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W Kownie startuje montaż koła widokowego

Jesienią na Wyspie Niemna w Kownie pojawi się nowa atrakcja. Montaż 45-metrowego koła widokowego rozpocznie się już we wrześniu. Z jego gondoli będzie można oglądać panoramę miasta.

Autor: Jolanta Balkiewicz
Koło widokowe.
Fot. Dainius Labutis, ELTA

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Wyprodukowane przez holenderską firmę „SkyView Creation B.V.” koło widokowe zostanie ustawione na Wyspie Niemna wcześniej niż pierwotnie planowano. Jak poinformował w poniedziałek 31 sierpnia samorząd miasta Kowna, prace montażowe mają ruszyć już we wrześniu.

Jak poinformował dyrektor „Kaunas IN” Tadas Stankevičius, urządzenie zostało wyprodukowane wcześniej niż zakładano, dlatego konieczne było szybkie podjęcie decyzji dotyczącej jego lokalizacji.

„Producent poinformował, że koło zostało wyprodukowane szybciej niż planowano. Z tego powodu trzeba było dość szybko rozstrzygnąć kwestię lokalizacji. Producenci, dysponujący dużym doświadczeniem, wskazali na wyspę na Niemnie jako najlepszą lokalizację na dziś. Zarówno na podstawie naszego doświadczenia, jak i po konsultacjach z innymi operatorami doszliśmy do wniosku, że takie obiekty powinny znajdować się w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego” — powiedział Tadas Stankevičius.

Instalacja będzie mobilna i nie zostanie przymocowana do podłoża. Dzięki temu w przyszłości będzie można przenieść ją w inną część miasta. Jedną z rozważanych lokalizacji są okolice stadionu im. S. Dariaus ir S. Girėno.

Koło widokowe będzie miało 32 zamknięte, klimatyzowane i ogrzewane gondole. Jednocześnie będzie mogło z niego korzystać do 192 osób.

Bilet dla osoby dorosłej będzie kosztował 12 euro. Dzieci w wieku od 4 do 15 lat, studenci, seniorzy i osoby niepełnosprawne zapłacą 8 euro. Bilet rodzinny dla dwóch osób dorosłych i dwojga dzieci będzie kosztował 35 euro, natomiast dla dwóch osób dorosłych i trójki dzieci — 39 euro.

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Afisze

ŹródłaOpr. J.B. na podst. ELTA

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