— Litwa zdecydowanie należy do takich kierunków. Dziś największy potencjał widzimy wśród osób, które podróżują w poszukiwaniu kultury, dobrej kuchni, kontaktu z naturą i dobrego samopoczucia — mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Olga Gončarova, dyrektorka Narodowej Agencji Promocji Turystyki „Keliauk Lietuvoje”.

Przez długi czas Litwa była jednym z mniej znanych turystycznych kierunków Europy.

Dziś jednak coraz bardziej umacnia swoją pozycję wśród najciekawszych i najbardziej pożądanych kierunków podróży.

— Potwierdzają to nie tylko rosnące zainteresowanie zagranicznych mediów i prestiżowe międzynarodowe wyróżnienia, ale także rekordowe wyniki turystyki, które przekładają się na konkretne wpływy i wartość dla gospodarki. Najważniejsze pytanie brzmi teraz: czy potrafimy wykorzystać ten potencjał i przyciągnąć do naszego kraju nie tylko większą liczbę turystów, ale przede wszystkim turystów, którzy będą wydawać więcej pieniędzy na lokalne usługi, noclegi, gastronomię, transport, kulturę i atrakcje turystyczne — komentuje dla „Kuriera Wileńskiego” Olga Gončarova.

Nominacja do finału prestiżowego konkursu

W ubiegłym roku liczba turystów korzystających z usług obiektów noclegowych na Litwie wzrosła o 3,7 proc., osiągając prawie 4,26 mln osób. To najwyższy wynik w historii krajowej branży turystycznej. Liczba turystów zagranicznych zwiększyła się o prawie 12 proc. Liczba gości z Niemiec wzrosła w ubiegłym roku o 16 proc., a z Polski o 15 proc. Wkład sektora turystycznego w gospodarkę powrócił do poziomu sprzed pandemii i stanowi około 3 proc. produktu krajowego brutto.

Za granicą Litwa zaczyna być przedstawiana w innym kontekście i z innej perspektywy. Kraj zauważają takie medialne giganty jak „The Telegraph”, a swoimi wrażeniami z pobytu n Litwie dzielą się światowej sławy gwiazdy, takie jak Lenny Kravitz.

Najnowszym przykładem rosnącej popularności wśród turystów jest tegoroczna nominacja Litwy do finału prestiżowego konkursu „Wanderlust Reader Travel Awards 2026” aż w dwóch kategoriach — Najbardziej Pożądany Kraj w Europie (ang. Most Desirable Country in Europe) oraz Najbardziej Pożądany Wschodzący Kierunek (Most Desirable Emerging Destination).

„Wanderlust” jest jednym z największych brytyjskich magazynów podróżniczych, a jego nagrody przyznawane są w tym roku już po raz 25. W ubiegłym roku ponad 208 tys. czytelników oddało 4,8 mln głosów.

— Miejsce w finale, którego zwycięzcy zostaną ogłoszeni w listopadzie, to nie tylko atrakcyjny wpis na liście wyróżnień, ale przede wszystkim realny sygnał, że Litwa znajduje śród kierunków wybieranych przez podróżnych. Teraz największym wyzwaniem jest utrzymanie tego tempa. Musimy nadal poprawiać połączenia komunikacyjne, zwiększać dostępność kraju i zorganizowanie opowiadać o Litwie nie jako o kolejnym europejskim państwie, lecz jako o miejscu, w którym można dziś doświadczyć tego, czego w Europie coraz bardziej brakuje — przestrzeni, ciszy, autentyczności i jakości. Współczesny podróżny wybiera dziś nie kraj, lecz doświadczenie, dlatego powinniśmy więcej mówić o tym, czego nie można przeżyć nigdzie indziej — zauważa Olga Gončarova.

Europejska Komisja Turystyki wymienia wśród szczególnych europejskich atrakcji Jarmark Kaziukowy i Zapusty (lit. Užgavėnės). Z kolei położona na Żmudzi wieś Płotele (lit. Platėliai) została uznana za jedną z najbardziej atrakcyjnych miejscowości turystycznych na świecie.

