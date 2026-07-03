Setki szkolnych zespołów, chórów, orkiestr i grup tanecznych zaprezentują efekty swojej pracy na głównych scenach Wilna. Udział w wydarzeniu wezmą także polskie zespoły, wśród nich: „Mała Wilia”, „Ojcowizna”, „Wilenka”, „Perła”, „Świtezianka”, „Sto Uśmiechów”. Program obejmuje sześć widowisk artystycznych wykonywanych przez uczniów, przygotowanych przez najwyższej klasy profesjonalistów.

Nowe stroje ludowe

Obecnie trwają intensywne próby końcowe, które są ogromnym wyzwaniem nie tylko ze względu na rangę wydarzenia, ale także z powodu panujących anomalnych upałów.

— Udział w tym wydarzeniu jest dla nas wielkim zaszczytem i satysfakcją. Aby się tam dostać, trzeba było przejść przez ocenę kompetentnej komisji. Nasi tancerze przygotowują się do Święta Pieśni już od blisko pół roku, a końcowe próby odbywają się teraz w Parku Górnym, co z uwagi na wielkie upały jest dość skomplikowane. Dorośli, w tym Erwin Mieczkowski, choreograf zespołu dba o to, aby nasza młodzież nie odczuła negatywnych skutków wysokich temperatur — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Wioletta Leonowicz, kierownik artystyczna Polskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Ojcowizna”.

Tancerze zespołu po raz pierwszy wezmą udział w Święcie Pieśni Uczniów.

— Wystąpi 10 par z młodszej grupy tanecznej. Są to głównie uczniowie pierwszej klasy gimnazjum. Nasi tancerze wystąpią 4 lipca w Parku Górnym w ramach bardzo widowiskowego wydarzenia „Wieczór zespołów” (lit. Ansamblių vakaras). Specjalnie na tę okazję uszyto litewskie stroje ludowe. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni Progimnazjum im. św. Jana Pawła II za wsparcie finansowe w zakupie nowych strojów — dodaje kierowniczka zespołu.

Debiut tancerzy

Tegoroczne Święto Pieśni Uczniów będzie debiutem także dla młodocianych tancerzy „Wilii”.

— Tancerze wystąpią 6 lipca w Arena Vilnius podczas Dnia Tańca „Ratu, ratu”. Ogółem zatańczy 37 uczestników zespołu w wieku od 8 do 16 lat. Bilety są już wyprzedane, ale zapraszam do oglądania transmisji na żywo w telewizji LRT — zachęca Beata Burzyńska, kierownik i choreograf dziecięco-młodzieżowej grupy tanecznej Polskiego Artystycznego Zespołu Pieśni i Tańca „Wilia”.

Bezpieczeństwo uczestników najwyższym priorytetem

W związku z przyjazdem tysięcy uczniów do Wilna miasto mierzy się z licznymi wyzwaniami organizacyjnymi. Od wielu miesięcy współpracują różne instytucje państwowe i miejskie. Koordynowane są działania związane z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia uczestników, organizacją transportu publicznego oraz wyżywieniem.

Wicemer Wilna Simona Bieliūnė podkreśliła, że stolica ma już doświadczenie w organizacji wydarzeń tej skali, dlatego przebieg święta został szczegółowo zaplanowany, a na sytuacje niemożliwe do przewidzenia służby będą reagować szybko i sprawnie.

„Podczas święta obowiązywać będą czasowe ograniczenia w ruchu drogowym, a uczestnicy wydarzenia będą mogli bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej. 6 lipca, w Dniu Państwowości oraz Dniu Hymnu Narodowego, z bezpłatnej komunikacji będą mogli skorzystać wszyscy mieszkańcy Wilna i goście miasta” — zapowiedziała wicemer.

Bilety na wydarzenia Święta Pieśni zostały już wyprzedane, jednak uruchomiono dodatkową sprzedaż biletów na miejsca siedzące podczas wieczornego koncertu „Diena dienų” w Parku Zakret.

