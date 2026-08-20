W związku z propozycją ministerstwa, by zmienić zasady ruchu drogowego (KET) i zezwolić na wyższe prędkości na niektórych odcinkach autostrad w kraju, minister łączności Juras Taminskas mówi, że warunki do tego stworzy całkowicie odnowiona do 2028 r. nawierzchnia, co pozwoli bezpiecznie jeździć po autostradach z większą prędkością.

„Jeśli chodzi o prędkość — samochody są coraz nowsze, a ich technologia coraz lepsza. Tak, słyszę tę krytykę dotyczącą naszych autostrad i zgadzam się z nią — po tej zimie są już kompletnie zniszczone, ale właśnie dlatego rozpoczęliśmy bezprecedensowe prace remontowe na autostradach” — powiedział minister Taminskas w radiu LRT.

Ambitny plan wyremontowania 100 kilometrów

Jak już ogłoszono, zarządca dróg państwowych Via Lietuva planuje do końca roku wyremontować łącznie około 100 km dróg, z czego ponad 64 km przypadają na autostrady A1 Wilno-Kowno-Kłajpeda i A2 Wilno-Poniewież.

Według ministra, zgodnie z obecnym harmonogramem, do 2028 r. mają zostać wyremontowane obie autostrady i zapewnione, by wskaźnik stanu nawierzchni tych dróg — który ocenia jej jakość — nie był już żółty ani czerwony, tylko zielony.

„Oznacza to, że zarówno na pierwszym, jak i drugim pasie będzie idealna nawierzchnia, a co roku Via Lietuva, jako zarządca dróg, będzie mogła ustalić wyższą dopuszczalną prędkość na niektórych odcinkach” — wyjaśnił minister.

Projekt Ministerstwa Łączności przewiduje, że na niektórych odcinkach autostrad, jeśli pozwolą na to warunki pogodowe, prędkość będzie można zwiększyć do 140 km na godzinę.

Poprzednie podniesienie limitów sprawdziło się

Według ministra decyzja o odnowieniu niektórych znaków drogowych od tej zimy oraz o podwyższeniu dopuszczalnej prędkości na niektórych odcinkach autostrady do Kowna, ze 110 do 130 km na godzinę, choć spotkała się z krytyką, sprawdziła się.

„Z naszych danych wynika, że tej zimy średnia prędkość na tym odcinku autostrady nawet spadła, bo kierowcy, widząc znak 90, a potem 110, rozumieli, że stan nawierzchni, warunki pogodowe są takie, że jazda z większą prędkością jest niebezpieczna, więc trzymali się prędkości wskazanej na tych znakach” — powiedział minister.

„A kiedy w grudniu i styczniu warunki były dobre i (…) można było jechać 130, nie doszło ani do wypadków, ani do innych problemów, wszyscy byli zadowoleni” — zaznaczył Taminskas.

Wśród propozycji także inne zmiany

Ministerstwo proponuje też inne zmiany — planuje się zezwolić większej liczbie aut na jazdę po tzw. pasach A+, zobowiązać użytkowników pojazdów ciężarowych do zakładania łańcuchów na opony oraz wprowadzić zmiany zasad dotyczących wyprzedzania rowerzystów przez kierowców samochodów.

„Nadszedł czas, żeby przywrócić sprawiedliwość i wprowadzić pewne zmiany, bo widać, że przez wiele lat panował chaos” — stwierdził minister łączności.

Jeśli Sejm poprze projekt ministerstwa, nowe przepisy mają wejść w życie już w listopadzie.