Szczególne miejsce w tegorocznym programie festiwalu zajmą goście z Polski — Toruńska Orkiestra Symfoniczna.
12 września zabrzmi program „Muzyczne mosty. Polska – Litwa” – muzyczna opowieść o wspólnym dziedzictwie, pamięci i bliskości naszych narodów. Zabrzmią m.in. utwory Stanisława Moniuszki, Michała Kleofasa Ogińskiego, Mieczysława Karłowicza, Grażyny Bacewicz, Karola Kurpińskiego i Wojciecha Kilara. Orkiestrę podczas koncertu poprowadzi Dainius Pavilionis.
Na wszystkie wydarzenia festiwalowe wstęp jest wolny.
Przedstawiamy Państwu program festiwalu i zapraszamy prawdziwych melomanów do Płungian.
Instytut Polski w Wilnie