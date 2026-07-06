Co powinien umieć przyszły pierwszoklasista?

A jednak wielu z nas, rodziców, właśnie latem zaczyna coraz częściej myśleć o wrześniu. Czy moje dziecko jest już gotowe do szkoły? Czy zna litery? Czy powinno już czytać? Czy potrafi liczyć? Czy jako rodzic robię wystarczająco dużo, żeby dobrze przygotować je do pierwszej klasy?

Jest w tym coś z dawnego przysłowia: „szykuj sanie latem”. Warto wcześniej pomyśleć o szkolnym starcie, ale nie po to, by zamienić wakacje w kurs przygotowawczy. Chodzi raczej o spokojne, mądre towarzyszenie mu w rozwoju – tak aby we wrześniu weszło do szkoły z większym poczuciem bezpieczeństwa, ciekawością i odwagą.

Gotowość szkolna to nie wyścig

Jako rodzice czasem mamy poczucie, że przed szkołą trzeba nadrobić wszystko: litery, cyfry, szlaczki, czytanie, pisanie, liczenie. Warto jednak zatrzymać się i spojrzeć na dziecko spokojniej. Przygotowanie do szkoły nie polega na wcześniejszym przerabianiu programu pierwszej klasy.

Program edukacji przedszkolnej, nazywanej często zerówką, przypomina, że dziecko najlepiej rozwija się przez zabawę, działanie, rozmowę, obserwowanie i odkrywanie świata. To ważna wskazówka także dla nas, dorosłych: przyszły pierwszoklasista nie musi umieć wszystkiego przed rozpoczęciem szkoły. Powinien mieć solidne fundamenty, na których szkoła będzie mogła dalej budować.

Do takich fundamentów należą: ciekawość, poczucie bezpieczeństwa, podstawowa samodzielność, komunikowanie potrzeb, rozumienie prostych poleceń, gotowość do współpracy i odwaga podejmowania prób.

Czy przyszły pierwszoklasista musi czytać? Nie. I jako rodzice naprawdę możemy odetchnąć z ulgą. Dziecko rozpoczynające pierwszą klasę nie musi płynnie czytać długich tekstów. Nie musi też pisać bez błędów ani posługiwać się literami pisanymi. To są umiejętności, które będzie rozwijało w szkole.

W obszarze czytania i pisania ważniejsze jest coś innego. Dobrze, jeśli dziecko rozpoznaje większość liter, interesuje się książkami, wie, gdzie zaczyna się i kończy strona, potrafi słuchać krótkiego tekstu, odpowiada na proste pytania i próbuje opowiadać o tym, co widzi, czuje lub pamięta. Może też próbować podpisać się drukowanymi literami albo zapisać proste słowo.

Podobnie jest z matematyką. Przyszły pierwszoklasista powinien mieć podstawowe doświadczenia matematyczne, ale nie musi jeszcze rozwiązywać szkolnych zadań w zeszycie.

Dobrze, jeśli potrafi liczyć przynajmniej do 20, odliczać wstecz od 10, łączyć liczbę z konkretną liczbą przedmiotów, wykonywać proste dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 na realnych obiektach. Ważne jest także porównywanie: większy-mniejszy, dłuższy-krótszy, cięższy-lżejszy. Dziecko powinno też umieć grupować przedmioty według koloru, kształtu, wielkości czy przeznaczenia.

Jako rodzice możemy wspierać te umiejętności bardzo naturalnie. Możemy liczyć klocki, schody, jabłka, samochody na parkingu, kroki podczas spaceru. Możemy porównywać długość patyków, segregować skarpetki, układać rytmy z guzików albo sprawdzać, czego na stole jest więcej: łyżek czy widelców.

Umiejętności społeczne są równie ważne jak litery

Jako dorośli często pytamy, czy dziecko zna alfabet. Rzadziej pytamy, czy potrafi poczekać na swoją kolej, poprosić o pomoc, poradzić sobie z przegraną albo dokończyć rozpoczętą czynność. A właśnie te umiejętności będą w szkole niezwykle ważne.

W pierwszej klasie dziecko będzie funkcjonowało w grupie. Będzie musiało słuchać nauczyciela, współpracować z rówieśnikami, przestrzegać zasad, reagować na polecenia, radzić sobie z hałasem, zmęczeniem i emocjami. Dlatego dobrze, jeśli przyszły pierwszoklasista potrafi komunikować swoje potrzeby, rozpoznaje podstawowe emocje, wie, kiedy jest zły, smutny, przestraszony lub zadowolony, i stopniowo uczy się mówić o tym słowami.

Samodzielność daje dziecku poczucie bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem szkoły bardzo ważna jest także codzienna samodzielność. Jako rodzice możemy czasem nie zauważać, jak wiele robimy za dziecko z pośpiechu, troski albo przyzwyczajenia. Tymczasem dziecko potrzebuje okazji, by ćwiczyć samodzielność.

Warto, by przyszły pierwszoklasista stopniowo uczył się ubierać, zapinać kurtkę, korzystać z toalety, dbać o swoje rzeczy, sprzątać po zabawie, pakować prosty zestaw przedmiotów i rozpoznawać swoje przybory. To pozornie zwykłe czynności, ale w szkole mają ogromne znaczenie.

Dziecko, które potrafi znaleźć swoją rzecz, założyć buty, poprosić o pomoc lub uporządkować miejsce pracy, czuje się pewniej. Ma mniej powodów do stresu i łatwiej koncentruje się na nauce. Dlatego przed pierwszą klasą dobrze jest pozwalać dziecku robić więcej samodzielnie – nawet jeśli trwa to dłużej i nie zawsze wychodzi idealnie.

Jak możemy naprawdę pomóc?

Najlepsza pomoc jest prosta, ale wymaga regularności. Jako rodzice możemy czytać z dzieckiem każdego dnia, rozmawiać o tym, co widzi i przeżywa, grać w gry planszowe, domino, zabawy językowe i ruchowe. Możemy liczyć przedmioty w codziennych sytuacjach, zachęcać dziecko do zadawania pytań i wspólnie szukać odpowiedzi.

Bardzo ważne jest też to, jak chwalimy. Zamiast doceniać wyłącznie wynik, zauważajmy wysiłek. Możemy powiedzieć: „Widzę, że próbowałeś”, „Nie udało się od razu, ale szukałeś rozwiązania”, „Podoba mi się, że zapytałeś”, „Dobrze, że spróbowałeś jeszcze raz”. Takie komunikaty wzmacniają wytrwałość i poczucie sprawczości.

Dziecko gotowe do pierwszej klasy to nie dziecko, które wszystko już umie. To dziecko, które ma wystarczające podstawy, by uczyć się dalej: jest ciekawe, w miarę samodzielne, komunikatywne, gotowe do współpracy i coraz lepiej radzi sobie z emocjami.

Jako rodzice i wychowawcy możemy zrobić bardzo dużo – nie przez presję, ale przez codzienne wspieranie. Szkoła nauczy dziecko czytania, pisania i liczenia. My możemy dać mu coś równie ważnego: poczucie bezpieczeństwa, odwagę próbowania i przekonanie, że nauka może być ciekawą przygodą, a nie egzaminem z dzieciństwa.

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 26 (74) 04-10/07/2026