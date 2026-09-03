Rejon wileński wita nowy rok szkolny 2026/2027

Rekordowa flota na drogach

Tuż przed inauguracją roku szkolnego, 31 sierpnia, na terenie firmy „Transmitto” w Wilnie odbyło się uroczyste przekazanie 10 nowych, 20-miejscowych autobusów marki „Iveco” o łącznej wartości prawie 859 tys. euro. Kluczyki do nowoczesnych pojazdów – wyposażonych w klimatyzację, pasy bezpieczeństwa oraz windy dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową – przedstawicielom placówek wręczyli mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz oraz dyrektor administracji Vytautas Vansavičius.

„Dla setek rodzin z naszego rejonu oznacza to spokój o bezpieczny dojazd dzieci do szkół, a dla uczniów – znacznie więcej możliwości rozwoju i poznawania świata” – podkreślił mer Robert Duchniewicz.

Jest to jednorazowo największe takie przekazanie pojazdów w historii samorządu. W ciągu ostatnich trzech lat do szkół trafiło łącznie aż 25 nowych pojazdów, a łączna flota obsługująca placówki kształcenia ogólnego i edukacji pozaszkolnej w rejonie wzrosła do 80 autobusów.

Nowe pojazdy trafiły do: Gimnazjum w Pogirach, Gimnazjum w Mickunach, Gimnazjum „Ryto” w Rudominie, Gimnazjum im. ks. Józefa Obrembskiego w Mejszagole, Gimnazjum „Aušros” w Kowalczukach, Gimnazjum „Verdenės” w Podbrzeziu, Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu, Szkoły Podstawowej im. Mariana Zdziechowskiego w Suderwie, Szkoły Podstawowej im. św. Faustyny Kowalskiej w Rzeszy oraz Żłobka-Przedszkola „100 spalvų” w Niemenczynie.

Uroczyste przekazanie 10 nowych autobusów dla szkół rejonu wileńskiego | Fot. vrsa.lt

Nowe przestrzenie i rozwój infrastruktury

W Bukiszkach przy ul. Bičiulių 36 oficjalnie otwarto nową filię Żłobka-Przedszkola w Wielkiej Rzeszy. W wynajętych pomieszczeniach centrum handlowo-usługowego powstało 5 grup (4 przedszkolne i 1 wczesnoszkolna), dających aż 90 nowych miejsc dla najmłodszych. W skali całego rejonu w ciągu roku utworzono łącznie 160 nowych miejsc w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Do użytku oddano nowe obiekty modułowe w Gałgach (przy ul. M. Kopernika), w Jałówce (przy ul. Vakarinė, obok Gimnazjum im. św. Jana Bosko) oraz przy Szkole-Przedszkolu w Skaidziszkach – każdy z nich mieści po 3 nowe grupy dziecięce.

Przy Szkole Podstawowej im. św. Faustyny Kowalskiej stanął kompleks modułowy z 5 salami lekcyjnymi, salą gimnastyczną i pokojem nauczycielskim, które posłużą na czas planowanej przebudowy głównego budynku.

Przy Gimnazjum im. WKL Olgierda jeszcze przed końcem tego roku zostanie otwarty budynek modułowy dla 6 klas początkowych.

Przy Gimnazjum im. św. Urszuli Ledóchowskiej do listopada–grudnia 2026 r. powstanie obiekt modułowy dla 3 grup przedszkolnych, co pozwoli na przeniesienie dzieci ze starych pomieszczeń.

Spotkanie Prezydenta Gitanasa Nausėdy ze społecznością Gimnazjum im. WKL Olgierda w Mejszagole | Fot. vrsa.lt

Wizyta dostojnych gości

Uroczystości inauguracyjne zgromadziły wielu znamienitych gości. Gimnazjum im. WKL Olgierda w Mejszagole odwiedził Prezydent Gitanas Nausėda, gdzie po uroczystym apelu wziął udział w lekcji wychowania obywatelskiego i zachęcał młodzież do krytycznego myślenia w erze sztucznej inteligencji. Prezydent podziękował społeczności gimnazjum za pielęgnowanie tradycji i wychowywanie obywatelskich pokoleń, a także skierował słowa wdzięczności do nauczycieli, podkreślając ich kluczową rolę w życiu młodych ludzi.

W tej samej placówce oraz w Gimnazjum im. ks. J. Obrembskiego w Mejszagole – które z kolei również z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego odwiedził Premier Mindaugas Sinkevičius – społeczność w imieniu mera rejonu wileńskiego witał dyrektor administracji Vytautas Vansavičius, akcentując wagę budowania silnej wspólnoty.

Mer Robert Duchniewicz tradycyjnie odwiedził swoją rodzinną szkołę – Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie, a wicemer Algis Vaitkevičius – uczniów Gimnazjum „Verdenės” w Podbrzeziu.

Stronę przygotowano

na podstawie informacji

Samorządu Rejonu Wileńskiego