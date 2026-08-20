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Letnie widowisko muzyczno-rozrywkowe w Zujunach

Serdecznie zapraszamy 21 sierpnia o godz. 18:00 do wspólnego spędzenia letniego wieczoru w rytmie dobrej muzyki i tańca! W Zujunach (ul. Mokyklos 1A) organizowane jest letnie widowisko muzyczno-rozrywkowe, skierowane do mieszkańców w każdym wieku oraz do gości miasteczka. Wydarzenie ma na celu wzmocnienie więzi sąsiedzkich, integrację lokalnej społeczności oraz organizację wartościowego letniego wypoczynku pod gołym niebem.

Autor: Materiał nadesłany przez Czytelnika
Afisz letniego widowiska muzyczno-rozrywkowego w Zujunach,
Graf. organizatorzy

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W programie wieczoru:

  • Disco show „W rytmie lata”. O świetną atmosferę wieczoru zadba Zespół „Premium HIT”, który zaprezentuje energetyczny program muzyczny na żywo, wykona najpopularniejsze hity retro i porwie wszystkich do tańca.
  • Szybka lekcja tańca: Nawet ci, którzy potrafią tylko klaskać do rytmu, nie będą się nudzić! W trakcie wieczoru odbędzie się krótka, kilkuminutowa nauka podstawowych kroków, aby każdy mógł śmiało dołączyć do tanecznego szaleństwa.
  • Wybory najlepszego tancerza: Będziemy bacznie obserwować parkiet i w kulminacyjnym punkcie wieczoru wybierzemy oraz nagrodzimy najlepszego i najbardziej energetycznego tancerza!
  • Strefa foto retro: Zadbajcie o retro akcenty w swoim ubiorze i uwiecznijcie niezapomniane chwile w specjalnie przygotowanej przestrzeni fotograficznej.

Poczęstunek dla regeneracji sił:

Aby nogi nie odmówiły posłuszeństwa, a uśmiech nie znikał z twarzy, podczas przerw w tańcu będą na Was czekać tradycyjne letnie przysmaki:

  • Zimny, orzeźwiający domowy kwas chlebowy;
  • Chrupiący smażony chleb z czosnkiem;
  • Pyszne paluszki serowe.

Czeka na Was wspaniała atmosfera, dobra muzyka, letni nastrój oraz niezapomniany wieczór w gronie przyjaciół i bliskich. Przyjdźcie cieszyć się muzyką na żywo, dobrą zabawą i wspólnie stwórzmy kolejne piękne letnie wspomnienie!

Wstęp wolny.

Przyjdźcie sami i zabierzcie ze sobą rodzinę, przyjaciół i sąsiadów – będziemy tańczyć pod rozgwieżdżonym niebem Zujun!

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Ilona Jurewicz

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