Gastronomia coraz mocniej promuje Litwę

Gastronomia również staje się coraz silniejszą wizytówką Litwy. W pierwszej edycji przewodnika „Michelin” rekomendowano 34 krajowe restauracje, natomiast w tegorocznej, już trzeciej edycji, ich liczba wzrosła do 44. Wśród nich znajdują się cztery restauracje wyróżnione gwiazdkami „Michelin” oraz osiem uhonorowanych nagrodą „Bib Gourmand”.

— Pokazuje to nie tylko sukces pojedynczych restauracji, ale również rosnący poziom litewskiej gastronomii — zaznacza dyrektorka Narodowej Agencji Promocji Turystyki „Keliauk Lietuvoje”.

Litwa pozyskała także znaczące uznanie ze strony międzynarodowych przewodników, takich jak „Falstaff” i „Gault&Millau”. W tym roku Litwa po raz pierwszy wzięła udział w najbardziej prestiżowym na świecie konkursie kulinarnym „Bocuse d’Or”, a badania dotyczące turystyki przyjazdowej pokazują, że właśnie lokalna kuchnia jest obecnie jednym z najsilniejszych czynników przyciągających turystów.

W 2025 r. Wilno odwiedziło około 1,5 mln turystów, którzy skorzystali z oferty noclegowej miasta | Fot. Marian Paluszkiewicz

Dobry powód, by zaplanować podróż

Takie wydarzenia jak festiwal chłodnika litewskiego „Pink Soup Fest” dla wielu turystów stają się istotnym powodem, by zaplanować podróż. W tym roku festiwal przekroczył oczekiwania organizatorów — w wydarzeniu wzięło udział ponad 93 tys. gości, z czego 18 proc. stanowili turyści zagraniczni. W odbywającej się po raz pierwszy paradzie przemaszerowało około 10 tys. osób.

— Dziś największy potencjał widzimy wśród osób, które podróżują w poszukiwaniu kultury, dobrej kuchni, kontaktu z naturą i dobrego samopoczucia. To podróżni, którzy nie szukają najtańszych wyjazdów weekendowych, ale cenią wysoką jakość, autentyczność i ciekawe doświadczenia. Najwięcej turystów przyjeżdża z Niemiec, Polski, Wielkiej Brytanii i Holandii. Duży, wciąż niewykorzystany potencjał widzimy na rynkach skandynawskich, szczególnie w Szwecji i Finlandii. Nadszedł czas, by odejść od utartych reklam mówiących o pięknej przyrodzie i wileńskiej starówce. Zamiast tego warto jasno mówić, dlaczego warto przyjechać właśnie tutaj i dlaczego warto zrobić to teraz. Litwa ma wszystko, czego potrzeba, by stać się wzorem nowoczesnej, wysokiej jakości turystyki. Musimy tylko przestać być zbyt skromni i zacząć odważniej i konkretniej opowiadać światu o tym, co naprawdę mamy do zaoferowania — podkreśla ekspertka sektora turystycznego.

Wilno jest najczęściej odwiedzanym miastem

Największą liczbę turystów zagranicznych przyciąga oczywiście stolica. Większość z nich podczas pobytu na Litwie wybiera się również do położonych w odległości 27 km od stolicy Trok. Coraz większą popularnością cieszą się także litewskie kurorty nadbałtyckie. Z kolei Druskieniki i Birsztany od wielu lat przyciągają turystów licznymi sanatoriami oraz ofertą zabiegów i kuracji zdrowotnych.

Agencja „Keliauk Lietuvoje” zachęca do poznawania mniej znanych, a zarazem niezwykle atrakcyjnych zakątków Litwy. Na terenie kraju udostępniono ponad 100 szlaków poznawczych, prowadzących przez malownicze miejsca i chronione rezerwaty przyrodnicze.