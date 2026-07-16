Już w najbliższą sobotę, 18 lipca, mieszkańcy Wilna będą mogli połączyć letni wypoczynek z praktyczną nauką zasad bezpieczeństwa. W ramach „Pikniku 100 basenów” w Parku Zakret powstanie „Miasteczko Bezpiecznego Lata”, w którym dzieci i dorośli sprawdzą swoje umiejętności w realistycznych sytuacjach związanych z wypoczynkiem nad wodą oraz udzielaniem pierwszej pomocy.

Odpowiedź na niepokojące statystyki

Według danych Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, w ubiegłym roku na Litwie utonęło 108 osób, w tym sześcioro dzieci. Organizatorzy wydarzenia chcą zwrócić uwagę na problem bezpieczeństwa nad wodą i zachęcić mieszkańców do zdobywania praktycznych umiejętności, które mogą pomóc zapobiegać tragediom.

Już po raz piąty Stołeczne Centrum Dzieci i Młodzieży HOBIVERSE organizuje „Piknik 100 basenów”, którego celem jest podnoszenie świadomości społecznej oraz promowanie kultury bezpieczeństwa. Tegoroczna edycja będzie wyróżniać się powstaniem „Miasteczka Bezpiecznego Lata”, gdzie uczestnicy będą uczyć się poprzez doświadczenia i gry.

„Chcemy stworzyć nie tyle formalną imprezę edukacyjną, co przytulne letnie miasteczko, w którym dzieci uczą się poprzez zabawę, rodzice angażują się razem z nimi, a tematy związane z bezpieczeństwem stają się łatwe do zrozumienia i zapamiętania. Każdy uczestnik powinien wynieść z imprezy nie tylko pozytywne emocje, ale także przynajmniej jedną nową umiejętność lub myśl, która w przyszłości może pomóc uniknąć nieszczęścia” — powiedziała Jolanta Markevičienė, kierowniczka projektów HOBIVERSE i organizatorka wydarzenia.

Cztery strefy tematyczne

Miasteczko Bezpiecznego Lata będzie podzielone na cztery strefy.

W strefie bezpieczeństwa wodnego dzieci i rodzice poznają zasady bezpiecznego zachowania w wodzie. Trenerka pływania pokaże, jak zachować się po nieoczekiwanym wpadnięciu do wody, utrzymać się na powierzchni, oszczędzać siły i zachować spokój. Uczestnicy będą mogli także samodzielnie spróbować swoich sił podczas ćwiczeń.

Druga strefa poświęcona będzie pierwszej pomocy. Podczas zajęć edukacyjnych uczestnicy poznają podstawowe zasady reanimacji oraz nauczą się prawidłowego wzywania pomocy. Organizatorzy zapowiadają praktyczne ćwiczenia, które mają pomóc przełamać obawy przed udzielaniem pomocy w sytuacjach zagrożenia życia.

W strefie bezpieczeństwa cywilnego i ratownictwa odwiedzający poznają pracę strażaków-ratowników oraz wykorzystywany przez nich sprzęt.

Organizatorzy nie zapomnieli również o najmłodszych. Strefa rozrywki ma sprawić, że edukacja stanie się naturalnym elementem letniej zabawy. Na uczestników czekać będą animatorzy, duży basen z piłeczkami, strefa baniek mydlanych, gry rodzinne oraz inne aktywności przygotowane z myślą o wspólnym spędzaniu czasu.

Wyścigi dronów

Tego samego dnia w Parku Zakret odbędą się również wyścigi dronów „Vilnius kyla 2026”, organizowane przez HOBIVERSE we współpracy z Samorządem Miasta Wilna. W godzinach od 09:00 do 20:00 będzie można obserwować rywalizację pilotów, poznać nowoczesne technologie oraz spróbować samodzielnego sterowania dronami.

„Piknik 100 basenów” odbędzie się w sobotę, 18 lipca, w godzinach od 12:00 do 16:00. Wstęp wolny.