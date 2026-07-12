Bank UBS poinformował, że pod koniec 2025 r. na Litwie było 12 tys. milionerów. Na Łotwie liczba milionerów wzrosła w ubiegłym roku o 5,7 proc. (o 1 131 osób), osiągając 21 tys., natomiast w Polsce zwiększyła się o 4 proc. (o 3 888 osób), do poziomu 101 tys. „Liczbowo niemal połowa wszystkich nowych milionerów, którzy pojawili się na świecie w 2025 r., przypada na Stany Zjednoczone” — napisano w raporcie.

W ciągu roku liczba milionerów w USA wzrosła o 1,9 proc. (o 441 tys. osób), osiągając 23,6 mln.

Przy opracowywaniu raportu UBS korzystał z danych Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Banku Światowego a także banków centralnych i krajowych urzędów statystycznych poszczególnych państw.

Ceny nieruchomości, gospodarka i inwestycje

Aleksandras Izgorodinas, ekonomista banku Citadele, zauważa, że na sytuację w dużej mierze wpłynął wzrost cen nieruchomości zarówno w kraju, jak i za granicą.

— Na odnotowany wzrost liczby milionerów na Litwie znaczący wpływ miał wzrost cen nieruchomości, który przyczynił się do zwiększenia wartości posiadanego majątku, a tym samym do wzrostu liczby osób spełniających próg majątku liczonego w milionach. Gdy człowiek posiada własne nieruchomości, a ich ceny rosną, automatycznie zwiększa się wartość jego majątku. Ubiegły rok był dla litewskiego rynku nieruchomości bardzo udany — w ciągu dwunastu miesięcy ceny wzrosły o ponad 10 proc. — mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Aleksandras Izgorodinas.

Zdaniem ekonomisty drugim czynnikiem, który bezpośrednio wpływa na wzrost liczby milionerów, jest pomyślna sytuacja gospodarcza kraju.

— Litewska gospodarka od stosunkowo długiego czasu rozwija się w jednym z najszybszych temp w Europie. Przekłada się to na wzrost dochodów krajowych przedsiębiorstw, a tym samym na wzrost wartości majątku ich właścicieli i akcjonariuszy. Trzecim aspektem jest rosnąca aktywność mieszkańców Litwy na rynkach finansowych. Nie jest to jeszcze zjawisko masowe, jednak zainteresowanie inwestowaniem systematycznie rośnie. Ponieważ w ostatnich latach rynki finansowe notowały wyraźne wzrosty, zwiększała się również wartość inwestycji finansowych, co przyczynia się do wydłużania listy milionerów — wyjaśnia rozmówca.

Dodaje, że kolejnym czynnikiem mającym wpływ na wydłużanie listy krajowych milionerów w są inwestycje mieszkańców oraz litewskich firm za granicą.

— Mieszkańcy najczęściej lokują kapitał w nieruchomościach w takich krajach jak np. Polska czy Hiszpania, wykorzystując atrakcyjne możliwości inwestycyjne dostępne na zagranicznych rynkach — stwierdza Izgorodinas.

Start z niższego poziomu

Ekspert wyjaśnia także, dlaczego w ciągu roku liczba milionerów na Litwie wzrosła o 8 proc., podczas gdy w USA zwiększyła się zaledwie o 1,9 proc.

— Rosnąć z niskiej bazy jest znacznie łatwiej. Nie zapominajmy, że przed wejściem Litwy do Unii Europejskiej sam fakt istnienia w kraju dolarowych milionerów był praktycznie utopią. Tymczasem Stany Zjednoczone od wielu lat charakteryzują się stabilnym wzrostem gospodarczym i dużą liczbą zamożnych osób. Na Litwie milionerzy pojawiają się szybciej, ponieważ kraj nadrabia zaległości i startował z dużo niższego poziomu — zauważa ekonomista.

Najwięcej milionerów na świecie mieszka w USA — szacuje się, że jest ich ok. 7,9 mln. Wśród miast liderem jest Nowy Jork, gdzie mieszka ponad 350 tys. osób posiadających majątek wart co najmniej milion dolarów. W Europie najwięcej milionerów w stosunku do liczby mieszkańców ma Mediolan.