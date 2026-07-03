6 lipca na Litwie jest obchodzony Dzień Państwowości nawiązujący do koronacji Mendoga z 1253 r. O koronacji oraz chrzcie, który nastąpił dwa lata wcześniej, Mendoga wiemy bardzo niewiele. Dokładna data koronacji również jest hipotetyczna. Żadne źródła pisane nie wspominają o 6 lipca. Część historyków sądzi, że to mogło odbyć się tydzień wcześniej — 29 czerwca. Jedno jest raczej pewne, że koronacja odbyła się najprawdopodobniej w niedzielę.

Mendog u Słowackiego

Mendog, twórca państwa litewskiego oraz pierwszy i jedyny król Litwy, z pewnością należy do jednych z najważniejszych postaci w historii Litwy. Warto odnotować, że do postaci litewskiego króla odwoływali się polscy pisarze i poeci. Juliusz Słowacki w 1829 r. napisał dramat „Mindowe”, który został wydany drukiem trzy lata później w Paryżu. Co ciekawe, utwór o litewskim królu miał na swoim koncie również ojciec Juliusza Słowackiego, Euzebiusz. Sztuka Euzebiusza Słowackiego „Mendog, król litewski. Tragedia w 5 aktach oryginalnie wierszem napisana” została wystawiona 1 stycznia 1813 r.

Historyk literatury z Centrum Polonistycznego Uniwersytetu Wileńskiego, dr Irena Fedorowicz, twierdzi, że dramat „Mindowe” został napisany na bardzo wysokim poziomie artystycznym.

— Mendog u Słowackiego został pokazany bardzo prawdziwie, zgodnie z realami epoki. Niepiśmienny, okrutny, pałający nienawiścią do wrogów. Na przykład mówi, że trzeba spalić żywcem krzyżaków. Trzeba jednak pamiętać, że okrucieństwo było normą w średniowieczu — podkreśla Irena Fedorowicz.

Tłumaczony przez Kudirkę

Pozytywnie o utworze „Mindowe” wypowiadał się Juliusz Niemcewicz. Zwłaszcza o akcie trzecim dramatu. Warto zaznaczyć, że sztuka Słowackiego była bardzo ceniona przez Litwinów. Po raz pierwszy na język litewski fragmenty dramatu zostały przetłumaczone i opublikowane w ukazującym się w USA piśmie „Viltis” w 1899 r. Całość w 1900 r. przetłumaczył Vincas Kudirka.

— Dramat Juliusza Słowackiego był bardzo ceniony przez Litwinów. Został wystawiony w 1905 r. w Petersburgu przez studentów Litwinów. Był bardzo wysoki poziom tego spektaklu. Wyższy nawet niż spektakl polski, który wystawiła w Wilnie Nuna Młodziejowska-Szczurkiewiczowa w 1906 r. Ci, którzy byli na obu spektaklach, to litewskie przedstawienie cenili wyżej — informuje dr Fedorowicz.

Po raz pierwszy spektakl po litewsku w Wilnie został wystawiony w 1908 r. Na scenie wystąpili: Liudas Gira (jako Wojszwiłk), Gabrielius Landsbergis-Zemkalnis (jako Heidenrich), Sofia Kymantaitė (jako Aldona). Pod wpływem sztuki Słowackiego Vincas Krėvė-Mickevičius napisał sztukę „Śmierć Mendoga”.

Litewskim okiem na litewskie dzieje

Kolejnym polskim twórcą, który sięgnął po postać litewskiego króla, był Józef Ignacy Kraszewski. W latach 1840-45 ukazały się trzy części trylogii poetyckiej „Anafielas. Pieśni z podań Litwy” poświęconej historii Litwy. Druga część jest poświęcona Mendogowi, który występuje pod imieniem Mindows. Jak wyjaśnia nam Irena Fedorowicz, Kraszewski spróbował spojrzeć „litewskim okiem na litewskie dzieje”. U niego, podobnie, jak u Słowackiego, Mendog jest władcą okrutnym. Dążąc do celu, czyli utrzymania władzy, zabija braci, bratanków, teścia. Każe zabijać jeńców.

— Według Kraszewskiego to typ romantycznego bohatera rozdartego pomiędzy wyższą koniecznością a wiernością sobie — tłumaczy nasza rozmówczyni.

Ostatecznie bohater poematu ginie w wyniku spisku. Jak zaznacza Irena Fedorowicz, u Kraszewskiego chrystianizacja Litwy jest spostrzegana jako słuszna, zarówno historycznie oraz moralnie, ale metody chrystianizacji stosowane przez Krzyżaków są godne potępienia.

Mendog przyjął chrzest w 1251 r., a koronował się dwa lata później | Fot. Marian Paluszkiewicz

Zarys historyczny

Dokładna data urodzenia Mendoga nie jest znana. Pierwszy raz jest wspomniany w 1219 r., kiedy 21 książąt litewskich zawarło układ z księstwem halicko-włodzimierskim. Przyjął chrzest w 1251 r. z rąk biskupa chełmińskiego Heidenryka, który prawdopodobnie dwa lata później go koronował. W 1261 r. Mendog porzucił chrześcijaństwo. Dwa lata później został zamordowany.

Koronacja Mendoga została świętem państwowym po odzyskaniu niepodległości w 1990 r. „25 października 1990 roku Rada Najwyższa Republiki Litewskiej — Sejm Restytucyjny ogłosiła 6 lipca dniem świątecznym. Było to zupełnie nowe święto państwowe, podkreślające długą tradycję litewskiej państwowości. Szczególnie istotne było zaakcentowanie tej tradycji w latach 1990-1991, gdy Litwa wyzwalała się spod okupacji i podejmowała ogromne wysiłki, by powrócić do wspólnoty państw europejskich i światowych” — czytamy na stronie Sejmu RL.

Po raz pierwszy obchody nowego święta odbyły się w roku 1991. W ciągu lat święto kilkakrotnie zmieniało nazwę. Teraz oficjalnie figuruje jako Dzień Państwa (Koronacji Króla Litwy Mendoga) oraz Dzień Hymnu Narodowego. 6 lipca 2009 r. z okazji obchodów Tysiąclecia imienia Litwy Litwini na całym świecie po raz pierwszy jednocześnie odśpiewali litewski hymn. Teraz każdego roku 6 lipca o godzinie 21:00 czasu litewskiego Litwini na całym świecie wspólnie śpiewają hymn.