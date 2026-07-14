23 kwietnia Dniem Koszykówki? Jest projekt przewodniczącego Sejmu

Pomysł popiera środowisko koszykarskie, podkreślając, że byłby to nie tylko hołd dla sportowych sukcesów, ale także impuls do promowania aktywności fizycznej i wychowania kolejnych pokoleń sportowców.

„Koszykówka jest częścią litewskiej tożsamości”

— Ustanowienie 23 kwietnia Dniem Koszykówki uważam za bardzo dobrą i w pełni uzasadnioną inicjatywę. Koszykówka od dziesięcioleci jest nieodłącznym elementem litewskiej tożsamości narodowej. To dyscyplina, która jednoczy społeczeństwo ponad podziałami, budzi ogromne emocje i od lat dostarcza powodów do dumy. Mamy wybitnych zawodników, bogatą historię sukcesów na arenie międzynarodowej oraz silne kluby i tradycje, które są rozpoznawalne daleko poza granicami naszego kraju — zaznacza w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Remas Baltrėnas, rzecznik prasowy stowarzyszenia Lietuvos krepšinis.

Zdaniem Remasa Baltrėnasa ustanowienie Dnia Koszykówki miałoby znaczenie nie tylko symboliczne jako uhonorowanie dorobku litewskiej koszykówki, ale również praktyczne. Byłaby to okazja do promowania aktywności fizycznej oraz zachęcania dzieci i młodzieży do uprawiania sportu.

Obchody mogłyby obejmować mecze pokazowe, turnieje młodzieżowe, otwarte treningi, spotkania z legendami litewskiej koszykówki oraz wydarzenia integrujące lokalne społeczności. W szkołach mogłyby odbywać się zajęcia poświęcone historii litewskiej koszykówki, natomiast miasta i miasteczka organizowałyby rodzinne pikniki oraz ogólnodostępne imprezy sportowe angażujące mieszkańców w każdym wieku.

Przekazywanie wartości

— Choć koszykówka od dawna cieszy się na Litwie ogromnym zainteresowaniem i trudno mówić o niedostatku uwagi poświęcanej tej dyscyplinie. Ustanowienie Dnia Koszykówki miałoby przede wszystkim wymiar symboliczny. Byłoby wyrazem uznania dla pokoleń zawodników, trenerów, działaczy i kibiców, którzy wspólnie budowali pozycję litewskiej koszykówki. To także szansa na pielęgnowanie tradycji oraz przekazywanie młodym ludziom wartości, jakie niesie sport: pracy zespołowej, odpowiedzialności, wytrwałości i wzajemnego szacunku. Koszykówka jest częścią naszej historii i kultury, dlatego zasługuje na własny dzień, który będzie przypominał o jej wyjątkowym znaczeniu dla naszego kraju — ocenia Baltrėnas.

Dlaczego 23 kwietnia?

Jak napisał Juozas Olekas w uzasadnieniu projektu, jego celem jest uhonorowanie w skali państwa koszykówki — dyscypliny sportu o wyjątkowym znaczeniu historycznym, kulturowym i narodowym dla Litwy. Jak zaznaczył, inicjatywa ma wyrażać szacunek państwa dla koszykówki jako zjawiska wzmacniającego tożsamość narodową, jedność i patriotyzm, a także promować aktywność fizyczną, zdrowy styl życia oraz postawy obywatelskie.

Data nie została wybrana przypadkowo. To właśnie 23 kwietnia 1922 r. rozegrano pierwsze oficjalne zawody koszykarskie na Litwie. Naprzeciw siebie stanęły drużyny Litewskiego Związku Wychowania Fizycznego (LFLS) oraz reprezentacja Kowna. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem LFLS 8:6. Dzień ten uznawany jest za moment narodzin litewskiej koszykówki.

Obecnie ustawa o dniach pamiętnych obejmuje ponad 100 oficjalnie ustanowionych dni pamięci.