Drodzy Uczniowie, Szanowni Nauczyciele, Rodzice i cała społeczności szkolna,

dziś do szkół ponownie powraca życie – rozbrzmiewają dziecięce głosy, po wakacyjnej przerwie wracają nauczyciele, a przed nami kolejny rok szkolny, pełen nowych doświadczeń i historii.

Dla jednych jest to pierwszy krok w szkolną przygodę, dla innych – ostatni rok w szkolnej ławce. Dla każdego z Was jest to jednak nowy i ważny etap.

Drodzy uczniowie, życzę Wam ciekawości świata i odwagi. Pytajcie, próbujcie, nie bójcie się popełniać błędów i szukajcie tego, co naprawdę Was interesuje. Uczcie się nie tylko dla ocen – uczcie się po to, by odnaleźć własną drogę i lepiej rozumieć otaczający Was świat.

Niech nowy rok szkolny przyniesie nauczycielom inspirację, rodzicom radość, a dzieciom wiele pięknych odkryć – poświęcajmy im czas, słuchajmy ich, dodawajmy otuchy i bądźmy blisko.

Przyszłość Rejonu Wileńskiego kształtuje się właśnie tutaj – w placówkach oświatowych naszego rejonu. Twórzmy ją wspólnie – poprzez nasze zaangażowanie, dobre pomysły, wzajemne wsparcie i troskę o naszą lokalną wspólnotę.

Powodzenia w nowym roku szkolnym!

Mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Robert Duchniewicz