Zanieczyszczona woda na trzech plażach

Najnowsze badania wykazały, że jakość wody na plażach w Żyrmunach, Grzegorzewie i Wace Trockiej nie spełnia ustalonych wymagań. W związku z tym tymczasowo nie zaleca się korzystania z kąpielisk w tych lokalizacjach.

Informacje o zanieczyszczeniu zostały przekazane również za pośrednictwem znaków ostrzegawczych ustawionych na plażach.

Możliwa przyczyna zanieczyszczenia

„Podwyższony poziom zanieczyszczenia może wynikać z ulewnych deszczy, podczas których zanieczyszczenia znajdujące się w glebie są spłukiwane do zbiorników wodnych. Najczęściej jakość wody poprawia się w ciągu 1—3 dni od stwierdzenia zanieczyszczenia, w miarę naturalnej odnowy wody. Zależy to również od warunków pogodowych” — powiedziała Raminta Saulėnaitė, pełniąca obowiązki kierownika Działu Badań Mikrobiologicznych w Krajowym Laboratorium Nadzoru Zdrowia Publicznego.

Na wszystkich pozostałych plażach w Wilnie jakość wody pozostaje dobra, a korzystanie z kąpielisk jest bezpieczne.

Obecnie prowadzone są powtórne badania jakości wody. Informacje o ich wynikach zostaną przekazane po ich otrzymaniu.