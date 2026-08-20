Letnie widowisko muzyczno-rozrywkowe w Zujunach

W programie wieczoru:

Disco show „W rytmie lata”. O świetną atmosferę wieczoru zadba Zespół „Premium HIT” , który zaprezentuje energetyczny program muzyczny na żywo, wykona najpopularniejsze hity retro i porwie wszystkich do tańca.

, który zaprezentuje energetyczny program muzyczny na żywo, wykona najpopularniejsze hity retro i porwie wszystkich do tańca. Szybka lekcja tańca : Nawet ci, którzy potrafią tylko klaskać do rytmu, nie będą się nudzić! W trakcie wieczoru odbędzie się krótka, kilkuminutowa nauka podstawowych kroków, aby każdy mógł śmiało dołączyć do tanecznego szaleństwa.

: Nawet ci, którzy potrafią tylko klaskać do rytmu, nie będą się nudzić! W trakcie wieczoru odbędzie się krótka, kilkuminutowa nauka podstawowych kroków, aby każdy mógł śmiało dołączyć do tanecznego szaleństwa. Wybory najlepszego tancerza: Będziemy bacznie obserwować parkiet i w kulminacyjnym punkcie wieczoru wybierzemy oraz nagrodzimy najlepszego i najbardziej energetycznego tancerza!

Będziemy bacznie obserwować parkiet i w kulminacyjnym punkcie wieczoru wybierzemy oraz nagrodzimy najlepszego i najbardziej energetycznego tancerza! Strefa foto retro: Zadbajcie o retro akcenty w swoim ubiorze i uwiecznijcie niezapomniane chwile w specjalnie przygotowanej przestrzeni fotograficznej.

Poczęstunek dla regeneracji sił:

Aby nogi nie odmówiły posłuszeństwa, a uśmiech nie znikał z twarzy, podczas przerw w tańcu będą na Was czekać tradycyjne letnie przysmaki:

Zimny, orzeźwiający domowy kwas chlebowy;

Chrupiący smażony chleb z czosnkiem;

Pyszne paluszki serowe.

Czeka na Was wspaniała atmosfera, dobra muzyka, letni nastrój oraz niezapomniany wieczór w gronie przyjaciół i bliskich. Przyjdźcie cieszyć się muzyką na żywo, dobrą zabawą i wspólnie stwórzmy kolejne piękne letnie wspomnienie!

Wstęp wolny.

Przyjdźcie sami i zabierzcie ze sobą rodzinę, przyjaciół i sąsiadów – będziemy tańczyć pod rozgwieżdżonym niebem Zujun!

Ilona Jurewicz