt będzie realizowany ze środków Unii Europejskiej, państwa oraz samorządu. Celem tej inicjatywy jest ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko, promowanie korzystania z samochodów elektrycznych oraz stworzenie korzystniejszych warunków dla zrównoważonej mobilności w rejonie wileńskim.

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Stronę przygotowano
na podstawie informacji
Samorządu Rejonu Wileńskiego

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