Dainius Numgaudis, dyrektor Narodowej Szkoły Sztuk im. M. K. Čiurlionisa oraz dyrektor Święta Pieśni Uczniów 2026, przypomniał, że w tym roku wprowadzono nowość — bezpłatne wejściówki na miejsca stojące. Każdy widz wybierający się do Parku Zakret może pobrać taką wejściówkę przez internet bez żadnych opłat.

„Zachęcamy widzów, aby zabrali ze sobą pojemniki lub butelki na wodę, ważne, by nie były szklane, oraz płaszcze przeciwdeszczowe. Prosimy również o pozostawienie w domu parasoli, zwierząt domowych i samochodów” — zaapelował Dainius Numgaudis.

Według szefa Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Vilmantasa Vitkauskasa obecnie nie ma żadnych sygnałów o potencjalnych zagrożeniach, a największym problemem mogłaby być ewentualna panika.

„Najważniejsze jest, aby rozmawiać z uczniami, a uczniowie powinni słuchać swoich opiekunów i stosować się do ich wskazówek. W mieście będą dostępne schrony, a wszelkie informacje będą na bieżąco przekazywane wszystkim uczestnikom wydarzenia” — zapewnił Vitkauskas.

Podobne zdanie ma również Renatas Požėla, dyrektor Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa przy MSW.

„Służby są w pełni przygotowane — sprawdzono wszystkie 74 placówki oświatowe, w których zakwaterowani zostaną uczestnicy wydarzenia, sprawdzono też schrony i bezpieczne miejsca, przygotowywany jest plan ewakuacyjny dla uczestników Święta Pieśni. W razie potrzeby komunikaty będą przekazywane przez system nagłośnienia” — podkreślił Požėla.

Próby są ogromnym wyzwaniem nie tylko ze względu na rangę wydarzenia, ale także z powodu panujących anomalnych upałów | Fot. Ervin Rauluševičius, ELTA

Nie ma powodów do obaw

Rolanda Lingienė, dyrektorka wileńskiego oddziału Narodowego Centrum Zdrowia Publicznego, poinformowała, że intensywnie dba się nie tylko o bezpieczeństwo, ale również o samopoczucie uczestników. Rodzice otrzymali informacje dotyczące odpowiedniego wyposażenia i ubioru dzieci, a w mieście wykoszono trawniki i przycięto roślinność, aby ograniczyć ryzyko chorób przenoszonych przez kleszcze. Zwrócono także uwagę na ochronę uczestników przed falami upałów oraz intensywnymi opadami deszczu.

Kierownik artystyczny Dnia Pieśni Vytautas Miškinis podkreśla, że nie ma powodów do obaw — organizacja wydarzenia jest dopracowana, a organizatorzy posiadają wieloletnie doświadczenie.

„W tym roku usłyszymy wiele radosnych i dobrze znanych utworów, z młodzieżą wystąpią znani litewscy artyści. W programie znajdzie się również tłumaczenie na język migowy” — poinformował Miškinis.

Program Święta Pieśni Uczniów

3 lipca

17:00 — Przemarsz uczestników Aleją Giedymina w Wilnie;

19:00 — Koncert orkiestr dętych „Kartu skambiu ratu” na Placu Katedralnym (amfiteatr — wstęp z bezpłatnymi wejściówkami, miejsca stojące — wstęp wolny).

4 lipca

18:00 — Koncert połączonej orkiestry akordeonowej „Kelionė laiku” w Kościele św. Janów (wstęp z bezpłatnymi wejściówkami);

22:00 — Wieczór zespołów „Metų ritmu” w amfiteatrze Parku Górnego (Kalnų parkas) (wstęp z biletami).

5 lipca

19:00 — Dzień Tańca „Ratu, ratu” w Arena Vilnius (wstęp z biletami).

6 lipca

18:30 — Dzień Pieśni „Laiku. Ratu. Kartu” w Parku Zakret (miejsca stojące — bezpłatne wejściówki, miejsca siedzące — wstęp z biletami).