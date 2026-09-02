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W Płungianach odbywa się XXI Międzynarodowy Festiwal Michała Kleofasa Ogińskiego

W dniach 29 sierpnia – 26 września 2026 r. w Pałacu Ogińskich w Płungianach odbywa się XXI Międzynarodowy Festiwal Michała Kleofasa Ogińskiego – kompozytora, dyplomaty i męża stanu Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Przez miesiąc pałacowe wnętrza i otaczająca je przestrzeń wypełnią się muzyką i spotkaniami.

Autor: KW
Afisz: „W Płungianach odbywa się XXI Międzynarodowy Festiwal Michała Kleofasa Ogińskiego”.
Graf. organizatorzy

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Szczególne miejsce w tegorocznym programie festiwalu zajmą goście z Polski — Toruńska Orkiestra Symfoniczna.

12 września zabrzmi program „Muzyczne mosty. Polska – Litwa” – muzyczna opowieść o wspólnym dziedzictwie, pamięci i bliskości naszych narodów. Zabrzmią m.in. utwory Stanisława Moniuszki, Michała Kleofasa Ogińskiego, Mieczysława Karłowicza, Grażyny Bacewicz, Karola Kurpińskiego i Wojciecha Kilara. Orkiestrę podczas koncertu poprowadzi Dainius Pavilionis.

Na wszystkie wydarzenia festiwalowe wstęp jest wolny.

https://tiny.pl/h76-mt5vv

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Przedstawiamy Państwu program festiwalu i zapraszamy prawdziwych melomanów do Płungian.

Instytut Polski w Wilnie 

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