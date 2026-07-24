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Chcą odrodzić wileński Pałac Kirdejów. Miasto szuka wykonawcy i przedstawia plan

Jeden z najstarszych zabytkowych kompleksów w Wilnie od lat niszczeje w cieniu Ogrodu Bernardynów. Teraz miasto szuka wykonawcy, który przywróci go do życia — i prócz wizualizacji przedstawia plan, jak ma funkcjonować.

Autor: Apolinary Klonowski
Pałac Kirdejów.
Tak wyglądają wizualizacje poremontowego stanu pałacu | Graf. Dukart jot, kolaż Apolinary Klonowski

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Spółka miejska Vilniaus vystymo kompanija ogłosiła przetarg na renowację Pałacu Kirdiejów przy ulicy Barbary Radziwiłłówny 4 i 6. Kompleks, którego historia sięga początku XVII w., przez lata pełnił funkcję rezydencji szlacheckiej, a następnie stał się częścią Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wileńskiego. Od dłuższego czasu pozostaje jednak niewykorzystany.

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Rychły koniec prac, nawet w 2028 r.

Prace mają zakończyć się do pierwszej połowy 2028 r. Pierwsi zwiedzający będą mogli wejść do odnowionego obiektu w trzecim kwartale tego samego roku — kilka miesięcy zajmie jeszcze urządzenie ekspozycji Muzeum Wileńskiego, które ma się tu docelowo mieścić. Pozwolenie na budowę uzyskano w czerwcu tego roku.

„Dążymy do tego, aby ten wyjątkowy obiekt historycznego dziedzictwa Wilna odrodził się i stał się tętniącym życiem miejscem” — powiedział Valdas Benkunskas, mer Wilna.

Stała ekspozycja o Wilnie

Zakres prac obejmuje główny budynek, oficynę, wozownię, dziedziniec oraz ogrodzenie. W głównym budynku mają znaleźć się centrum dla zwiedzających, czytelnia, sklep z pamiątkami i księgarnia. Piętro zajmie stała ekspozycja poświęcona historii Wilna, poddasze — wystawy czasowe. W oficynie i stajni powstaną sale konferencyjne i przestrzenie administracyjne muzeum.

Dziedziniec ma być otwarty na miasto — zabytkowe mury zostaną częściowo zastąpione ażurowym metalowym ogrodzeniem, które odsłoni widok na wnętrze kompleksu.

„Naszym celem jest zachowanie autentyczności i wartości kulturowej pałacu, przy jednoczesnym delikatnym dostosowaniu go do współczesnych potrzeb miasta” — zaznaczyła Laura Joffė, dyrektorka Vilniaus vystymo kompanija.

Wilno sfinansuje remont

Projekt realizowany jest według koncepcji pracowni architektonicznej Dukart jot, wybranej w drodze konkursu. Finansowanie pochodzi wyłącznie z budżetu Samorządu Miasta Wilna. Szacunkowy koszt wynosi do 7 mln euro, choć ostateczna kwota zostanie ustalona po podpisaniu umowy z wykonawcą.

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Afisze

ŹródłaOpr. A.K. na podst. Vilniaus vystymo kompanija, mat. pras.

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