„Nowy program rozwoju infrastruktury sportowej będzie realizowany w latach 2026–2028. Z budżetu państwa przeznaczono na ten cel 46 mln euro, z czego już w przyszłym roku wydanych zostanie 19 mln euro. Programem zarządza Centralna Agencja Zarządzania Projektami (CPVA), która rozpoczęła nabór wniosków od samorządów. O tym, które inwestycje otrzymają dofinansowanie, zdecyduje konkurs. Projekty będą mogły liczyć na wsparcie od 500 tys. do 9 mln euro, jednak samorządy będą musiały pokryć co najmniej połowę kosztów inwestycji z własnych środków. Im większy wkład własny, tym większe szanse na uzyskanie finansowania” – informuje Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu.

Na realizację projektów samorządy będą miały czas do 31 grudnia 2030 r.

Zmniejszyć różnice między regionami

Dane pokazują, że dostęp do nowoczesnej infrastruktury sportowej nadal jest na Litwie bardzo nierówny. Największe możliwości mają mieszkańcy dużych miast, gdzie funkcjonują nowoczesne hale sportowe, boiska, baseny, siłownie i inne obiekty umożliwiające regularną aktywność fizyczną.

W mniejszych miejscowościach i na terenach wiejskich oferta jest znacznie bardziej ograniczona, a część istniejących obiektów wymaga modernizacji lub nie odpowiada współczesnym potrzebom mieszkańców. W efekcie miejsce zamieszkania wciąż może decydować o tym, czy ktoś ma łatwy i bezpłatny dostęp do sportu.

Rozwój infrastruktury ma więc nie tylko zwiększyć liczbę dostępnych obiektów, ale także zmniejszyć różnice między regionami i zapewnić mieszkańcom całej Litwy równe warunki do aktywnego spędzania czasu.

Spośród 60 samorządów: 24 nie mają większej wielofunkcyjnej hali sportowej lub areny, 27 nie posiada 25-metrowego basenu z czterema torami, 16 nie dysponuje stadionem spełniającym obowiązujące standardy.

„Najtrudniejsza sytuacja panuje w dziewięciu samorządach: rejonie olickim, Kalwarii, Neryndze, Pojegach, rejonie poniewieskim, rejonie rosieńskim, rejonie szkudzkim, rejonie święciańskim i rejonie jezioroskim. Nie ma tam ani nowoczesnego basenu, ani hali sportowej, ani stadionu. Dla porównania 22 samorządy posiadają już wszystkie trzy rodzaje obiektów. To właśnie taki poziom infrastruktury państwo chce osiągnąć w całym kraju” – poinformowano Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu.

Ministerstwo podkreśla, że środki będą kierowane przede wszystkim tam, gdzie potrzeby są największe. Finansowanie obejmie: budowę i modernizację basenów, stadionów, hal wielofunkcyjnych, stadionów piłkarsko-lekkoatletycznych, zadaszonych hal treningowych oraz innych specjalistycznych obiektów sportowych.

Nowe i modernizowane obiekty

Dotychczas rozwój infrastruktury sportowej nie zawsze uwzględniał rzeczywiste potrzeby mieszkańców i regionów. W wielu miejscach istniejące obiekty nie odpowiadają współczesnym standardom ani potrzebom sportu powszechnego i wyczynowego.

Samorządy i zarządcy obiektów, które otrzymają państwowe dofinansowanie, będą zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej liczby użytkowników oraz utrzymania tego poziomu przez co najmniej pięć lat po zakończeniu inwestycji.

Nowe i modernizowane obiekty będą musiały być również w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, tak aby mogły z nich korzystać wszystkie grupy mieszkańców.

Równolegle z inwestycjami infrastrukturalnymi ministerstwo przeznacza ponad 15 mln euro na rozwój aktywności fizycznej mieszkańców. Narodowa Agencja Sportu zatwierdziła już finansowanie 173 projektów o wartości 9,5 mln euro ze środków Funduszu Wspierania Sportu. W całym kraju ruszają bezpłatne zajęcia obejmujące kilkadziesiąt dyscyplin – od piłki nożnej, tańca i tenisa po kickboxing czy freediving.

Regularna aktywność fizyczna

Większość projektów realizowana będzie w mniejszych samorządach i potrwa co najmniej trzy miesiące. Szacuje się, że z bezpłatnych zajęć będzie mogło skorzystać blisko 100 tys. mieszkańców.

Dodatkowo co najmniej 5 mln euro zostanie przeznaczonych na modernizację istniejących obiektów sportowych. Po zakończeniu inwestycji przez kolejne trzy lata będą się w nich odbywać bezpłatne zajęcia dla lokalnych społeczności. Obecnie takie prace prowadzone są już w 18 samorządach.

Kolejne niemal 600 tys. euro otrzymają federacje i organizacje sportowe na popularyzację aktywności fizycznej, organizację wydarzeń oraz zwiększanie udziału mieszkańców w sporcie. Około 100 tys. euro trafi także do litewskich organizacji za granicą na projekty sportowe integrujące diasporę.

Ministerstwo podkreśla, że inwestycje mają nie tylko poprawić dostęp do infrastruktury, ale także zachęcić mieszkańców do regularnej aktywności fizycznej. Skuteczność programu będzie monitorowana poprzez kontrole realizowanych projektów oraz coroczne badania społeczne dotyczące aktywności fizycznej mieszkańców.

To szczególnie istotne, ponieważ obecnie aż 39 proc. mieszkańców Litwy pozostaje nieaktywnych fizycznie. Problem ten jest widoczny nie tylko wśród osób dorosłych, lecz także wśród dzieci i młodzieży, dlatego rozwój infrastruktury sportowej ma być jednym ze sposobów na zachęcenie mieszkańców do większej aktywności.

Rząd liczy, że nowe, łatwiej dostępne obiekty oraz bezpłatne zajęcia sportowe pozwolą większej liczbie osób regularnie uprawiać sport, niezależnie od miejsca zamieszkania czy możliwości finansowych. Jednocześnie inwestycje mają ograniczyć różnice między największymi miastami, gdzie oferta sportowa jest znacznie szersza, a mniejszymi miejscowościami i regionami. Władze chcą w ten sposób stworzyć mieszkańcom bardziej równe warunki do aktywnego spędzania czasu i stopniowo odwrócić niekorzystny trend rosnącej bierności fizycznej.

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 33 (95) 22-28/08/2026